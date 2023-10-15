"Пригожин кричал, что нет снарядов": эксперт о том, как ВС РФ подожгли фронт от Купянска до Авдеевки - 15.10.2023 Украина.ру
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"Пригожин кричал, что нет снарядов": эксперт о том, как ВС РФ подожгли фронт от Купянска до Авдеевки
"Пригожин кричал, что нет снарядов": эксперт о том, как ВС РФ подожгли фронт от Купянска до Авдеевки - 15.10.2023 Украина.ру
"Пригожин кричал, что нет снарядов": эксперт о том, как ВС РФ подожгли фронт от Купянска до Авдеевки
Было понятно, что ВС РФ начнут активные действия, когда почувствуют тот тонкий момент, что все профессиональные подразделения ВСУ стерлись во время так называемого контрнаступа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-10-15T13:40
2023-10-15T13:40
новости
пригожин
фронт
купянск
авдеевка
снаряды
всу
артемовск
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По его словам, российские военные прилично пожгли технику противника. А при отсутствии у Киева своей промышленности снарядный голод у ВСУ тоже начал ощущаться.Все это время мы крепко стояли. Вполне вероятно, что наши небольшие отступления на километр и сдача мелких населенных пунктов были тактическими ходами. Мы пытались заманивать ВСУ, чтобы они не искали новых точек для активности.Военная теория гласит: если ты сильный, покажи, что ты слабый. Казалось, что у нас нет ресурсов для Авдеевки, но у нас вдруг появились снаряды и мы устроили там ад для ВСУ.Более того, мы сейчас наступаем на Северном направлении. И если ВСУ били на двух-трех очень маленьких участках, то мы подожгли фронт от Купянска до Авдеевки. При этом из Авдеевки мы можем создать один из самых серьезных котлов за время СВО, считает эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231015/1050183543.html
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новости, пригожин, фронт, купянск, авдеевка, снаряды, всу, артемовск
Новости, Пригожин, фронт, Купянск, Авдеевка, снаряды, ВСУ, Артемовск

"Пригожин кричал, что нет снарядов": эксперт о том, как ВС РФ подожгли фронт от Купянска до Авдеевки

13:40 15.10.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Было понятно, что ВС РФ начнут активные действия, когда почувствуют тот тонкий момент, что все профессиональные подразделения ВСУ стерлись во время так называемого контрнаступа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
По его словам, российские военные прилично пожгли технику противника. А при отсутствии у Киева своей промышленности снарядный голод у ВСУ тоже начал ощущаться.
Все это время мы крепко стояли. Вполне вероятно, что наши небольшие отступления на километр и сдача мелких населенных пунктов были тактическими ходами. Мы пытались заманивать ВСУ, чтобы они не искали новых точек для активности.
"Это уже было в Артемовске, когда Пригожин кричал: "Мы сейчас отойдем, у нас нет снарядов", а Украина потом кидала туда новые силы. Пригожин, конечно, не признался, что снаряды у него были. Но он признался, что это была стратегия по стачиванию сил противника. То же самое мы потом продолжилось в районе Клещеевки", - сказал собеседник издания.
Военная теория гласит: если ты сильный, покажи, что ты слабый. Казалось, что у нас нет ресурсов для Авдеевки, но у нас вдруг появились снаряды и мы устроили там ад для ВСУ.
Более того, мы сейчас наступаем на Северном направлении. И если ВСУ били на двух-трех очень маленьких участках, то мы подожгли фронт от Купянска до Авдеевки. При этом из Авдеевки мы можем создать один из самых серьезных котлов за время СВО, считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 06:45
Военный эксперт объяснил, почему Россия не перемолотит ВСУ в Авдеевке по сценарию АртемовскаТрудно сказать, что Авдеевка станет направлением, куда российские войска смогут стянуть многочисленные резервы ВСУ со всего фронта по образцу Артемовска, чтобы там уничтожить. Для противника уже складывается тяжелая ситуация. Об этом рассказал заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиПригожинфронтКупянскАвдеевкаснарядыВСУАртемовск
 
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