ФСБ сообщила о задержании шпионившей на Украину жительницы Забайкалья - 16.10.2023 Украина.ру
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ФСБ сообщила о задержании шпионившей на Украину жительницы Забайкалья
ФСБ сообщила о задержании шпионившей на Украину жительницы Забайкалья - 16.10.2023 Украина.ру
ФСБ сообщила о задержании шпионившей на Украину жительницы Забайкалья
Правоохранители задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили 16 октября в региональном УФСБ России
2023-10-16T07:22
2023-10-16T07:23
фсб
госизмена
шпионаж
украина
уголовное дело
новости
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"Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции", - говорится в материале.Она признала вину. В отношении нее возбудили уголовное дело о госизмене. Обвиняемая находится под стражей.
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фсб, госизмена, шпионаж, украина, уголовное дело, новости
ФСБ, госизмена, шпионаж, Украина, уголовное дело, Новости

ФСБ сообщила о задержании шпионившей на Украину жительницы Забайкалья

07:22 16.10.2023 (обновлено: 07:23 16.10.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Правоохранители задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили 16 октября в региональном УФСБ России
"Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции", - говорится в материале.
Она признала вину. В отношении нее возбудили уголовное дело о госизмене.
Обвиняемая находится под стражей.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 09:47
ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя ПриморьяСотрудники ФСБ России задержали жителя Приморья, причастного к шпионажу в интересах Минобороны Украины. Об этом 10 октября сообщил представитель регионального управления службы безопасности
 
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