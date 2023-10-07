https://ukraina.ru/20231007/1049980613.html

Польша потребовала не приостановить, а отозвать жалобу Киева в ВТО

Польша потребовала не приостановить, а отозвать жалобу Киева в ВТО - 07.10.2023 Украина.ру

Польша потребовала не приостановить, а отозвать жалобу Киева в ВТО

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус потребовал не приостановить, а отозвать "абсурдную" жалобу Украины в ВТО. Об этом сообщает RMF24

2023-10-07T03:52

2023-10-07T03:52

2023-10-07T03:53

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Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка 5 октября объявил, что Украина приостановила рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирной торговой организации (ВТО).По его словам, улучшение отношений между двумя странами невозможно без окончательного отзыва претензий Киева.Напомним, в конце сентября Качка заявлял, что если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют не применять односторонние ограничительные меры в отношении поставок товаров с Украины, то Киев сможет считать спор исчерпанным и отозвать жалобу из ВТО.Жалоба была подана Украиной в связи с продлением вышеуказанными странами эмбарго на Украинскую сельскохозяйственную продукцию.

https://ukraina.ru/20231002/1049841266.html

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новости, польша, украина, зерно, министр