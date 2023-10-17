Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050245578.html
Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию
Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию - 17.10.2023 Украина.ру
Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию
Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, которого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в апреле 2023 года лишил сана, заявил о намерении вскоре покинуть Россию и уехать в столицу Чехии Прагу, где он планирует работать. Об этом сообщает РИА Новости
2023-10-17T08:08
2023-10-17T08:09
новости
россия
рпц
прага
эмиграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101237/63/1012376333_0:131:3170:1914_1920x0_80_0_0_0759c91cd4dbbc5c2fe891e6a9e951f9.jpg
"Действительно, я покидаю Россию. Пока я здесь, но скоро уезжаю в Прагу… Принял такое решение - уезжать. Теперь надо решать, как это реализовать. Сейчас вопрос, как, условно говоря, ампутироваться, ведь я здесь вырос, живу", - приводит агентство слова Кураева.Прежде чем уехать, добавил экс-священник, предстоит "какие-то темы закрыть", "до некоторой степени" завершить московский период.На вопрос о планируемой в Праге работе Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться.В своём блоге в "Живом журнале" Кураев описал мотивы своего отъезда подробнее."Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим всё сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, ещё возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", - написал Кураев.Комментируя своё решение уехать в Прагу, он особо отметил "атмосферу счастливого пражского детства", где его родители "провели самые счастливые годы своей жизни"."Прошли полтора года раздумий и колебаний… Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства… Там ещё есть даже одноклассники по школе", - добавил Кураев.Кураев был лишён сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля 2023 года за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101237/63/1012376333_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_7dfc128c82a9bc59c7fa2dd0b3ebeaa2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, рпц, прага, эмиграция
Новости, Россия, РПЦ, Прага, эмиграция

Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию

08:08 17.10.2023 (обновлено: 08:09 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, которого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в апреле 2023 года лишил сана, заявил о намерении вскоре покинуть Россию и уехать в столицу Чехии Прагу, где он планирует работать. Об этом сообщает РИА Новости
"Действительно, я покидаю Россию. Пока я здесь, но скоро уезжаю в Прагу… Принял такое решение - уезжать. Теперь надо решать, как это реализовать. Сейчас вопрос, как, условно говоря, ампутироваться, ведь я здесь вырос, живу", - приводит агентство слова Кураева.
Прежде чем уехать, добавил экс-священник, предстоит "какие-то темы закрыть", "до некоторой степени" завершить московский период.
На вопрос о планируемой в Праге работе Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться.
В своём блоге в "Живом журнале" Кураев описал мотивы своего отъезда подробнее.
"Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим всё сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, ещё возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", - написал Кураев.
Комментируя своё решение уехать в Прагу, он особо отметил "атмосферу счастливого пражского детства", где его родители "провели самые счастливые годы своей жизни".
"Прошли полтора года раздумий и колебаний… Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства… Там ещё есть даже одноклассники по школе", - добавил Кураев.
Кураев был лишён сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля 2023 года за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана.
 
НовостиРоссияРПЦПрагаэмиграция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
04:30"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
04:24В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины
04:20Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"
04:10Политолог объяснил, как Польша разделилась на "синих" и "красных" и стала похожа Украину до Майдана
Лента новостейМолния