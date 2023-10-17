https://ukraina.ru/20231017/1050252229.html

В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков

В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков - 17.10.2023 Украина.ру

В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиков

В Брюсселе действует четвертый уровень террористической угрозы

2023-10-17T11:36

2023-10-17T11:36

2023-10-17T11:36

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брюссель

террорист

стрельба

швеция

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Террорист, который застрелил в Брюсселе двух человек и ранил одного, был застрелен в кафе в квартале Шарбек после перестрелки с полицией. Об этом 17 октября сообщает бельгийский портал HLN.Нелегально проживавший в Бельгии 45-летний гражданин Туниса Абдеселем Лассуед 16 октября вечером открыл стрельбу в центре Брюсселя. Он убил двух шведских болельщиков, приехавших в бельгийскую столицу на футбольный матч.Утром 17 октября в полицию поступил звонок, что преступник замечен в кафе в квартале Шарбек, где он и проживал. Когда полиция приехала в кафе для того, чтобы задержать Лассуеда, завязалась перестрелка, в которой мужчина получил ранение в грудь. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении.Сначала бельгийские СМИ сообщили о том, что раненного преступника в машине скорой помощи реанимировали. Потом поступила информация, что он скончался на пути в больницу.По данным портала HLN, бельгийская полиция уже подозревала Лассуеда в совершении ряда преступлении, таких как нелегальное проживание на территории страны и контрабанда людей.В Брюсселе в настоящее время действует четвертый уровень террористической угрозы, который означает "очень серьезную и неизбежную" вероятность возникновения террористических атак. В других областях страны действует третьи уровень террористической опасности.Иммиграционный департамент в Брюсселе работает в условиях повышенной бдительности, но остается открытым.Тем временем высшие учебные заведения приняли решение перейти на онлайн обучение. В кампусах и студенческих общежитиях применяется режим повышенной бдительности.Как сообщало издание Украина.ру, стрельба на улицах Брюсселя произошла перед началом местного футбольного матча. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу.Сам напавший позднее записал видео, в котором заявил о принадлежности к группировке "ИГИЛ*", убийстве "неверных" и готовности умереть за свою веру.Матч сборных Швеция-Бельгия был прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва.Лидер и один из основателей ХАМАС Халид Машаль 11 октября назвал пятницу, 13 октября "Пятницей потопа в Аль-Аксе" и призвал устроить "День гнева" в связи с событиями в Израиле.*запрещённая в России террористическая организация

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новости, бельгия, брюссель, террорист, стрельба, швеция