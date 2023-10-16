https://ukraina.ru/20231016/1050194292.html

Предвидение Жюль Верна: за сто с лишком лет до глобального потепления

Предвидение Жюль Верна: за сто с лишком лет до глобального потепления - 16.10.2023 Украина.ру

Предвидение Жюль Верна: за сто с лишком лет до глобального потепления

Место Жюля Верна в мировой литературе неоднозначное. С одной стороны, его произведения относятся к "несерьёзному" жанру, с другой – он предсказал практически всю технику XX века – от подводной лодки до вертолёта. Впрочем, масштаб его предсказаний значительно больше, а их актуальность иногда просто пугает

2023-10-16T02:52

2023-10-16T02:52

2023-10-16T02:52

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литература

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Вот, например, написанный в 1889 году роман "Вверх дном" действительно относится к числу мегаактуальных с точки зрения нынешней климатической повестки. Понятно, что тогда вопрос глобального потепления общественного интереса не представлял. Совсем напротив – холодный цикл ещё не завершился и актуально было искусственное повышение температуры на планете.Задача была столь масштабной, что к ней и сейчас нет определённых подходов (мы не говорим о криптонауке, оперирующей "эффектом Джанибекова" и другими недопонятыми её представителями сущностями). Собственно, именно научную сторону разбирать не так, чтобы уж очень интересно, настолько неактуальными являются представления конца позапрошлого века. Достаточно сказать, что Жюль Верн понятия не имеет, что такое океаны. Но это, впрочем, характерно для примерно 90% наших современников – мало кто отдаёт себе отчёт в том, что океаны – явление геологическое, а не гидрологическое.В частности, многие учёные сомневаются в том, что Северный ледовитый – именно океан. Там нет океанической коры. И это мнение удивительным образом подтверждает правоту Жюля Верна, который в этом романе предполагал, что на месте Ледовитого океана (тогда не открытого) находится суша.Впрочем, вся описанная фантастом история с изменением климата имеет скорее характер политического фельетона – в равной степени смешного и разоблачающего капиталистических хищников.Начинается всё с того, что некая инициативная группа в США вдруг ни с того, ни с сего решает… продать Северный полюс. Точнее – окружающую его ещё не исследованную территорию. Собственно – Арктику, хотя слово это Жюль Верн не использует (что странно – оно было изобретено ещё древними греками).На каком основании продать? Пока что это коллективная собственность государств, которые имеют отношение к этой территории, но если её продать, то покупатель получит территорию, а все государства – чуть-чуть денег. Отношение государств к Арктике определялось своеобразно:"Государств, по причинам близкого соседства, имевших право на указанную территорию, было шесть: Америка, Англия, Дания, Швеция с Норвегией (в то время – одно государство – Авт.), Голландия и Россия. Это, впрочем, не исключало вмешательства и других держав, смелые исследователи которых делали неоднократно попытки проникнуть в таинственную Полярную область. Некоторые другие государства — в их числе Франция и Германия — могли бы притязать на полярные области, потому что их отважные путешественники сделали на Севере немало открытий, но они всё же отказались от полярного пирожного, боясь обломать себе на нём зубы, вероятно. Италия, не имевшая никаких прав на вмешательство в это дело, тоже не стала вмешиваться, хоть это и было вовсе странно!" (кажется Италия для Жюль Верна – нечто вроде современной Украины – ко всякой бочке затычка).Что любопытно – сейчас правовой статус Арктики определён не в лучшей степени, чем тогда. Весь мир в целом считает, что Северный океан просто океан, а арктические страны – что Арктика порезана на ломтики по линиям от границ государств до полюса.В общем, у Жюль Верна описана самоочевидная финансовая афера и, по логике, заинтересованные государства должны были послать инициаторов в пешее эротическое путешествие на Северный полюс, но… тогда не было бы книги. Так что государства послали на торги своих представителей.Арктику, в результате, купил Пушечный клуб, который в другом произведении Жюль Верна отправил своих членов на Луну (но, к счастью для них, промахнулся). Смысл аферы следующий:- подо льдами Арктики находится суша (так действительно считали многие учёные того времени);- в суше этой есть уголь (смелая гипотеза, но не будем забывать – мы ведь добываем уголь на Шпицбергене);- уголь можно добыть и продать за большие деньги.Вопрос – как это сделать, если Арктика покрыта льдом? Нет ничего проще… Надо сместить земную ось, что можно сделать при помощи выстрела из очень большой пушки. Тогда новая собственность клуба окажется в умеренном поясе и льды растают.Правда, выстрел приведёт к чудовищной катастрофе, в результате которой погибнут сотни миллионов людей, а огромные пространства окажутся непригодными для жизни (по мысли писателя Россия будет затоплена, Атлантика высохнет, а Европа окажется на такой высоте, что там нельзя будет жить – чепуха конечно, но очень страшно). Но кто обращает внимание на такие мелочи, когда можно стать богаче Скруджа МакДака?Закончилось всё хеппи-эндом – исполнитель расчётов ошибся на три порядка при определении окружности земного шара, в результате чего выстрел из гигантской пушки никакого эффекта не дал.Интересно в этом произведении то, что Жюль Верн, превратив своих любимых учёных и инженеров в бизнесменов, наделил их сверхчеловеческой жадностью и тупостью.Мы даже не про злосчастную ошибку в расчётах. Пушечный клуб допустил массу других ошибок.Во-первых, они купили Арктику, не имея внятного представления о том, что там подо льдом и есть ли там уголь. Уголь, вообще, есть далеко не везде, поскольку накапливался только в одну эпоху и только в тех местах, где росли леса, в то время как большая часть поверхности планеты была пустынной.Во-вторых, решив достичь арктической земли путём поворота земной оси, они начали расчёты после покупки Арктики, а не до них. Потому что если бы ошибки не было, то:"По законам механики, для того, чтобы произвести смещение земной оси на 23°28, хотя бы с помощью мели-мелонита (фантастическое взрывчатое вещество – Авт.), и то надо построить триллион пушек, подобных той, какая была выдолблена в толще Килиманджаро. Для этого наша планета слишком мала, даже если бы её поверхность вся состояла из суши".В-третьих, если бы сдвинуть ось удалось, последствия для человеческой цивилизации были бы такими, что заработать хоть что-нибудь на продаже каменного угля не удалось бы – просто рухнула бы и правовая, и финансовая системы, не говоря уже о потребляющей уголь промышленности.Кажется, нельзя быть такими тупыми. Безусловно, Жюль Верн преувеличил, но вряд ли сильно – глядя на украинских и российских олигархов трудно не заподозрить, что их интеллектуальные способности ненамного выше, чем членов Пушечного клуба.Ну и по поводу нынешней борьбы с глобальным потеплением.Борцы с климатом выглядят идиотами, потому что в геологической истории Земли неоднократно бывали периоды, когда климат был гораздо теплее, но не было периодов с развитой промышленностью. Деятельность климатически озабоченных напоминает попытки вызвать бурю, дуя на воду.Если же цель климатически озабоченных совсем другая, то они тоже идиоты – реализация мероприятий, направленных на сокращение выбросов, приведёт к непредсказуемым последствиям.А Жюль Верн предвидел это ещё тогда – в 1889 году…

https://ukraina.ru/20230810/1048536170.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнение, литература, писатель-фантаст, жюль верн, прогноз, климат