Черноморский флот провел учения с применением реактивных бомбометов
10:35 16.10.2023 (обновлено: 10:48 16.10.2023)
Черноморский флот провел учения с применением реактивных бомбометов, сообщил 16 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
"Ориентировочно до 8:30 в районе Северного мола - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал губернатор.
Развожаев подчеркнул, что в Севастополе всё спокойно.
Севастополь является главной базой Черноморского флота России, обеспечивающей его действия в регионе. В связи с участившимися атаками морских и воздушных беспилотников ВСУ на город, специальными подразделениями ВМФ принимаются усиленные меры по противодиверсионной безопасности.
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