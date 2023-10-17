https://ukraina.ru/20231017/1050245578.html

Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию

Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию - 17.10.2023 Украина.ру

Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию

Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, которого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в апреле 2023 года лишил сана, заявил о намерении вскоре покинуть Россию и уехать в столицу Чехии Прагу, где он планирует работать. Об этом сообщает РИА Новости

2023-10-17T08:08

2023-10-17T08:08

2023-10-17T08:09

новости

россия

рпц

прага

эмиграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101237/63/1012376333_0:131:3170:1914_1920x0_80_0_0_0759c91cd4dbbc5c2fe891e6a9e951f9.jpg

"Действительно, я покидаю Россию. Пока я здесь, но скоро уезжаю в Прагу… Принял такое решение - уезжать. Теперь надо решать, как это реализовать. Сейчас вопрос, как, условно говоря, ампутироваться, ведь я здесь вырос, живу", - приводит агентство слова Кураева.Прежде чем уехать, добавил экс-священник, предстоит "какие-то темы закрыть", "до некоторой степени" завершить московский период.На вопрос о планируемой в Праге работе Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться.В своём блоге в "Живом журнале" Кураев описал мотивы своего отъезда подробнее."Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим всё сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, ещё возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", - написал Кураев.Комментируя своё решение уехать в Прагу, он особо отметил "атмосферу счастливого пражского детства", где его родители "провели самые счастливые годы своей жизни"."Прошли полтора года раздумий и колебаний… Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства… Там ещё есть даже одноклассники по школе", - добавил Кураев.Кураев был лишён сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля 2023 года за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, рпц, прага, эмиграция