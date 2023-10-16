ФСБ сообщила о задержании шпионившей на Украину жительницы Забайкалья
07:22 16.10.2023 (обновлено: 07:23 16.10.2023)
Правоохранители задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили 16 октября в региональном УФСБ России
"Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции", - говорится в материале.
Она признала вину. В отношении нее возбудили уголовное дело о госизмене.
Обвиняемая находится под стражей.