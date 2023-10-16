Перерезать логистику и ударить на марше. Эксперт о том, какое сложное наступление на ВСУ затеяла Россия - 16.10.2023 Украина.ру
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Перерезать логистику и ударить на марше. Эксперт о том, какое сложное наступление на ВСУ затеяла Россия
Перерезать логистику и ударить на марше. Эксперт о том, какое сложное наступление на ВСУ затеяла Россия - 16.10.2023 Украина.ру
Перерезать логистику и ударить на марше. Эксперт о том, какое сложное наступление на ВСУ затеяла Россия
Сейчас мы видим относительно серьезную активность российских войск сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. Причем эта активность выливается в конкретно взятые позиции и опорники. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
2023-10-16T05:30
2023-10-16T05:30
новости
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авдеевка
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Мы отгрызаем серьезные куски территории на всей линии фронта, которые либо летом перешли под контроль ВСУ, либо вообще не были под нашим контролем. Но надо понимать, что это серьезная позиционная работа, которая пока не предполагает развития серьезного дальнейшего наступления. Чтобы понять, к чему она приведет, потребуется еще несколько недель, отметил специалист.Возможно, что именно эта операция является отвлекающей. Возможно также, что все эти маленькие операции — это тактика на растаскивание последних резервов ВСУ, чтобы увидеть их логистику и подловить эти части на марше, добавил он.Вероятно, что это тактика на истощение украинских резервов, чтобы зимой перейти в полноценное наступление, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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452
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новости, россия, вс рф, всу, сво, авдеевка, украина
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, СВО, Авдеевка, Украина

Перерезать логистику и ударить на марше. Эксперт о том, какое сложное наступление на ВСУ затеяла Россия

05:30 16.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас мы видим относительно серьезную активность российских войск сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. Причем эта активность выливается в конкретно взятые позиции и опорники. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
Мы отгрызаем серьезные куски территории на всей линии фронта, которые либо летом перешли под контроль ВСУ, либо вообще не были под нашим контролем. Но надо понимать, что это серьезная позиционная работа, которая пока не предполагает развития серьезного дальнейшего наступления. Чтобы понять, к чему она приведет, потребуется еще несколько недель, отметил специалист.
"Сейчас мы видим относительно большую операцию под Авдеевкой. С учетом брошенных туда снарядов и применения техники мы можем говорить о том, что это серьезная операция. Насколько она будет успешной — большой вопрос. Это мощный укрепрайон. Еще некоторое время назад я не предполагал, что именно Авдеевка станет направлением для прорыва. Операция по окружению Авдеевки — это что-то невероятное. Если у российской армии это получится, нам всем надо будет сесть и пересмотреть свои взгляды на ее состояние", - рассуждает Скоробогатый.
Возможно, что именно эта операция является отвлекающей. Возможно также, что все эти маленькие операции — это тактика на растаскивание последних резервов ВСУ, чтобы увидеть их логистику и подловить эти части на марше, добавил он.
Вероятно, что это тактика на истощение украинских резервов, чтобы зимой перейти в полноценное наступление, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВС РФВСУСВОАвдеевкаУкраина
 
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