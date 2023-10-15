https://ukraina.ru/20231015/1050163429.html

Убит за правду. Странная смерть белоруса, служившего на Украине в "полку Калиновского"

Убит за правду. Странная смерть белоруса, служившего на Украине в "полку Калиновского" - 15.10.2023 Украина.ру

Убит за правду. Странная смерть белоруса, служившего на Украине в "полку Калиновского"

Ранее этот бывший "калиновец" с позывным "Леший" дал разоблачительное интервью, опубликованное государственным СМИ Белоруссии. В нем он говорит о фактах мошенничества со средствами, выделенными на содержание "полка", вплоть до незаконной торговли оружием

2023-10-15T08:58

2023-10-15T08:58

2023-10-15T08:58

эксклюзив

литва

белоруссия

сми

убийство

украина

всу

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Погибший Виктор Савич родился в 1989 году, закончил экономический факультет Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. После этого занимался предпринимательской деятельностью в Гомеле, а затем - в Минске. Некоторое время был активистом экологического движения. Последнее место работы – директор частного лесоперерабатывающего предприятия, совладельцем которого он также являлся (что само по себе несколько странно - для бывшего "зеленого").В 2021 году Виктор Савич уехал за границу, в Литву. В своем интервью каналу белорусских националистов он дает два разных объяснения этому – первый раз утверждает, что уехал из-за преследований после событий 2020 года. В другом месте интервью говорит, что покинул Белоруссию потому, что поднялись цены на сырье. И его лесоперерабатывающий бизнес стал нерентабельным. После начала СВО Савич с группой из пяти человек выехал в Украину. Где в итоге и присоединился к незаконному формированию белорусских националистов "Полк Калиновского" под позывным "Леший". Позывной он выбрал такой в связи с тем, что раньше занимался лесом. Затем "Леший" покинул это формирование, а о преступных явлениях, процветавших там – рассказал в своем интервью в августе 2022 года журналистке государственного ТВ Белоруссии Ксении Лебедевой. В нем уже нет похвальбы "полка Калиновского" и бравады, как в первом интервью для экстремистского канала белорусских наемников.Как рассказал "Леший", первоначально ему пришлось попасть в "Азов"* - хоть и из-за негативной репутации этого неонацистского подразделения меньше всего хотел там служить. Затем усилиями командиров белорусских наемников с позывными "Брест" и "Волат" был переведен в подразделение ГУР. Как можно понять, вместе с другими прикомандированными из "полка Калиновского". При этом от собственно "полка" никакого содержания они не получали, довольствие шло от ВСУ.Вскоре "Леший" заподозрил своих бывших "побратимов" из "полка Калиновского" в отмывании средств. Он говорит: "То, что они (командование "полка" - ред.) сейчас делают, это, как минимум, показуха. У меня есть ряд финансовых ключей и так далее. Есть несколько подозрительных фондов, в том числе – начальник штаба нашего подразделения (позывной "Ваниш") с 2018 года зарегистрировал фонд "Бусол". Стрижак с 2015 года отмывает деньги на Украине. Есть несколько подозрительных организаций аля "Театр Халезина", которые занимаются сбором обратного НДСа и так далее". Упоминаемый Андрей Стрижак – активист оппозиционного движения из Речицы, подвизавшийся в работе многочисленных НГО, после 2014 года возил из Белоруссии гуманитарную помощь для АТО. По словам Савича, летом 2022 года Стрижак отвечал в офисе Светланы Тихановской в Вильнюсе за финансирование "полка Калиновского". И между ним и командованием полка возник конфликт – из-за исчезновения денег. Командиры боевиков из "полка Калиновского" "Брест" (Иван Марчук) и "Волот" (Павел Суслов) к настоящему времени погибли в ходе боевых действий на Украине. Житель Бреста Марчук имел откровенно неонацистские убеждения, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, гомельчанин Суслов – ранее служил в ОМОНе, откуда был уволен за злоупотребления полномочиями. Впоследствии избил милиционера, бежал на Украину, примкнул к "Правому сектору"*, с 2018 года воевал в АТО. Также "Леший" поведал, какую "демократию" на самом деле готовят наемники для Белоруссии: "В полку доносилось, что если мы шляхта, и если мы придем к власти… мы должны установить на 10 лет военную хунту. Прямо формулировка "военная хунта" была".Выход этих скандальных разоблачений в эфир вызвал серьезный скандал в стане белорусских националистов. Как сообщила журналистка Ксения Лебедева, сам Савич оправдывался тем, что считал – он дает интервью не белорусским государственным СМИ, а американскому ресурсу. И действительно, он говорит там о своем согласии сотрудничать в расследовании афер со снабжением "полка Калиновского" с американским правительством, ЦРУ и ФБР. Поскольку речь идет и о перепродаже неучтенного оружия, Савич предлагал американцам приостановить поставки вооружения "калиновцам" по "ленд лизу". Савич сообщил также, что по документам для "полка Калиновского" выделялись даже РСЗО "Хаймерс", но их никто не видел. Также из слов "Лешего" можно понять, что коррупцию как в формировании белорусских наемников, так и в ВСУ, он пытается расследовать не один, а с некой группой единомышленников.Вечером 9 октября недалеко от Григишкес Виктор Савич был сбит машиной. По официальной версии, автомобиль, на котором он ехал из Вильнюса в Каунас, по неизвестной причине остановился в первой полосе движения. Савич вышел из машины, но аварийная сигнализация включена не была. В этот момент в стоящий Chevrolet врезался тягач Scania с водителем 1967 года рождения за рулем. Белорус погиб на месте, прибывшие "скорая" и полиция констатировали смерть. Литовские СМИ сразу же озвучили единственную версию, что водитель тягача просто не увидел машину, стоявшую на дороге. На фото с места происшествия видно, что машина стоит у обочины. Находился ли автомобиль там во время столкновения, был ли отброшен туда ударом или перемещен после ДТП – не известно.Друзья погибшего по университету недоумевают: - Виктор был хорошим, нормальным парнем, пока не влез во все эти дела с националистами, так называемыми "калиновцами". Как такое могло произойти?Погибший был похоронен 12 октября в Вильнюсе.…..Это не первый случай гибели "калиновца" в Литве. В декабре 2022 на квартире в Вильнюсе был зарезан ранее служивший в этом "полку" 23-летний программист Алексей Лазарев. Другой боевик "полка Калиновского" зашел и комнату и сразу же нанес пострадавшему удар ножом в сердце. Убийство произошло на глазах жены погибшего, бывшей активистки оппозиционного "Молодежного блока" в Минске с позывным "Сон". Эта пара заключила брак в марте 2022 года, находясь на службе в "полку Калиновского" в Украине. Их венчание, как и пребывание девушки в "полку", активно пиарилось в белорусских националистических СМИ. Но вот о расследовании и мотивах убийства, как и о том, что сейчас с подозреваемым в преступлении – в "свободной прессе" ничего не сообщается.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20231012/1050141729.html

https://ukraina.ru/20230919/1049538849.html

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Георгий Василевский

эксклюзив, литва, белоруссия, сми, убийство, украина, всу