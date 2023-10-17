https://ukraina.ru/20231017/1050243717.html

Поражение ВСУ приведёт к распаду режима Зеленского – австрийский полковник

Поражение ВСУ приведёт к распаду режима Зеленского – австрийский полковник - 17.10.2023 Украина.ру

Поражение ВСУ приведёт к распаду режима Зеленского – австрийский полковник

Возможное поражение украинской армии закономерно приведёт к падению режима Владимира Зеленского. Об этом полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер 16 октября заявил в интервью Welt

2023-10-17T03:15

2023-10-17T03:15

2023-10-17T03:16

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"Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнёс недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ", - отметил он.По мнению Райснера, российская армия намеревается, как это было и в прошлом году, начать своё наступление зимой, а сейчас делает ставку "на истощение и изматывание противника" и усиливает давление на его позиции на всех участках фронта."Они хотят принудить Украину ввести в бой свои драгоценные последние резервы", - считает полковник.Райснер уверен, что успех российских военных на поле боя "закономерно приведёт к распаду режима Зеленского". И только Запад может попытаться это предотвратить.15 октября президент России в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Владимир Путин сказал, что Россия спокойно движется к достижению всех целей спецоперации и сможет их достичь.

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новости, россия, сво, владимир путин, украина, всу, владимир зеленский