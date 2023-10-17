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Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию
Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию - 17.10.2023 Украина.ру
Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию
Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, которого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в апреле 2023 года лишил сана, заявил о намерении вскоре покинуть Россию и уехать в столицу Чехии Прагу, где он планирует работать. Об этом сообщает РИА Новости
2023-10-17T08:08
2023-10-17T08:08
2023-10-17T08:09
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"Действительно, я покидаю Россию. Пока я здесь, но скоро уезжаю в Прагу… Принял такое решение - уезжать. Теперь надо решать, как это реализовать. Сейчас вопрос, как, условно говоря, ампутироваться, ведь я здесь вырос, живу", - приводит агентство слова Кураева.Прежде чем уехать, добавил экс-священник, предстоит "какие-то темы закрыть", "до некоторой степени" завершить московский период.На вопрос о планируемой в Праге работе Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться.В своём блоге в "Живом журнале" Кураев описал мотивы своего отъезда подробнее."Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим всё сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, ещё возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", - написал Кураев.Комментируя своё решение уехать в Прагу, он особо отметил "атмосферу счастливого пражского детства", где его родители "провели самые счастливые годы своей жизни"."Прошли полтора года раздумий и колебаний… Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства… Там ещё есть даже одноклассники по школе", - добавил Кураев.Кураев был лишён сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля 2023 года за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, рпц, прага, эмиграция
Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил о намерении покинуть Россию
08:08 17.10.2023 (обновлено: 08:09 17.10.2023)
Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, которого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в апреле 2023 года лишил сана, заявил о намерении вскоре покинуть Россию и уехать в столицу Чехии Прагу, где он планирует работать. Об этом сообщает РИА Новости
"Действительно, я покидаю Россию. Пока я здесь, но скоро уезжаю в Прагу… Принял такое решение - уезжать. Теперь надо решать, как это реализовать. Сейчас вопрос, как, условно говоря, ампутироваться, ведь я здесь вырос, живу", - приводит агентство слова Кураева.
Прежде чем уехать, добавил экс-священник, предстоит "какие-то темы закрыть", "до некоторой степени" завершить московский период.
На вопрос о планируемой в Праге работе Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться.
В своём блоге в "Живом журнале" Кураев описал мотивы своего отъезда подробнее.
"Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим всё сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, ещё возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", - написал Кураев.
Комментируя своё решение уехать в Прагу, он особо отметил "атмосферу счастливого пражского детства", где его родители "провели самые счастливые годы своей жизни".
"Прошли полтора года раздумий и колебаний… Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства… Там ещё есть даже одноклассники по школе", - добавил Кураев.
Кураев был лишён сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля 2023 года за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана.