Конец Качиньского. В Польше леволиберальная оппозиция одержала двойную победу

По результатам экзитпола, правящая в Польше консервативная партия "Право и Справедливость" потеряла власть и не достигла своей цели на референдуме. Новое правительство страны сформируют либералы и левые

К парламентским выборам в Польше, которые состоялись в воскресенье,15 октября, было приковано пристальное внимание европейских и мировых СМИ. Об этом свидетельствовали заголовки их публикаций накануне и в день голосования: «Соперники прекратили ожесточенную кампанию, поляки готовятся голосовать» (ВВС), «Польша готовится к голосованию на общенациональных выборах с высокими ставками, на кону внешние связи и демократия» (HuffPost), «Польша голосует на "самых важных" выборах со времен коммунизма» (France24), «Польша голосует на "ключевых" выборах» (The New York Times), «Польша голосует на самых важных выборах со времен падения Берлинской стены» (The Washington Post).Процесс голосования проходил спокойно, каких-либо существенных нарушений не было, хотя на отдельных участках отказывались сразу фиксировать тот факт, что избиратель не брал бюллетень для голосования на общенациональном референдуме, который проходил одновременно с выборами. Дело в том, что правящая в Польше с 2015 года консервативная партия «Право и Справедливость» (ПиС) во главе с нынешним вице-премьером Ярославом Качиньским добилась вынесения на него вопросов, соответствующих партийной программе. Но для леволиберальной оппозиции важно было не допустить, чтобы явка на референдуме превысила 50% – тогда его результаты стали бы обязательными для любой власти.При этом явка избирателей 15 октября превышала привычную уже к 12:00, во многих местах образовались очереди, в которых приходилось стоять по нескольку часов. К вечеру на отдельные участки пришлось завозить дополнительные бюллетени, а на один из участков в Кракове – дополнительные урны для голосования, поскольку существующие оказались доверху заполненными. В результате явка оказалась рекордной за всю историю посткоммунистической Польши, и составила 72,9%. Даже на первых частично свободных выборах в 1989-м проголосовало лишь 62,7% поляков.Хотя в 21:00 на многих участках ещё шло голосование (на отдельных оно и вовсе продолжалось до 22–23 часов), однако Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши не стала продлевать режим тишины, и по графику были обнародованы результаты экзитпола. Его на 900 участках провёл институт IPSOS по заказу трёх главных телеканалов Польши: государственного TVP, а также TVN и Polsat.Стоит отметить, что в разрезе парламента Польши экзитпол прогнозирует только состав его нижней палаты — сейма, который и формирует правительство. Выборы 460 депутатов сейма проходили по системе открытых партийных списков, то есть избиратели не просто голосовали за партию, но также могли выбрать одного из её кандидатов в конкретном округе. А вот 100 членов верхней палаты, сената, избирали по мажоритарной системе. Потому среди польских сенаторов могут оказаться не только выдвиженцы партий, но и независимые политики, и соотношение голосов в сенате будет известно позже.Итак, согласно экзитполу IPSOS, первое место на выборах сейма получила правящая партия «Право и Справедливость» — 36,8% (200 мандатов). Но для создания правительства необходим 231 мандат, а столько ПиС не сможет обеспечить даже с единственным потенциальным партнёром — националистической партией «Конфедерация», занявшей последнее, пятое место, с результатом 6,2% (12 мандатов). При этом «Конфедерацию» называют главным неудачником прошедших выборов, ведь её рейтинг в ходе кампании доходил до 15%, и несколько месяцев эта партия держалась на третьем месте в опросах.На второй позиции прогнозировано оказалась либеральная «Гражданская коалиция» (ГК) во главе с Дональдом Туском, экс-премьером Польши (2007-2014) и экс-главой Европейского совета (2014–2019). ГК поддержали 31,6% избирателей, что даёт этой партии 163 мандата. На третьем и четвёртом местах расположились потенциальные коалиционные партнёры ГК: блок «Третий путь» с 13% (55 мандатов) и «Левые», которые набрали 8,6% (30 мандатов). Таким образом, леволиберальная оппозиция может рассчитывать на 248 мандатов в сейме, то есть на достаточно комфортное большинство.Победили нынешние оппозиционеры и на референдуме: согласно экзитполу IPSOS, в нём приняли участие только 40% избирателей. И хотя 96–98% из них поддержали позицию ПиС в вопросах приватизации, пенсионного возраста, стены на границе с Белоруссией и принятия беженцев, однако это не накладывает никаких формальных ограничений на деятельность польских властей.