Польша получит 53,6 млн евро на поддержку торговцев кукурузой
Европейская комиссия одобрила предложенную схему поддержки польских торговцев кукурузой в рамках Временной программы государственной помощи в кризисных и переходных ситуациях, сообщает 16 октября Eureporter
Новая программа вносит изменения и частично продлевает Временную антикризисную программу, принятую 23 марта 2022 года, чтобы позволить государствам-членам ЕС поддерживать экономику в контексте текущего геополитического кризиса.
"Помощь будет выделена в виде прямых грантов малым и средним компаниям, занимающимся торговлей или покупкой кукурузы. Целью схемы является поддержка тех, которые рискуют потерять финансовую ликвидность из-за отсутствия стабильности на сельскохозяйственном рынке, вызванного текущим геополитическим кризисом", – говорится в сообщении.
Еврокомиссия пришла к выводу, что одобренная схема позволит устранить серьезные нарушения в экономике Польши.
Ранее сообщалось, что согласно данным экзитпола, правящая в Польше консервативная партия "Право и Справедливость" потеряла власть и не достигла своей цели на референдуме. Новое правительство страны сформируют либералы и левые.
Отношения между Польшей и Украиной осложнились на фоне конфликта об экспорте зерна. Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины в несколько стран ЕС. Но с условием, что Киев обеспечит контроль за экспортом. Однако Словакия, Венгрия и Польша не согласились с такой ситуацией и продлили запрет. Киев направил жалобу в ВТО. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус потребовал не приостановить, а отозвать "абсурдную" жалобу Украины в ВТО.