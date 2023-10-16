https://ukraina.ru/20231016/1050220327.html

Олег Матвейчев о том, когда начнется "абсолютное" крушение киевского режима

Олег Матвейчев о том, когда начнется "абсолютное" крушение киевского режима - 16.10.2023 Украина.ру

Олег Матвейчев о том, когда начнется "абсолютное" крушение киевского режима

Украинцы должны внимательно посмотреть на бомбежки Газы и понять, наконец, чем война отличается от СВО, считает депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев

2023-10-16T16:11

2023-10-16T16:11

2023-10-16T16:11

интервью

олег матвейчев

карабах

сво

палестино-израильский конфликт

сша

джо байден

дональд трамп

украина

военная помощь

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег Анатольевич, последние полтора года череда вооруженных конфликтов продолжает разрастаться по всей планете. Закавказье, теперь уже Ближний Восток. Это разбалансировка мировой политической системы? – Англосаксы продолжают свою извечную стратегию, которая связана с темой "разделяй и властвуй", то есть – мешать всем другим странам их догнать, перегнать. Стратегия – вставлять палки в колеса, натравливать друг на друга, проводить границы, прорывать рвы, чтобы человечество – Евразия, или вообще все человечество – не могло объединиться и образом превзойти их в технических и других вопросах. Тактика "разделяй и властвуй". Особенно эта тактика становится актуальной, когда у них самих возникают проблемы.Мы помним, что прежние мировые войны позволили им оттянуть в значительной степени свои кризисы, сначала Англии, потом Америке во Второй Мировой войне, и даже выйти в мировые "передовики". Сейчас, когда Америка испытывает серьезные экономические проблемы, отличный повод, что называется, перевернуть стол, как часто делали всевозможные карточные бретёры в XIX веке. Если ты в пух и прах проигрался, то самое простое, чтобы не платить – переверни стол, смешай колоду, смешай все карты, объяви, что твои соседи играют крапленой колодой. В конечном итоге, после того, как все перемешано, посчитать, кто был прав, кто был нет, у кого была какая карта – будет трудно.Вот и сейчас некая такая мировая война, по их мнению, позволит списать все долги и все запутать. Поэтому возникают и эти конфликты.Можем посмотреть на примере указанных вами двух конфликтов, как эта история работает. То, что сейчас есть на поверхности в палестино-израильском конфликте. Нам говорят, что палестинские террористы напали на Израиль. Действительно – напали, это терроризм, это удар по мирному населению, оправдывать его никто не собирается, это, безусловно, так.Вопрос в другом. Израиль и палестинские террористы, Палестинская автономия, имеют друг к другу претензии, об этом известно уже давно, они так или иначе – и дипломатическими способами, и на уровне спецслужб – старались гасить эти вещи.Но теперь мы видим, что тысячи людей имеют самокаты, вертолеты, парапланы, огромное количество дронов, которые собирались в каких-то гаражах, запускались с разных мест. Во всю эту операцию были вовлечены тысячи людей из знакомых, родственников и т.д. И чтобы это все не увидел "Моссад", ЦРУ - это невозможно. Говорить о провалах спецслужб Израиля – это дилетантизм.Здесь могло быть только попустительство, которое специально ждет удара для того, чтобы потом окончательно решить так называемую "палестинскую проблему", а именно уничтожить ХАМАС, остатки автономии внутри Израиля и т.д. То есть – войти в конфликт и выйти из него с гораздо более сильной позиции, чем была до этого.Тот же Нетаньяху мог вполне считать, что сейчас у него внутриполитические проблемы, а если будет большая война, то вокруг него, как лидера нации, все объединятся, и таким образом он решит политические проблемы. А оппозиция могла, наоборот, считать, что если действующая власть проспала нападение, то это будет концом режима Нетаньяху.В ЦРУ, зная, что состоится такая история, тоже могли считать, что это выгодный повод актуализировать внешнеполитический конфликт для того, чтобы на этом тот же Байден набрал очков, потому что мы знаем, что именно Трамп всегда использовал Израиль как козырную карту. И – отобрать у Трампа Израиль, показать, что настоящие защитники Израиля - это демократы, а не республиканцы, не Трамп. Показать это своему избирателю, а также евреям всего мира, а это люди богатые, из списка "Форбс", люди из медиа-сообщества, люди, влиятельные в мировой элите – это все очень важно для Байдена и его администрации.Поэтому здесь интерес очень многих людей возникает. И вот возникает конфликт, который затлел, и который никто не думал тушить – наоборот, ему дали созреть, взорваться, а теперь его усиленно накачивают.Все усилия, которые предпринимают Россия, Турция, Саудовская Аравия, и ряд стран, которые заявили о том, что нужно мирное урегулирование, это Китай, естественно – все эти усилия разбиваются о страшные кадры. Нам показывают кадры, с одной стороны – разбомбленного Тель-Авива и кибуцев, и говорят – после этого вы хотите мир? Нет, дайте нам насладиться местью, а уже потом будем говорить о мире.После этого Израиль бомбит Сирию, аэропорты Сирии, бомбит другие территории. В итоге в конфликт как в воронку втягивается еще больше государств, уже Пакистан заявил, что он будет участвовать. В конечном итоге, чем больше конфликтующих сторон, чем больше ударов "око за око", чем больше поводов для мести у той и другой сторон, тем труднее конфликт будет закрыть.Практически та же ситуация, не буду на ней подробно останавливаться – в армяно-карабахском конфликте, все наши миротворческие усилия, с которыми был в значительной мере согласен Азербайджан… Но у Азербайджана и Турции – своя точка зрения, им надо расширяться, им нужно было весь Карабах постепенно забирать, здесь все понятно. Но они, по крайней мере – и на словах, и на деле – готовы были поддержать наши определенные миротворческие усилия, и наши миротворцы не без их ведома там оказались.Однако все эти усилия разбивались об армянскую позицию: "мы не согласны ни на какие компромиссы, ни на те, ни на другие, ни на третьи".Я армянским друзьям говорил, будучи в Армении… Когда они говорили: "Ну что же азербайджанцы, что-то там не выполняют, выстрел был какой-то в сторону миротворцев, они там какую-то машину армянскую не досмотрели, не задержали, давайте мы сейчас куда-то рванем, мы куда-то пойдем", я им говорил – господа армяне, сейчас есть хрупкий мир, сейчас Путин вас спас от полного разгрома. Карабах мог бы быть захвачен Азербайджаном полностью и сто процентов. Путин остановил это. Ваша задача сейчас – не дергаться, не поддаваться на азербайджанские провокации, что кто-то выстрелил, что-то кто-то сделал. Сидите спокойно и терпите все это, главное, что вы часть Карабаха сохранили. Не прыгайте, не дергайтесь на каждое заявление.Нет, они продолжают дергаться и говорить, что Россия не вмешивается, что русские миротворцы не выполняют функцию, и начинают верить в эти мечты, которые навязывают им американцы и французы, что – "мы вас спасем, НАТО будет лучшей гарантией, НАТО точно остановит Азербайджан и Турцию, а Россия вас не спасет".В итоге, в отсутствие конструктивного диалога с нами, естественно, все заканчивается тем, чем и должно было закончиться – Азербайджан идет в атаку, тем более, что Пашинян уже подписал под нажимом Запада документы о том, что он признает Карабах частью Азербайджана. После этого Азербайджану ничего не остается, как наводить конституционный порядок на своей территории, как он считает, и все заканчивается.Опять-таки, кто здесь главную скрипку сыграл? Сыграл Запад, который в уши Пашиняну вложил эти идеи. Наверное, ему было приятно это все слышать, он наверняка Карабах ненавидит, потому что он воевал всегда с карабахским кланом, для него это не Родина, для него это не его избиратели и прочее. Поэтому и сдал все, при этом понимая, что медиа всего мира, и армянские медиа – в его руках, и в этом всем можно обвинить Россию.Еще раз повторю, что архитекторы – как в случае с ближневосточным конфликтом, так и с закавказским конфликтом – архитекторы находятся, как всегда, в Вашингтоне.– Заострим внимание на двойных стандартах. Удивляет ли вас, как освещается со стороны западных СМИ эти конфликты и конфликт на Украине?– Двойные стандарты здесь просто лезут в глаза, думаю, каждый человек прекрасно видит, что вот сейчас говорится о том, что Израиль – "жертва агрессии" и т.д., при этом Израиль стреляет по суверенной Сирии. Он это делал – и сейчас он это делает, прямо сейчас, на наших глазах. Так он же это делал и на протяжении предшествующих лет регулярно, каждый месяц, каждые две недели. То есть, он обстреливал другую суверенную страну. И – никаких вопросов.Конечно, они заявляли, что это было сделано в ответ на какие-то другие ракеты. Слушайте, есть Совет безопасности ООН, давайте разбираться в каждом инциденте, давайте искать. Но ведь этого никто не делает, никому это не нужно.Все стремятся сразу обязательно отомстить, доказать, что "я прав", и т.д. Никто никаких расследований многосторонних не проводит, никто не заинтересован почему-то в медиации конфликта, к тому, чтобы приходили какие-то миротворцы.