Польша потребовала не приостановить, а отозвать жалобу Киева в ВТО - 07.10.2023 Украина.ру
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Польша потребовала не приостановить, а отозвать жалобу Киева в ВТО
Польша потребовала не приостановить, а отозвать жалобу Киева в ВТО - 07.10.2023 Украина.ру
Польша потребовала не приостановить, а отозвать жалобу Киева в ВТО
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус потребовал не приостановить, а отозвать "абсурдную" жалобу Украины в ВТО. Об этом сообщает RMF24
2023-10-07T03:52
2023-10-07T03:53
новости
польша
украина
зерно
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Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка 5 октября объявил, что Украина приостановила рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирной торговой организации (ВТО).По его словам, улучшение отношений между двумя странами невозможно без окончательного отзыва претензий Киева.Напомним, в конце сентября Качка заявлял, что если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют не применять односторонние ограничительные меры в отношении поставок товаров с Украины, то Киев сможет считать спор исчерпанным и отозвать жалобу из ВТО.Жалоба была подана Украиной в связи с продлением вышеуказанными странами эмбарго на Украинскую сельскохозяйственную продукцию.
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новости, польша, украина, зерно, министр
Новости, Польша, Украина, зерно, министр

Польша потребовала не приостановить, а отозвать жалобу Киева в ВТО

03:52 07.10.2023 (обновлено: 03:53 07.10.2023)
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус потребовал не приостановить, а отозвать "абсурдную" жалобу Украины в ВТО. Об этом сообщает RMF24
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка 5 октября объявил, что Украина приостановила рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирной торговой организации (ВТО).
"Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна. Как может украинское правительство подавать жалобу на польское правительство о том, что польское правительство помогает польскому фермеру", — прокомментировал Телус, очередное заявление украинского чиновника.
По его словам, улучшение отношений между двумя странами невозможно без окончательного отзыва претензий Киева.
Напомним, в конце сентября Качка заявлял, что если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют не применять односторонние ограничительные меры в отношении поставок товаров с Украины, то Киев сможет считать спор исчерпанным и отозвать жалобу из ВТО.
Жалоба была подана Украиной в связи с продлением вышеуказанными странами эмбарго на Украинскую сельскохозяйственную продукцию.
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