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ОПК может использовать все резервы для производства артиллерии - Шойгу
ОПК может использовать все резервы для производства артиллерии - Шойгу - 17.10.2023 Украина.ру
ОПК может использовать все резервы для производства артиллерии - Шойгу
Правительство разрешило оборонно-промышленному комплексу (ОПК) использовать для наращивания производства артиллерии все свои резервы. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу объявил на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО, 17 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-10-17T09:30
2023-10-17T09:30
2023-10-17T09:31
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"Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", - сказал Шойгу.Для решения этой задачи, напомнил министр, военное ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило необходимый объём испытаний, снизило требования к выбору комплектующих при условии обязательного сохранения качества финальной продукции.По словам Шойгу, в условиях СВО "особенно важно" быстро пополнять запасы средств поражения. Что напрямую зависит от способности предприятий "оборонки" нарастить выпуск и минимизировать сроки поставок артиллерийских и ракетных систем в войска.
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ОПК может использовать все резервы для производства артиллерии - Шойгу
09:30 17.10.2023 (обновлено: 09:31 17.10.2023)
Правительство разрешило оборонно-промышленному комплексу (ОПК) использовать для наращивания производства артиллерии все свои резервы. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу объявил на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО, 17 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", - сказал Шойгу.
Для решения этой задачи, напомнил министр, военное ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило необходимый объём испытаний, снизило требования к выбору комплектующих при условии обязательного сохранения качества финальной продукции.
По словам Шойгу, в условиях СВО "особенно важно" быстро пополнять запасы средств поражения. Что напрямую зависит от способности предприятий "оборонки" нарастить выпуск и минимизировать сроки поставок артиллерийских и ракетных систем в войска.