ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк

"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку

Авдеевское направление в последние несколько дней заметно активизировалось — ВС РФ наносит по противнику мощные удары, которые могут свидетельствовать о подготовке активных наступательных действий. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин