https://ukraina.ru/20231015/1050189911.html

Проблемы с Израилем, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 октября

Проблемы с Израилем, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 октября - 15.10.2023 Украина.ру

Проблемы с Израилем, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 октября

Израиль внезапно отозвал разрешение на эвакуацию украинцев и других иностранцев из сектора Газа, сообщил украинский омбудсмен. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-10-15T13:03

2023-10-15T13:03

2023-10-15T13:03

хроники

эксклюзив

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В субботу, 14 октября, министерство иностранных дел Израиля в субботу за два часа до запланированной эвакуации украинцев и других иностранцев из Сектора Газы по непонятным причинам отозвало такое разрешение, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ночь на 15 октября в эфире телемарафона"Вчера было официально подкреплено документально разрешение на эвакуацию граждан Украины, как и других граждан иностранных государств, которые должны были пересечь пункт пересечения "Рафах". Это фактически единственный пункт пересечения, который может применяться для эвакуации гражданского населения, и граждане иностранных стран могли выйти на территорию Египта. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение. Уже есть официальное заявление от нашего МИДа, наш посол направил официально ноту протеста. По нашей информации, так же сделали или планируют сделать ещё ряд стран. Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию гражданам Украины, как и остальным гражданам иностранных государств. Тем более, что все настаивают на том, что в первую очередь эвакуацию запросили женщины и дети", - подчеркнул Лубинец.Он отметил, сам пункт пропуска "Рафах" был открыт со стороны Египта, как утверждают египетские власти."Фактически от Израиля мы просим, чтобы этот пункт пересечения был безопасен и его просто не бомбили. От палестинцев и властей Палестины мы просим, чтобы просто позволили выйти нашим гражданам, а египетские власти - просто их пропустили, приняли", - сказал Лубинец.По его словам, ситуацию в секторе Газа "надо называть гуманитарной катастрофой"."По нашей информации, там не просто отключение света, проблемы с водой, с едой, с лекарствами, проблема в том, что там нет уже мобильной связи. И наш коннект с нашими гражданами тоже теряется", - отметил украинский обмудсмен.По словам Лубинца, на вечер 14 октября о 243 украинцах, которые нуждаются в эвакуации из сектора Газа, но эта цифра будет расти."Общий образ - это наши гражданки Украины, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа. В семьях появились дети. У кого-то из детей есть документы украинского образца, у кого-то нет, у кого-то вышел срок по украинским паспортам. МИД, на мой взгляд, работает максимально эффективно... Нам не важно, документы просрочены или не просрочены. Это граждане Украины, мы сделаем все, чтобы их эвакуировать", - подчеркнул Лубинец.Ранее украинские СМИ сообщали о том, что из Израиля вылетел первый самолёт с эвакуированными гражданами Украины. Кроме того, сообщалось о том, что в Израиле погибли уже 12 украинцев.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 4 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 36 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерииПод вражеским огнем оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Ясиноватая, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении гражданского лица – женщины, в Киевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 19 снарядов калибром 155 мм.Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о тяжёлом ранении женщины 1958 года рождения в Киевском районе Донецка."Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе н.п. Александрополь. Зона ответственности 55-й отдельной артиллерийской бригады; командир – полковник Качур Роман Владимирович", - указывало представительство.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 81 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 81 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 25; Князе-Григоровка — 12; Казачьи Лагеря — 14; Корсунка — 14; Крынки — 7; Голая Пристань — 9", - писало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Алёшки, Саги", - указывалось в публикации.Также агентство сообщило о пострадавших от обстрелов."Два мирных жителя погибли в результате обстрела города Алёшки, сообщили в экстренных службах. Также из-за обстрела ВСУ один мирный житель Алёшек получил осколочные ранения средней тяжести", - отмечалось в публикации.Утром 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку обстрелов этого региона РФ со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда, также в селе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Сёла Солнцевка и Наумовка атаковали с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом населённом пункте. Также в Солнцевке с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса, в Наумовке – один осколочный боеприпас. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Под артиллерийский обстрел попал МАПП "Нехотеевка" – зафиксировано 4 прилёта. Обошлось без последствий. Над селом Новая Деревня системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Никто не пострадал. В результате падения фрагментов повреждена кровля в одном частном домовладении в поселке Майском. В хуторе Угрим повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - писал Гладков.Кроме того, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. В Валуйском городском округе село Логачёвка атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Волоконовском районе из гранатомёта и миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 22 гранатомётных выстрела и 3 миномётных снаряда. В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, один из который был посажен – впоследствии дрон с разорвавшимся снарядом обезвредили и уничтожили. Во всех случаях никто не пострадал, разрушений нет."В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Вязовое – установлено 3 прилета. По окраине села Репяховка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. В поселке Красная Яруга с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки в поселке нарушено электроснабжение. В настоящий момент электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются", - отметил Гладков.Также в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено два миномётных снаряда и 30 гранатомётных выстрелов, также в селе с БПЛА было сброшено два осколочных боеприпаса. Из миномёта и гранатомёта обстреляли хутор Марьино – зафиксировано 2 миномётных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. По селу Середа быловыпущено 4 минометных снаряда, также ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе и сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Под миномётный обстрел попал МАПП "Шебекино" – было установлено 6 прилётов. По селу Муром выпущено 3 миномётных снаряда, также с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20231015/1050188143.html

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https://ukraina.ru/20231014/1050176310.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив