Террорист, совершивший теракт в Брюсселе, до сих пор на свободе
Два человека погибли и ещё один ранен в Брюсселе в результате нападения 45-летнего выходца из Туниса. СМИ уже успели раскрыть личность совершившего теракт, однако преступник до сих пор на свободе
Известно, что стрельба произошла вечером, 16 октября, до начала местного футбольного матча. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу.
Сам напавший позднее записал видео, в котором заявил о принадлежности к группировке "ИГИЛ*" (запрещённая в России террористическая организация), убийстве "неверных" и готовности умереть за свою веру.
Матч сборных Швеция-Бельгия был прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва.
По информации портала Sudinfo, нападение на футбольных фанатов совершил выходец из Туниса Абдесалем Л., который известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Преступник до сих пор находится на свободе. Уровень опасности в Брюсселе повышен до максимального четвертого.
Тем временем в сети уже успели обвинить местную полицию подозрительной медлительности и халатности.
*запрещённая в России террористическая организация
*запрещённая в России террористическая организация