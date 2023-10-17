В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050252229.html
В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков
В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков - 17.10.2023 Украина.ру
В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков
В Брюсселе действует четвертый уровень террористической угрозы
2023-10-17T11:36
2023-10-17T11:36
новости
бельгия
брюссель
террорист
стрельба
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101928/80/1019288044_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_f2aa0249200138a33f4b3bbe280d1bfd.jpg
Террорист, который застрелил в Брюсселе двух человек и ранил одного, был застрелен в кафе в квартале Шарбек после перестрелки с полицией. Об этом 17 октября сообщает бельгийский портал HLN.Нелегально проживавший в Бельгии 45-летний гражданин Туниса Абдеселем Лассуед 16 октября вечером открыл стрельбу в центре Брюсселя. Он убил двух шведских болельщиков, приехавших в бельгийскую столицу на футбольный матч.Утром 17 октября в полицию поступил звонок, что преступник замечен в кафе в квартале Шарбек, где он и проживал. Когда полиция приехала в кафе для того, чтобы задержать Лассуеда, завязалась перестрелка, в которой мужчина получил ранение в грудь. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении.Сначала бельгийские СМИ сообщили о том, что раненного преступника в машине скорой помощи реанимировали. Потом поступила информация, что он скончался на пути в больницу.По данным портала HLN, бельгийская полиция уже подозревала Лассуеда в совершении ряда преступлении, таких как нелегальное проживание на территории страны и контрабанда людей.В Брюсселе в настоящее время действует четвертый уровень террористической угрозы, который означает "очень серьезную и неизбежную" вероятность возникновения террористических атак. В других областях страны действует третьи уровень террористической опасности.Иммиграционный департамент в Брюсселе работает в условиях повышенной бдительности, но остается открытым.Тем временем высшие учебные заведения приняли решение перейти на онлайн обучение. В кампусах и студенческих общежитиях применяется режим повышенной бдительности.Как сообщало издание Украина.ру, стрельба на улицах Брюсселя произошла перед началом местного футбольного матча. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу.Сам напавший позднее записал видео, в котором заявил о принадлежности к группировке "ИГИЛ*", убийстве "неверных" и готовности умереть за свою веру.Матч сборных Швеция-Бельгия был прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва.Лидер и один из основателей ХАМАС Халид Машаль 11 октября назвал пятницу, 13 октября "Пятницей потопа в Аль-Аксе" и призвал устроить "День гнева" в связи с событиями в Израиле.*запрещённая в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20231017/1050243233.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101928/80/1019288044_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_50cb267612f3371907774096ab9e34f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бельгия, брюссель, террорист, стрельба, швеция
Новости, Бельгия, Брюссель, террорист, стрельба, Швеция

В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков

11:36 17.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Брюсселе действует четвертый уровень террористической угрозы
Террорист, который застрелил в Брюсселе двух человек и ранил одного, был застрелен в кафе в квартале Шарбек после перестрелки с полицией. Об этом 17 октября сообщает бельгийский портал HLN.
Нелегально проживавший в Бельгии 45-летний гражданин Туниса Абдеселем Лассуед 16 октября вечером открыл стрельбу в центре Брюсселя. Он убил двух шведских болельщиков, приехавших в бельгийскую столицу на футбольный матч.
Утром 17 октября в полицию поступил звонок, что преступник замечен в кафе в квартале Шарбек, где он и проживал. Когда полиция приехала в кафе для того, чтобы задержать Лассуеда, завязалась перестрелка, в которой мужчина получил ранение в грудь. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении.
Сначала бельгийские СМИ сообщили о том, что раненного преступника в машине скорой помощи реанимировали. Потом поступила информация, что он скончался на пути в больницу.
По данным портала HLN, бельгийская полиция уже подозревала Лассуеда в совершении ряда преступлении, таких как нелегальное проживание на территории страны и контрабанда людей.
В Брюсселе в настоящее время действует четвертый уровень террористической угрозы, который означает "очень серьезную и неизбежную" вероятность возникновения террористических атак. В других областях страны действует третьи уровень террористической опасности.
Иммиграционный департамент в Брюсселе работает в условиях повышенной бдительности, но остается открытым.
Тем временем высшие учебные заведения приняли решение перейти на онлайн обучение. В кампусах и студенческих общежитиях применяется режим повышенной бдительности.
Как сообщало издание Украина.ру, стрельба на улицах Брюсселя произошла перед началом местного футбольного матча. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу.
Сам напавший позднее записал видео, в котором заявил о принадлежности к группировке "ИГИЛ*", убийстве "неверных" и готовности умереть за свою веру.
Матч сборных Швеция-Бельгия был прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва.
Лидер и один из основателей ХАМАС Халид Машаль 11 октября назвал пятницу, 13 октября "Пятницей потопа в Аль-Аксе" и призвал устроить "День гнева" в связи с событиями в Израиле.
*запрещённая в России террористическая организация
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 02:24
Террорист, совершивший теракт в Брюсселе, до сих пор на свободе Два человека погибли и ещё один ранен в Брюсселе в результате нападения 45-летнего выходца из Туниса. СМИ уже успели раскрыть личность совершившего теракт, однако преступник до сих пор на свободе
 
НовостиБельгияБрюссельтеррористстрельбаШвеция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
04:30"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
04:24В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины
04:20Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"
04:10Политолог объяснил, как Польша разделилась на "синих" и "красных" и стала похожа Украину до Майдана
Лента новостейМолния