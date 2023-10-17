https://ukraina.ru/20231017/1050247554.html

Израиль экстренно попросил у США 10 миллиардов долларов - New York Times

Израиль экстренно попросил у США 10 миллиардов долларов - New York Times - 17.10.2023 Украина.ру

Израиль экстренно попросил у США 10 миллиардов долларов - New York Times

Власти Израиля обратились к Вашингтону с просьбой предоставить экстренную помощь в размере 10 миллиардов долларов США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники

2023-10-17T09:22

2023-10-17T09:22

2023-10-17T09:22

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По данным издания, американские законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, который будет включать помощь Израилю, Украине, Тайваню, а также средства для укрепления американо-мексиканской границы.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США рассматривают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби указывал, что президент США Джо Байден в ходе визита в Израиль 18 октября рассчитывает услышать о нуждах страны для формирования своего запроса к конгрессу.Украина опасается, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть на фоне нападения ХАМАС на Израиль.В начале месяца Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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израиль, зарубежье, сша, новости, помощь