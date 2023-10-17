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Поражение ВСУ приведёт к распаду режима Зеленского – австрийский полковник
Поражение ВСУ приведёт к распаду режима Зеленского – австрийский полковник - 17.10.2023 Украина.ру
Поражение ВСУ приведёт к распаду режима Зеленского – австрийский полковник
Возможное поражение украинской армии закономерно приведёт к падению режима Владимира Зеленского. Об этом полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер 16 октября заявил в интервью Welt
2023-10-17T03:15
2023-10-17T03:15
2023-10-17T03:16
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"Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнёс недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ", - отметил он.По мнению Райснера, российская армия намеревается, как это было и в прошлом году, начать своё наступление зимой, а сейчас делает ставку "на истощение и изматывание противника" и усиливает давление на его позиции на всех участках фронта."Они хотят принудить Украину ввести в бой свои драгоценные последние резервы", - считает полковник.Райснер уверен, что успех российских военных на поле боя "закономерно приведёт к распаду режима Зеленского". И только Запад может попытаться это предотвратить.15 октября президент России в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Владимир Путин сказал, что Россия спокойно движется к достижению всех целей спецоперации и сможет их достичь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сво, владимир путин, украина, всу, владимир зеленский
Новости, Россия, СВО, Владимир Путин, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский
Поражение ВСУ приведёт к распаду режима Зеленского – австрийский полковник
03:15 17.10.2023 (обновлено: 03:16 17.10.2023)
Возможное поражение украинской армии закономерно приведёт к падению режима Владимира Зеленского. Об этом полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер 16 октября заявил в интервью Welt
"Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнёс недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ", - отметил он.
По мнению Райснера, российская армия намеревается, как это было и в прошлом году, начать своё наступление зимой, а сейчас делает ставку "на истощение и изматывание противника" и усиливает давление на его позиции на всех участках фронта.
"Они хотят принудить Украину ввести в бой свои драгоценные последние резервы", - считает полковник.
Райснер уверен, что успех российских военных на поле боя "закономерно приведёт к распаду режима Зеленского". И только Запад может попытаться это предотвратить.
15 октября президент России в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Владимир Путин сказал, что Россия спокойно движется к достижению всех целей спецоперации и сможет их достичь.