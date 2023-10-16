Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского - 16.10.2023 Украина.ру
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Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского - 16.10.2023 Украина.ру
Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности. Таким мнением поделился на днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works
2023-10-16T07:41
2023-10-16T07:41
израиль
сша
новости
зарубежье
украина
владимир зеленский
цру
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"Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности", — сказал он.По словам эксперта, Вашингтон решил отодвинуть киевские власти на второй план и перенести основное внимание на Израиль.На прошлой неделе Зеленский в интервью телеканалу France 2 уже высказывал опасения, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
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израиль, сша, новости, зарубежье, украина, владимир зеленский, цру
Израиль, США, Новости, Зарубежье, Украина, Владимир Зеленский, ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского

07:41 16.10.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности. Таким мнением поделился на днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works
"Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности", — сказал он.
По словам эксперта, Вашингтон решил отодвинуть киевские власти на второй план и перенести основное внимание на Израиль.

"Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина", — заверил Джонсон.

На прошлой неделе Зеленский в интервью телеканалу France 2 уже высказывал опасения, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 13:03
Проблемы с Израилем, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 октябряИзраиль внезапно отозвал разрешение на эвакуацию украинцев и других иностранцев из сектора Газа, сообщил украинский омбудсмен. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
ИзраильСШАНовостиЗарубежьеУкраинаВладимир ЗеленскийЦРУ
 
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