Кроме этого, Польша опять оказалась расколотой: как по границам её разделов в XVIII–XIX веках, так и в социально-экономическом плане. В регионах, ранее входивших в состав Российской и Австро-Венгерской империй, первое место заняла партия Ярослава Качиньского, а на бывших немецких землях — политическая сила Дональда Туска. ПиС победил в 9 воеводствах, а ГК — в остальных семи. При этом за ПиС по всей стране голосовали жители сёл и городков, а за ГК — жители больших и средних городов.Победу леволиберальной оппозиции подтвердил также экзитпол, который по собственной инициативе провела исследовательская группа OGB (Ogólnopolska Grupa Badawcza). Согласно ему, «Право и Справедливость» получает 33,5% голосов (178 мандатов), «Гражданская коалиция» — 31,4% (155), «Третий путь» — 13,9% (63), «Левые» — 9,8% (38), а «Конфедерация» — 7,7% (25). Таким образом, у оппозиции может быть 256 депутатов в сейме, а у ПиС, даже вместе с «Конфедерацией», — максимум 203.Исследование OGB также показало, что главной проблемой, которая волновала избирателей, стала экономическая ситуация в стране, в первую очередь инфляция. На втором месте — аборты и права женщин. Именно по этим двум направлениям оппозиция жёстко критиковала ПиС. В свою очередь, правящая партия акцентировала на вопросах безопасности государства — но эта проблема оказалась лишь на третьем месте среди приоритетов поляков.Комментируя результаты экзитпола IPSOS, Дональд Туск, который теперь является главным кандидатом на пост премьер-министра, заявил о прекращении эпохи власти партии «Право и Справедливость», которая руководила страной последние восемь лет, и победе демократической оппозиции. «Это конец плохих времен, конец правления ПиС. Мы отстранили их от власти. Мы уже сегодня можем сказать, что это конец власти ПиС. Мы выиграли демократию, свободу, нашу Польшу», — сказал он. Сопредседатели блока «Третий путь» Шимон Головня и Владислав Косиняк-Камыш, а также лидер «Левых» Влодзимеж Чарасты подтвердили готовность своих политических сил создать правящую коалицию с ГК — хотя и уклонились от ответа относительно будущего премьера.В свою очередь, действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов на выборах сейма. По словам Моравецкого, «такова политическая традиция в Польше» — поручать формирование правительства победившей партии. Такого же подхода придерживается и лидер ПиС Ярослав Качиньский, который заявил, что «третья подряд победа является большим успехом нашей политической силы и нашего проекта для Польши».Теперь многое зависит от президента Польши, выдвиженца ПиС Анджея Дуды. Он действительно может поручить формирование нового правительства Матеушу Моравецкому, чтобы затянуть передачу власти леволибералам. Кроме того, даже когда Дональд Туск станет премьером, в различных структурах власти, в первую очередь в прокуратуре, останется немало людей Ярослава Качиньского.Собственно, именно с этой целью ПиС несколько месяцев назад протянул изменения в закон о прокуратуре, согласно которым назначение ключевых руководителей в этой структуре теперь зависит от президента. Кроме того, президент Польши может ветировать любой принятый закон, и для преодоления этого вето необходимо 276 голосов в сейме, которых у новой правящей коалиции явно не будет.Кстати, столько же голосов депутатов нужно, чтобы отправить под Государственный трибунал бывшего премьера или членов правительства. То есть пока что Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский, которых Дональд Туск неоднократно обвинял в совершении различных преступлений, могут спать спокойно.Таким образом, лёгкой жизни новому правительству польские аналитики не прогнозируют. Даже в ходе «Избирательного вечера» на близком к ГК портале Onet.pl отметили, что в ходе кампании Туск обещал как прекратить «польско-польскую войну» и объединить страну, так и «рассчитаться с ПиСовскими преступниками». Журналисты иронизировали, что это будет сложно сделать одновременно.Стоит отметить, что польские СМИ, подводя итоги выборов сейма, практически не затрагивали темы России и Украины. Дело в том, что по ним позиции Качиньского и Туска особо не отличаются, оба политика в ходе кампании соревновались в русофобии и заявлениях о необходимости военной поддержки Киева. При этом, скорее всего, леволиберальное правительство Польши отменит запрет на импорт украинского зерна, введённый ПиС, и продлит финансовую поддержку украинских беженцев, о прекращении которой с 2024 года заявляли нынешние польские власти.

