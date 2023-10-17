https://ukraina.ru/20231017/1050256924.html

Венгрия рассчитывает завершить переговоры с ЕС по разблокировке средств до конца ноября

Венгрия рассчитывает завершить переговоры с ЕС по разблокировке средств до конца ноября - 17.10.2023 Украина.ру

Венгрия рассчитывает завершить переговоры с ЕС по разблокировке средств до конца ноября

Разморозку миллиардов евро финансирования Брюссель предлагает Венгрии в обмен на согласие на евроинтеграцию Украины

2023-10-17T13:17

2023-10-17T13:17

2023-10-17T13:17

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Переговоры о разморозке миллиардов евро финансирования в обмен на разблокировку переговоров о евроинтеграции Украины, которые ведутся между Венгрией и Евросоюзом, могут завершиться в ноябре. Об этом 17 октября сообщило агентство REUTERS.В октябре высокопоставленные чиновники ЕС заявили, что Брюссель рассматривает возможность предоставления Венгрии тех средств, которые были заморожены из-за "проблем с верховенством закона", так как Евросоюз пытается получить согласие Будапешта на помощь Киеву, в том числе на начало переговоров о евроинтеграции Украины.По словам европейских чиновников, законы, которые Венгрия приняла этим летом для повышения независимости судебной системы, приблизили сделку по размораживанию части заблокированных средств.Тем временем венгерская сторона сообщила, что надеется завершить переговоры по процедуре выдвижения условий до конца ноября. Тогда Венгрия сможет быстро запустить проекты, финансируемые из программы Евросоюза на 2021-2027 годы.Эти средства дадут столь необходимый импульс экономике Венгрии, которая изо всех сил пытается оправиться от продолжительной рецессии, сдерживаемой самой высокой инфляцией в ЕС и резким падением потребления, полагает издание.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил Киеву, что его страна будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС пока венгры в Закарпатье не получат все права, которые им гарантированы конституцией.

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новости, венгрия, ес, украина, евроинтеграция, переговоры, средства