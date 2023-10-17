ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк - 17.10.2023 Украина.ру
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ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк - 17.10.2023 Украина.ру
ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
ВСУ за ночь три раза обстреляли Донецк, было зафиксировано применение семи снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом 17 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-17T05:36
2023-10-17T05:37
новости
россия
днр
донецк
украина
всу
обстрелы
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 22:50 - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 22:55 - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 04:10 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении СЦКК.Украинская артиллерия ведёт обстрелы Донецка и близлежащих городов из укрепрайона Авдеевки, где окопалась крупная группировка ВСУ. В настоящее время за освобождение Авдеевки от нацистов идут ожесточённые бои.
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новости, россия, днр, донецк, украина, всу, обстрелы
Новости, Россия, ДНР, Донецк, Украина, ВСУ, обстрелы

ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк

05:36 17.10.2023 (обновлено: 05:37 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Оксана Джадан
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ВСУ за ночь три раза обстреляли Донецк, было зафиксировано применение семи снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом 17 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 22:50 - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 22:55 - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 04:10 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении СЦКК.
Украинская артиллерия ведёт обстрелы Донецка и близлежащих городов из укрепрайона Авдеевки, где окопалась крупная группировка ВСУ. В настоящее время за освобождение Авдеевки от нацистов идут ожесточённые бои.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
04:30
"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили АвдеевкуАвдеевское направление в последние несколько дней заметно активизировалось — ВС РФ наносит по противнику мощные удары, которые могут свидетельствовать о подготовке активных наступательных действий. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
 
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