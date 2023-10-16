https://ukraina.ru/20231016/1050200324.html

Алла Грачева – старпом, ставший мультипликатором

Алла Грачева – старпом, ставший мультипликатором - 16.10.2023 Украина.ру

Алла Грачева – старпом, ставший мультипликатором

Многие из нас с ностальгией и теплотой в душе вспоминают советские комедии, сказки и, конечно же, мультфильмы. Они до сих пор дарят нам позитив, добро, учат детвору и забавляют взрослых. Одним из тех, кто сделал значительный взнос в развитие советской мультипликации, была женщина с интересной биографией – Алла Грачёва

2023-10-16T18:00

2023-10-16T18:00

2023-10-16T18:00

история

история

история украины

история ссср

кинематограф

мультипликация

мультфильмы

украинский режиссер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0f/1050200064_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_47557a6f5c6d49749d66d27d0493b51c.jpg

Алла Алексеевна родилась 16 октября 1924 года в селе Згуровка Полтавской области. Девушке очень нравилась различная техника, и это привело её в техникум речного транспорта, который она закончила в 1946 году. В сложные послевоенные годы, когда страна подымалась из руин, Грачёва работала помощником капитана на одном из судов киевского речного пароходства. В 1949 году она решила сменить свою профессию, стать архитектором, и семь лет спустя окончила факультет архитектуры Киевского инженерно-строительного института.Проработав шесть лет над несколькими проектами, в 1962 году, уже в 38-летнем возрасте, Алла Алексеевна решила кардинально изменить свою жизнь ещё раз. Она очень хорошо рисовала с детства, а в институте ещё более развила свои способности, так как искусство художника требуется и архитекторам. И тут она узнала, что на студии "Киевнаучфильм" требуются художники-мультипликаторы для совсем недавно созданного цеха мультипликации – Алле об этом сказал её давний друг ещё по инженерно-строительному институту Давид Черкасский. В будущем ему предстояло стать прославленным советским режиссером анимации, а тогда он сам был переучивавшимся на мультипликатора архитектором.Первой работой Грачёвой стала лента "Весёлый художник", которую зритель увидел в 1964 году. По сюжету короткометражного мультфильма оживший нарисованный мальчик из альбома помогает девочке – спасает от озорника. Далее нарисованному мальчику приходится спасать уже самого озорника и чинить его игрушки, которые получили от своего хозяина различные увечья: клоуну он мастерит новую руку, лошади – хвост. Главный посыл ленты – надо помогать другим и творить добро. В мультфильме даже озорника нельзя назвать негативным персонажем – он исправляется и осознает свои ошибки. Второй посыл юному зрителю – надо бережно относиться к своим вещам – игрушкам.Далее в качестве художника-мультипликатора, Алла Алексеевна работала над мультфильмами "Заяц и ёж" (1963), "Непоседа, Мякиш и Нетак" (1963), "Зелёная кнопка" (1965) и другими.Знаковой для неё стала работа "Медвежонок и тот, кто живёт в речке" (1966). Грачёва не только создавала персонажей этого мультфильма, он стал её режиссёрским дебютом. По сюжету мультфильма Медвежонок, увидев свое отражение в речке, пугается. По совету Зайца он берет палку, но и тот, кто живет в речке, тоже берет палку... Мудрый Еж советует Медвежонку улыбнуться и подружиться с тем, кто живет в речке. Тот последовав ему, понимает, что тот, кто живет в речке, совсем не злой.Мультфильм настолько понравился зрителям и мультипликаторам, что на II МКФ детских фильмов в Готвальдове (Чехословакия) Грачёва получила главный приз "Золотая туфелька", а жюри Международного комитета по распространению письменности, информации и кино СИДАЛГ в 1977 году вручило ей бронзовую медаль.В 1967 году состоялся дебют Аллы Алексеевны, как сценариста. Она написала сценарий по сказке Константина Паустовского "Растрёпанный воробей". Действие мультфильма разворачивается в большом городе. Главный персонаж – девочка Маша, которая воспитывается няней, поскольку отец улетел в Заполярье, а мать работает балериной, и вечно занята. В квартиру Маши иногда проникает воровка-ворона, которая однажды похищает у девочки стеклянную брошку – подарок отца. Вернуть украденное помогает Пашка – воробей, которого Маша зимой принесла домой, обогрела и спасла от гибели. Храброе пернатое проникает в жилище вороны и возвращает девочке брошку. Главный мотив короткометражки – доброта и ценность дружбы.