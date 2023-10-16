Черноморский флот провел учения с применением реактивных бомбометов

Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев В случае угрозы со стороны Британии Россия сможет перебросить в Черное море Каспийскую и Балтийскую флотилии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев