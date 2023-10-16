https://ukraina.ru/20231016/1050205590.html

ФСБ сообщила о задержании шпионившей на Украину жительницы Забайкалья

ФСБ сообщила о задержании шпионившей на Украину жительницы Забайкалья - 16.10.2023 Украина.ру

ФСБ сообщила о задержании шпионившей на Украину жительницы Забайкалья

Правоохранители задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили 16 октября в региональном УФСБ России

2023-10-16T07:22

2023-10-16T07:22

2023-10-16T07:23

фсб

госизмена

шпионаж

украина

уголовное дело

новости

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"Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции", - говорится в материале.Она признала вину. В отношении нее возбудили уголовное дело о госизмене. Обвиняемая находится под стражей.

https://ukraina.ru/20231010/1050045144.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фсб, госизмена, шпионаж, украина, уголовное дело, новости