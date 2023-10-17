https://ukraina.ru/20231017/1050243233.html

Террорист, совершивший теракт в Брюсселе, до сих пор на свободе

Террорист, совершивший теракт в Брюсселе, до сих пор на свободе - 17.10.2023 Украина.ру

Террорист, совершивший теракт в Брюсселе, до сих пор на свободе

Два человека погибли и ещё один ранен в Брюсселе в результате нападения 45-летнего выходца из Туниса. СМИ уже успели раскрыть личность совершившего теракт, однако преступник до сих пор на свободе

2023-10-17T02:24

2023-10-17T02:24

2023-10-17T02:24

новости

теракт

бельгия

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Известно, что стрельба произошла вечером, 16 октября, до начала местного футбольного матча. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу.Сам напавший позднее записал видео, в котором заявил о принадлежности к группировке "ИГИЛ*" (запрещённая в России террористическая организация), убийстве "неверных" и готовности умереть за свою веру. Матч сборных Швеция-Бельгия был прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва. По информации портала Sudinfo, нападение на футбольных фанатов совершил выходец из Туниса Абдесалем Л., который известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Преступник до сих пор находится на свободе. Уровень опасности в Брюсселе повышен до максимального четвертого. Тем временем в сети уже успели обвинить местную полицию подозрительной медлительности и халатности. *запрещённая в России террористическая организация

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, теракт, бельгия