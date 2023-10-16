https://ukraina.ru/20231016/1050184309.html

Перерезать логистику и ударить на марше. Эксперт о том, какое сложное наступление на ВСУ затеяла Россия

Перерезать логистику и ударить на марше. Эксперт о том, какое сложное наступление на ВСУ затеяла Россия - 16.10.2023 Украина.ру

Перерезать логистику и ударить на марше. Эксперт о том, какое сложное наступление на ВСУ затеяла Россия

Сейчас мы видим относительно серьезную активность российских войск сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. Причем эта активность выливается в конкретно взятые позиции и опорники. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру

2023-10-16T05:30

2023-10-16T05:30

2023-10-16T05:30

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Мы отгрызаем серьезные куски территории на всей линии фронта, которые либо летом перешли под контроль ВСУ, либо вообще не были под нашим контролем. Но надо понимать, что это серьезная позиционная работа, которая пока не предполагает развития серьезного дальнейшего наступления. Чтобы понять, к чему она приведет, потребуется еще несколько недель, отметил специалист.Возможно, что именно эта операция является отвлекающей. Возможно также, что все эти маленькие операции — это тактика на растаскивание последних резервов ВСУ, чтобы увидеть их логистику и подловить эти части на марше, добавил он.Вероятно, что это тактика на истощение украинских резервов, чтобы зимой перейти в полноценное наступление, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вс рф, всу, сво, авдеевка, украина