https://ukraina.ru/20231017/1050255755.html

Румынские рыбаки потребовали компенсации из-за судов с украинским зерном

Румынские рыбаки потребовали компенсации из-за судов с украинским зерном - 17.10.2023 Украина.ру

Румынские рыбаки потребовали компенсации из-за судов с украинским зерном

По словам ассоциации румынских рыбаков, из-за большого скопления судов в дельте Дуная, они не могут заниматься своим промыслом

2023-10-17T12:35

2023-10-17T12:35

2023-10-17T12:36

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дунай

рыбаки

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конфликт

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Румынские рыбаки требуют от властей страны предоставить им финансовую компенсацию за ущерб, который их деятельности нанес конфликт на Украине. Об этом 17 октября сообщило информационное агентство AGERPRES.В письме, которое Федерация организаций рыбаков дельты Дуная направила к властям, напоминается, что с начала украинского конфликта рыбаки Килийского рукава Дуная не могли осуществлять свою деятельность из-за большого количества судов. Также они пожаловались на рост цен на топливо, который коснулся всех рыбаков заповедника.При этом рыбаки посоветовали применить опыт других стран, которые уже получили средства их фондов Евросоюза, адаптировать их к румынским условиями и использовать в том числе для того, чтобы выплатить им компенсацию.Президент ассоциации Лучиан Санда рассказал, что их коллеги из Польши, Венгрии и Болгарии уже получили компенсацию в зависимости от повышения цен на топливо и электроэнергию. Размер компенсации начинается от нескольких тысяч евро, в зависимости от активности компенсируемых лиц, уточнил он.По его данным, в ассоциации состоит около 600 рыбаков дельты Дуная.Ранее власти Румынии сообщили, что планируют инвестировать 24 млн евро в модернизацию внутренних и морских портов страны. Благодаря этой мере будет оптимизирована операционная мощность морских и речных портов Румынии, через которые осуществляется транзит товаров из Украины и в Украину.

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новости, румыния, дунай, рыбаки, украина, конфликт