Сейчас что проще остановить весь этот конфликт? Представьте себе: крупнейшие страны – Россия, Китай и США, например, заявляют, что мы против убийства мирных людей, а именно таковое сейчас происходит, и мы в Совете Безопасности ООН сейчас голосуем за введение миротворческого контингента, который вводит разделительные полосы между палестинцами и Израилем на Голанских высотах, встают везде наши "голубые каски", и больше никто мирных жителей не убивает.Вопросы есть? Да, это все можно сделать за месяц. Завтра проголосовали, через месяц там миротворцы – и все, кровопролитие закончилось, мирные жители не умирают, ни с израильской, ни с палестинской стороны.Почему этого не делается? Я думаю, Китай и Россия на это бы пошли. Почему американцы этого не делают? Они же заблокируют такую резолюцию в Совбезе ООН он сразу. Не хотят мира. При всех разговорах о мире – некоторые мира не хотят.Дальше, что видим из двойных стандартов. Вот сейчас господа украинцы должны посмотреть очень внимательно на бомбежки Газы и понять, наконец-то, чем война отличается от СВО.Они же с 2014 года рассказывают, что "Россия напала на Украину". Мы им с 2014 года объясняли, что мы вообще на войну не явились. Они там воевали, нас побеждали, помните – в 2014-2015 годах Порошенко везде рассказывал, что он "остановил Россию", какой он бравый и крутой, оказывается. Украинская армия, оказывается, остановила продвижение Путина на Донбассе, и т.д. Но мы объясняли, что мы вообще-то на войну еще не явились.Когда началась СВО, они (власти Украины – Ред.) сказали: "Ну, вот тут-то явно Россия напала, теперь-то уж точно напала, настоящие регулярные войска русские введены на территорию Украины – десантники, танки и т.д., это уж точно не добровольцы и шахтеры, как вот говорили на Донбассе".Но при этом мы им говорили – нет, ребята, это специальная военная операция, это не война. Они в ответ: "Это просто аббревиатура, вы такими буквами загораживаете то, что вы напали, на самом деле – это самая страшная война".Да нет, ребята, как сказал Путин – "мы еще ничего не начинали". До сих пор работает украинское телевидение, почти два года, работает сотовая связь, есть тепло в домах у них еще, и т.д. Хотя все это можно было уничтожить в первый же месяц, если надо было бы.Точно так же, как в первый же месяц мы могли разбомбить… Все ракеты, представьте себе, которые сейчас выпущены по различным военным складам, по военным заводам, по каким-то центрам принятия решений военных – а представьте, что все эти ракеты были бы выпущены на Киев, на мирные города. Что бы там было? Ничего бы не было, просто груда кирпичей.И никакой бы войны не было, потому что все бы люди взмолились и прочее. Но мы-то террористической деятельностью не занимаемся.Именно сейчас, глядя на бомбардировки Газы и на приказы, которые отдаются израильским военным – полностью снимается всякая ответственность с израильских солдат, они могут делать все, что угодно, никаких судов, убивай любого, кого хочешь, ответственности никакой, судебной и прочей не наступает.Подобных вещей ни наши генералы никогда не делали, ни наше руководство. Вообще количество погибших мирных жителей в результате наших обстрелов исчисляется единицами… Да, мы признаем, что какое-то количество мирных жителей, безусловно, погибло, когда происходили наши бомбардировки железнодорожных составов, каких-то мостов, заводов и т.д. Там могли бы быть случайно и сторожа, и какие-то мимо шедшие случайные люди. Но целенаправленных бомбардировок мирных никогда не было.А у Израиля сейчас – целенаправленные бомбардировки мирных жителей. Таким образом, мы должны понимать, как идет война на уничтожение, война геноцидного типа с обеих сторон. Я Израиль отдельно не обвиняю. Я говорю, что и палестинцы себя так ведут, и Израиль себя ведет абсолютно таким же образом. Это война, которая уже – ни на жизнь, а на смерть.И совершенно гуманная СВО, которая ведется нами. Ну и что, средства массовой информации Запада, они что, показывают гуманизм, оттеняют каким-то образом гуманизм России? Ничего подобного! Они продолжают рассказывать, что Россия – "страшная, кровавая и ужасная", совершенно не замечая никаких зверств со стороны того же Израиля. Хотя палестинские зверства, они, естественно, смакуют.Еще раз повторю – не оправдываю палестинские зверства, но, если уж вы говорите правду, вы должны говорить правду про обе стороны. Сейчас обе стороны (в ближневосточном конфликте – Ред.) отличаются абсолютно негуманным поведением.– Всем понятно, что Украина сейчас – не центр внимания ни для западных СМИ, ни для западных кураторов. На кого США оставят киевский режим? Или вполне приемлемо для Запада тянуть два фронта?– К сожалению, сейчас господствует точка зрения, что эта история не выгодна Байдену и Украине. Я бы так не сказал. Я, как говорится, старый политтехнолог, не знающий слов любви, и скажу поэтому предельно конкретно и четко.