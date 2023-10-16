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Польша получит 53,6 млн евро на поддержку торговцев кукурузой

Польша получит 53,6 млн евро на поддержку торговцев кукурузой - 16.10.2023 Украина.ру

Польша получит 53,6 млн евро на поддержку торговцев кукурузой

Европейская комиссия одобрила предложенную схему поддержки польских торговцев кукурузой в рамках Временной программы государственной помощи в кризисных и переходных ситуациях, сообщает 16 октября Eureporter

2023-10-16T15:49

2023-10-16T15:49

2023-10-16T15:49

кукуруза

польша

новости

еврокомиссия

поддержка

торговля

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Новая программа вносит изменения и частично продлевает Временную антикризисную программу, принятую 23 марта 2022 года, чтобы позволить государствам-членам ЕС поддерживать экономику в контексте текущего геополитического кризиса.Еврокомиссия пришла к выводу, что одобренная схема позволит устранить серьезные нарушения в экономике Польши.Ранее сообщалось, что согласно данным экзитпола, правящая в Польше консервативная партия "Право и Справедливость" потеряла власть и не достигла своей цели на референдуме. Новое правительство страны сформируют либералы и левые.Отношения между Польшей и Украиной осложнились на фоне конфликта об экспорте зерна. Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины в несколько стран ЕС. Но с условием, что Киев обеспечит контроль за экспортом. Однако Словакия, Венгрия и Польша не согласились с такой ситуацией и продлили запрет. Киев направил жалобу в ВТО. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус потребовал не приостановить, а отозвать "абсурдную" жалобу Украины в ВТО.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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кукуруза, польша, новости, еврокомиссия, поддержка, торговля