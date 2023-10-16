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Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского - 16.10.2023 Украина.ру

Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности. Таким мнением поделился на днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works

2023-10-16T07:41

2023-10-16T07:41

2023-10-16T07:41

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владимир зеленский

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"Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности", — сказал он.По словам эксперта, Вашингтон решил отодвинуть киевские власти на второй план и перенести основное внимание на Израиль.На прошлой неделе Зеленский в интервью телеканалу France 2 уже высказывал опасения, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20231015/1050189911.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

израиль, сша, новости, зарубежье, украина, владимир зеленский, цру