Польша получит 53,6 млн евро на поддержку торговцев кукурузой - 16.10.2023 Украина.ру
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Польша получит 53,6 млн евро на поддержку торговцев кукурузой
Польша получит 53,6 млн евро на поддержку торговцев кукурузой - 16.10.2023 Украина.ру
Польша получит 53,6 млн евро на поддержку торговцев кукурузой
Европейская комиссия одобрила предложенную схему поддержки польских торговцев кукурузой в рамках Временной программы государственной помощи в кризисных и переходных ситуациях, сообщает 16 октября Eureporter
2023-10-16T15:49
2023-10-16T15:49
кукуруза
польша
новости
еврокомиссия
поддержка
торговля
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Новая программа вносит изменения и частично продлевает Временную антикризисную программу, принятую 23 марта 2022 года, чтобы позволить государствам-членам ЕС поддерживать экономику в контексте текущего геополитического кризиса.Еврокомиссия пришла к выводу, что одобренная схема позволит устранить серьезные нарушения в экономике Польши.Ранее сообщалось, что согласно данным экзитпола, правящая в Польше консервативная партия "Право и Справедливость" потеряла власть и не достигла своей цели на референдуме. Новое правительство страны сформируют либералы и левые.Отношения между Польшей и Украиной осложнились на фоне конфликта об экспорте зерна. Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины в несколько стран ЕС. Но с условием, что Киев обеспечит контроль за экспортом. Однако Словакия, Венгрия и Польша не согласились с такой ситуацией и продлили запрет. Киев направил жалобу в ВТО. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус потребовал не приостановить, а отозвать "абсурдную" жалобу Украины в ВТО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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кукуруза, польша, новости, еврокомиссия, поддержка, торговля
кукуруза, Польша, Новости, Еврокомиссия, поддержка, торговля

Польша получит 53,6 млн евро на поддержку торговцев кукурузой

15:49 16.10.2023
 
© РИА Новости . Катерина Совдагари / Перейти в фотобанкСбор урожая кукурузы в Кахетии
Сбор урожая кукурузы в Кахетии - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Катерина Совдагари
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Европейская комиссия одобрила предложенную схему поддержки польских торговцев кукурузой в рамках Временной программы государственной помощи в кризисных и переходных ситуациях, сообщает 16 октября Eureporter
Новая программа вносит изменения и частично продлевает Временную антикризисную программу, принятую 23 марта 2022 года, чтобы позволить государствам-членам ЕС поддерживать экономику в контексте текущего геополитического кризиса.

"Помощь будет выделена в виде прямых грантов малым и средним компаниям, занимающимся торговлей или покупкой кукурузы. Целью схемы является поддержка тех, которые рискуют потерять финансовую ликвидность из-за отсутствия стабильности на сельскохозяйственном рынке, вызванного текущим геополитическим кризисом", – говорится в сообщении.

Еврокомиссия пришла к выводу, что одобренная схема позволит устранить серьезные нарушения в экономике Польши.
Ранее сообщалось, что согласно данным экзитпола, правящая в Польше консервативная партия "Право и Справедливость" потеряла власть и не достигла своей цели на референдуме. Новое правительство страны сформируют либералы и левые.
Отношения между Польшей и Украиной осложнились на фоне конфликта об экспорте зерна. Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины в несколько стран ЕС. Но с условием, что Киев обеспечит контроль за экспортом. Однако Словакия, Венгрия и Польша не согласились с такой ситуацией и продлили запрет. Киев направил жалобу в ВТО. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус потребовал не приостановить, а отозвать "абсурдную" жалобу Украины в ВТО.
 
кукурузаПольшаНовостиЕврокомиссияподдержкаторговля
 
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