Демократы и республиканцы соревновались друг с другом на американской политической арене за две разные повестки дня. Республиканцы навязывали демократам внутриполитическую повестку дня. Что они говорили? "Господа избиратели, посмотрите, что творится на улицах наших американских городов. У нас бомжи, у нас наркоманы, у нас люди спят в коробках миллионами, у нас очереди за талонами на питание, миллионы людей получают пищу по карточкам, а вы отправляете миллиарды долларов на Украину. Как это возможно? Можем ли мы думать о ком-то другом прежде, чем о себе? Давайте решать свои собственные проблемы, и уже потом заниматься всевозможными украинами".Цены на бензин выросли в США, даже несмотря на то, что сейчас запасы горючего, запасы нефти в Америке на уровне восьмидесятых годов, то есть, Байден их все вытащил на рынок, чтобы цены не повышались. Тем не менее, во вполне нефтедобывающей стране Америке – цены сейчас два раза выше, чем в России. Это для них шок. Мы-то считаем наши цены дорогими, а у них представьте, еще в два раза выше.Конечно, они возмущены, это возмущение было – и Байден проигрывал всю эту ситуацию, потому что народ все больше и больше к внутренней политике, к внутренней экономике склонял свой взор от какой-то далекой Украины, про которую большинство американцев раньше не слышали и на карте ее найти не могут.А теперь ситуация опять резко поменялась на внешнеполитическую повестку. Да, возникла ситуация нападения на Израиль, а они проводят полную аналогию, говорят: "Путин напал на Украину, ХАМАС напал на Израиль, и мы должны вмешаться".И здесь республиканцы, если они логичные люди, должны сказать: "Нет, мы не должны вмешиваться в эту тему, какой-то там Израиль, пусть они там сами на Ближнем Востоке разбираются. У нас есть нищие, наркоманы, высокие цены на бензин, у нас инфляция – давайте заниматься этим".Но так сказать республиканцы не могут. Трамп был главным защитником Израиля. Трамп чуть не начал войну с Ираном, он убил Сулеймани, он признал Иерусалим столицей Израиля, он опирался все время на еврейские и евангелистские общины. Евангелисты – это христиане, считающие себя ветвью еврейского народа. Таких избирателей много на территории США, буквально миллионы.На них опирался Трамп. И все эти люди требуют, чтобы Америка… Трамп уже выступил и сказал – да, мы должны помочь Израилю.Тогда рушится вся логика. Если Израилю Америка должна помогать, если миссия Америки в мире наводить порядок, сеять справедливость, помогать, то тогда мы должны помогать и Украине, и всем остальным.Именно поэтому Байден сейчас под эту сурдинку уже заявил, что помощь Израилю и Украине должна быть объединена в один пакет, что это чуть ли не одна и та же история, чуть ли не один и тот же Путин везде напал. Везде, в любом случае страдают интересы Америки, и мы должны вмешаться.Сейчас уже опять внешнеполитическая повестка на экранах телевизоров Америки, она задавила внутриполитическую повестку. Сейчас, я вас уверяю, следующие опросы покажут, что рейтинг Байдена взлетел. Теперь он бряцает оружием, он послал авианосец к берегам Палестины, он теперь крутым парнем оказался. Раньше был крутым парнем Трамп, теперь у нас самым крутым оказывается Байден.Поэтому эта ситуация выгодна демократам, они ее могут теперь тянуть до выборов целый год, и это означает, что они будут продолжать в том числе помогать Украине.Поэтому мы расчеты не делаем на то, что завтра, что называется, помощь Украине прекратится. Я думаю, что реальное истощение сил и Украины – а оно будет – и сил Европы, и истощение сил Америки настанет в 2025-2026 году.Как раз – конец 2024-го, осенью пройдут американские выборы. Новый президент в январе 2025 года вступит в свои права, в январе инаугурационная речь. Кто бы он ни был – Байден или еще кто-то, но будет действовать бюджет, принятый еще прежним президентом и прежней администрацией, на 2025 год. А вот в схватке за бюджет 2026 года уже Украина проиграет, и там будет масса аргументов, почему туда уже давать ничего не надо. И в 2026 году начнется крушение киевского режима абсолютное, стопроцентное, повсеместное. И многие другие подобные процессы произойдут.Это, скорее, более реалистично, чем то, что сейчас все забудут про Украину. Да, она уйдет только с первых полос газет, но помощь, обоснование, почему ей нужно помогать – сейчас аргументов у демократов гораздо больше.

https://ukraina.ru/20220215/1033281429.html

https://ukraina.ru/20230920/1049556638.html

https://ukraina.ru/20231014/1050131684.html

https://ukraina.ru/20231015/1050198860.html

https://ukraina.ru/20231012/1050109682.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, олег матвейчев, карабах, сво, палестино-израильский конфликт, сша, джо байден, дональд трамп, украина, военная помощь