В том же 1967 году вышла ещё одна режиссерская работа Грачёвой – "Песенка в лесу". По сюжету – маленькая девочка гуляла в лесу и пела песенку. Она понравилась всем лесным жителям, и каждый по-своему её запел. За эту работу Алла Алексеевна получила Вторую премию III-го Всесоюзного кинофестиваля, который проходил в Ленинграде.Интересной работой Грачёвой стал мультфильм "Тайна Страны Земляники", созданный по мотивам сказки Радия Полонского. Алла Алексеевна написала сценарий к мультфильму и срежиссировала его. Главные герои произведения – мальчик Денис и девочка Лариса, которые заблудились в лесу, попадают в Страну Земляники, где сталкиваются с Одноусым – главным антагонистом. Одноусый служит Страшилищу, которое наслаждается детскими мучениями и черпает силу из поглощаемой им земляники. Ягоды собирают для него несчастные дети: хвастуны, подлизы и ябеды, которых принуждает к рабскому труду служащая Одноусому армия хулиганов. Денис и Лариса попадают в темницу, но им на помощь приходят местные ребята и они побеждают всех врагов. В мультфильме можно увидеть хвастуна Кузьку, подлизу Киву, ябедника Муху. Обучая детей быть хвастунами, подлизами и ябедами, Одноусый разобщает их, и потому легко ими управляет, на что и указывают создатели мультфильма. К сожалению, украинские дети того времени этот урок выучили плохо.Грачёва в своем творчестве обращалась и к новогодней тематике, сняла мультфильм "Как Ёжик и Медвежонок встречали новый год" (1975), к народным мотивам – мультфильм "Лесная песня" (1976) по мотивам пьесы Леси Украинки. Начиная с 1966 года, Алла Алексеевна почти каждый год снимала по мультфильму.Отдельно стоит остановиться на мультфильме "Солдатская сказка" (1983), сценарий которой Грачёва написала по мотивам ещё одной сказки Константина Паустовского. Алла Алексеевна пошла на риск, поскольку подняла военную тематику – надо было показать юному зрителю войну со всеми ее ужасами. По сюжету, солдат Петр проходит всю войну, храня у себя в спичечной коробочке талисман – жука-носорога, которого ему подарил сын. Теперь им обоим предстоит окунуться в сражения и бои, увидеть, как небо становится черным от пороховой гари, и пули тысячами свистят вокруг. Но они обязательно вернуться туда, где их ждут.В 1986 году появился мультфильм "История о девочке, наступившей на хлеб", снятый по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. По сюжету главная героиня девочка Инге – очень грубая и сварливая. Однажды мать печёт хлеб и просит девочку отнести его бабушке. Инге, надев новые сапожки, на пути к бабушке останавливается у большой лужи, которую нельзя обойти. Она находит выход… решает бросить хлеб в лужу и с его помощью преодолеть препятствие. Как только девочка наступает на хлеб, она сразу проваливается в подземное царство Болотницы. Та превращает Инге в птичку. Вернуть себе прежний облик девочка сможет, только если соберёт столько зёрен, сколько потребуется, чтобы испечь точно такой же хлеб, на который она наступила. Прорываясь сквозь ураганный ветер и холод, Инге собирает зёрна и превращается вновь в девочку, только теперь она добрая и отзывчивая.В 1988 году вышел мультфильм "Девочка и ёж". По сюжету – ёж, чтобы подружится с девочкой, решает подстричь свои иголки, и добивается цели. Такое самопожертвование выглядит в наше довольно циничное время несколько наивным, и от того ещё более трогательным.В 1989 году Алла Алексеевна сняла мультфильм "Ивасик-Телесик", два года спустя – "Котик и петушок" (1991). С развалом Союза она стала членом Национального союза кинематографистов Украины. В 1992 году вышел еще один её довольно известный на Украине мультфильм "Кривенькая уточка" ("Кривенька качечка") (1992), однако затем студию, как и всю страну, накрыли кризисные явления украинской экономики.Грачёву настиг длительный творческий кризис и безденежье, начались проблемы со здоровьем, стал напоминать о себе возраст. Она понимала, что больше не сможет создавать прежние мультфильмы, поскольку новая реальность диктовала новые условия, и это только делало её положение ещё более тяжёлым.Последней работой мультипликатора стала лента "Вий" (1996) по одноименному произведению Николая Гоголя. Зрителем и различными фестивалями и конкурсами он, к сожалению, отмечен не был.Аллы Алексеевной не стало 14 июля 2001 года, она похоронена в Киеве. Её давно нет, а мультфильмы её живут, зароняя в новые поколения детей семена доброты и отзывчивости, которые, как знать, может быть когда-нибудь прорастут, и все-таки сделают наш мир более человечным.

https://ukraina.ru/20230823/1048879017.html

https://ukraina.ru/20221110/1040652480.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, кинематограф, мультипликация, мультфильмы, украинский режиссер