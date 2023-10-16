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Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского - 16.10.2023 Украина.ру
Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности. Таким мнением поделился на днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works
2023-10-16T07:41
2023-10-16T07:41
2023-10-16T07:41
израиль
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владимир зеленский
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"Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности", — сказал он.По словам эксперта, Вашингтон решил отодвинуть киевские власти на второй план и перенести основное внимание на Израиль.На прошлой неделе Зеленский в интервью телеканалу France 2 уже высказывал опасения, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
https://ukraina.ru/20231015/1050189911.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
израиль, сша, новости, зарубежье, украина, владимир зеленский, цру
Израиль, США, Новости, Зарубежье, Украина, Владимир Зеленский, ЦРУ
Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности. Таким мнением поделился на днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works