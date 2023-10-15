https://ukraina.ru/20231015/1050188143.html

Безрассудные приказы, атака на Курщину. Главное на Украине на утро 15 октября

Безрассудные приказы, атака на Курщину. Главное на Украине на утро 15 октября - 15.10.2023 Украина.ру

Безрассудные приказы, атака на Курщину. Главное на Украине на утро 15 октября

На Западе обвинили украинское военное командование в пренебрежении жизнями рядового состава. Украина атаковала Курскую область при помощи БПЛА

2023-10-15T09:53

2023-10-15T09:53

2023-10-15T09:53

эксклюзив

хроники

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Украинское командование не соблюдает основные военные правила и терпит из-за этого провалы, написал обозреватель издания Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация."Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", а это абсурдно с военной точки зрения", — заявил он.По его словам, на поле боя существуют правила, которые нельзя нарушать."Кто заставил украинских генералов идти в атаку любой ценой, теряя огромное количество человеческих жизней?" — отмечал Бьяджо ди Грация.По его мнению, если бы кто-то из командующих НАТО сделал нечто подобное, "его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность".Практически одновременно стало известно о требовании ко всем украинцам явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (аналог российских военкоматов) для сверки данных."Если есть какое-то право на отсрочку - предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил - мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ", - заявил вечером 14 октября в эфире телемарафона начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.Он отметил, что то же самое касается и женщин-медиков, которые с 1 октября подлежат мобилизации.При этом есть те, кто считает, что ситуация на Ближнем Востоке может облегчить участь украинских военных, которых на смерть посылает их командование."Когда Израиль начнёт наземную операцию в Секторе Газы, могут не то, что больше не дать, но ещё и попросить выданное ранее назад. Тем более если сейчас гремящий сотнями стволов артиллерии фронт от Угледара до Купянска, пойдёт вперёд. Имеется ввиду, что вперёд пойдёт наш фронт. С другой стороны, это будет спасением для тех десятков тысяч украинцев, что ещё не были пойманы военкомами и не отправлены после короткой подготовки в окопы, в которых мастер мясных штурмов и мясной обороны Валера Залужный, очень скоро превратит их в сырье для посмертного изъятия органов и продажи оных на Запад. Отвлечение внимания от Украины и приостановка поставки ей вооружения, это единственное, что поможет сохранить жизни, причём сотни тысяч жизней, украинцам", - отмечалось в публикации телеграм-канала "Старше Эдды".Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что украинское контрнаступление можно считать законченным."Вот уже несколько дней, как российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным", – подчеркнул 13 октября Небензя.Он заявил, что ценой контрнаступления Украины стали десятки тысяч мобилизованных новобранцев и сотни единиц уничтоженной западной техники."Больше ничем за последние четыре месяца киевский режим похвастаться не может", – указал Небензя.Примечательно, что об окончании наступления говорят и украинские СМИ."В кулуарах все уверены, что наступление ВСУ завершено. Наступление провалилось. Говорили о выходе к Азовскому морю, а получили контроль на 5-7 сёлами и приазовскую резню с десятками тысяч убитых и раненных. Если теперь провалится оборона, то в негативном варианте Украина может смело потерять выход к морю, а в более приемлемом пару крупных городов. В самом лучшем случае, также потеряет с десяток сёл, но, это будет считаться чуть ли не "перемогой", но в это мало верят", - отмечалось в сообщении популярного на Украине телеграм-канала "Женщина с косой".Тем временем ряд источников сообщает о значительных потерях, которые украинские военные несут на фронте.Налёт беспилотниковВечером 14 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в регионе."В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним! Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал он в своём телеграм-канале.Утром 15 октября Старовойт сообщил о других атаках украинских беспилотников."Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал", - отметил Старовойт.По информации Минобороны РФ, ночью Украина атаковала не только Курскую, но и Белгородскую область."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской уничтожены в воздухе", - указывалось в сообщении оборонного ведомства.Днём ранее украинские беспилотники были сбиты у Сочи.На Украине развитию производства БПЛА власть и командование уделяют большое внимание. Кроме того, Украина получает беспилотники от Запада."Кроме дополнительных ракет для ПВО, будут новые пусковые установки. Работаем над различными видами систем. Будут запасные части для систем, которые уже Украина использует. Будет и артиллерия, снаряды, беспилотники, бронетехника", - заявил вечером 14 октября президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о новом вооружении, которое его страна получит от западных союзников.Он также заявил, лидеры стран, помогающих Украине "полностью проинформированы об актуальной ситуации на поле боя".

https://ukraina.ru/20231014/1050185814.html

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https://ukraina.ru/20231013/1050168163.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники