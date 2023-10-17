https://ukraina.ru/20231017/1050252229.html
В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков
В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков - 17.10.2023 Украина.ру
В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков
В Брюсселе действует четвертый уровень террористической угрозы
2023-10-17T11:36
2023-10-17T11:36
2023-10-17T11:36
новости
бельгия
брюссель
террорист
стрельба
швеция
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Террорист, который застрелил в Брюсселе двух человек и ранил одного, был застрелен в кафе в квартале Шарбек после перестрелки с полицией. Об этом 17 октября сообщает бельгийский портал HLN.Нелегально проживавший в Бельгии 45-летний гражданин Туниса Абдеселем Лассуед 16 октября вечером открыл стрельбу в центре Брюсселя. Он убил двух шведских болельщиков, приехавших в бельгийскую столицу на футбольный матч.Утром 17 октября в полицию поступил звонок, что преступник замечен в кафе в квартале Шарбек, где он и проживал. Когда полиция приехала в кафе для того, чтобы задержать Лассуеда, завязалась перестрелка, в которой мужчина получил ранение в грудь. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении.Сначала бельгийские СМИ сообщили о том, что раненного преступника в машине скорой помощи реанимировали. Потом поступила информация, что он скончался на пути в больницу.По данным портала HLN, бельгийская полиция уже подозревала Лассуеда в совершении ряда преступлении, таких как нелегальное проживание на территории страны и контрабанда людей.В Брюсселе в настоящее время действует четвертый уровень террористической угрозы, который означает "очень серьезную и неизбежную" вероятность возникновения террористических атак. В других областях страны действует третьи уровень террористической опасности.Иммиграционный департамент в Брюсселе работает в условиях повышенной бдительности, но остается открытым.Тем временем высшие учебные заведения приняли решение перейти на онлайн обучение. В кампусах и студенческих общежитиях применяется режим повышенной бдительности.Как сообщало издание Украина.ру, стрельба на улицах Брюсселя произошла перед началом местного футбольного матча. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу.Сам напавший позднее записал видео, в котором заявил о принадлежности к группировке "ИГИЛ*", убийстве "неверных" и готовности умереть за свою веру.Матч сборных Швеция-Бельгия был прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва.Лидер и один из основателей ХАМАС Халид Машаль 11 октября назвал пятницу, 13 октября "Пятницей потопа в Аль-Аксе" и призвал устроить "День гнева" в связи с событиями в Израиле.*запрещённая в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20231017/1050243233.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, бельгия, брюссель, террорист, стрельба, швеция
В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков
В Брюсселе действует четвертый уровень террористической угрозы
Террорист, который застрелил в Брюсселе двух человек и ранил одного, был застрелен в кафе в квартале Шарбек после перестрелки с полицией. Об этом 17 октября сообщает бельгийский портал HLN.
Нелегально проживавший в Бельгии 45-летний гражданин Туниса Абдеселем Лассуед 16 октября вечером открыл стрельбу в центре Брюсселя. Он убил двух шведских болельщиков, приехавших в бельгийскую столицу на футбольный матч.
Утром 17 октября в полицию поступил звонок, что преступник замечен в кафе в квартале Шарбек, где он и проживал. Когда полиция приехала в кафе для того, чтобы задержать Лассуеда, завязалась перестрелка, в которой мужчина получил ранение в грудь. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении.
Сначала бельгийские СМИ сообщили о том, что раненного преступника в машине скорой помощи реанимировали. Потом поступила информация, что он скончался на пути в больницу.
По данным портала HLN, бельгийская полиция уже подозревала Лассуеда в совершении ряда преступлении, таких как нелегальное проживание на территории страны и контрабанда людей.
В Брюсселе в настоящее время действует четвертый уровень террористической угрозы, который означает "очень серьезную и неизбежную" вероятность возникновения террористических атак. В других областях страны действует третьи уровень террористической опасности.
Иммиграционный департамент в Брюсселе работает в условиях повышенной бдительности, но остается открытым.
Тем временем высшие учебные заведения приняли решение перейти на онлайн обучение. В кампусах и студенческих общежитиях применяется режим повышенной бдительности.
Как сообщало издание Украина.ру, стрельба на улицах Брюсселя произошла перед началом местного футбольного матча. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу.
Сам напавший позднее записал видео, в котором заявил о принадлежности к группировке "ИГИЛ*", убийстве "неверных" и готовности умереть за свою веру.
Матч сборных Швеция-Бельгия был прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва.
Лидер и один из основателей ХАМАС Халид Машаль 11 октября назвал пятницу, 13 октября "Пятницей потопа в Аль-Аксе" и призвал устроить "День гнева" в связи с событиями в Израиле.
*запрещённая в России террористическая организация