https://ukraina.ru/20231015/1050130150.html

Как помочь нашим в тюрьмах Украины. Украина.ру на "Русском лете"

Как помочь нашим в тюрьмах Украины. Украина.ру на "Русском лете" - 15.10.2023 Украина.ру

Как помочь нашим в тюрьмах Украины. Украина.ру на "Русском лете"

В Воронеже прошел образовательно-патриотический фестиваль "Русское лето", который по информации организаторов, на пяти площадках собрал более 11 тысяч человек. Украина.ру приняла участие в общественной дискуссии о правах мирных граждан на Украине.

2023-10-15T08:31

2023-10-15T08:31

2023-10-15T08:31

репрессии на украине

украина

россия

сво

новые регионы рф

права человека

обмен пленными

эксклюзив

репрессии

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На фестивале в Воронеже 7-8 октября работало пять тематических площадок, на которых музыканты, философы, военкоры, журналисты, волонтеры и творческие люди собрались, чтобы обсудить изменившийся за прошедший год мир.Украина.ру представила в кинотеатре "Спартак" видеосюжет о гражданских лицах, оказавшихся в украинских тюрьмах, и переросший в общественную дискуссию доклад о положении прав человека на Украине и количестве гражданских пленных. В дискуссии приняли участие депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов, обозреватель Украина.ру Павел Волков и неравнодушные жители Воронежа.Журналист Павел Волков рассказал, что сам был украинским политзаключённым в 2017-2018 годах и после освобождения несколько лет ездил по судам других политзаключенных и писал репортажи из зала заседаний и правозащитные доклады.Волков объяснил, что по состоянию на июль 2023 года в суд передано уже более 8 тысяч дел.Дмитрий Кузнецов рассказал, что одной из своих задач как депутата, считает помощь людям. "Наша главная задача помогать людям, обычным русским людям, в широком смысле этого слова… Бороться против несправедливости властей, которые под своими подразумевают не нас, а свой близкий круг… Одна из тем, мимо которой я не мог пройти мимо это тема гражданских пленных. Это тема спасения простого русского человека от той ситуации, в которой он находится по вине несправедливости властей, на мой взгляд, украинских, но я считаю, что, и наших тоже", — считает депутат.Кузнецов объяснил, что задача рабочей группы по вопросам гражданских пленных —привлечь внимание властей и общественности к этому вопросу. Один из шагов, которые планируются — провести слушания в Общественной палате с участием представителей депутатского корпуса, исполнительной власти, Патриархии, а затем подписать коллективное обращение к президенту.Павел Волков рассказал, кто именно подразумевается под гражданскими пленными. На сегодняшний день можно говорить о трех категориях людей, которые находятся в тюрьмах на Украине. Первая категория — это люди, которые непосредственно пострадали за свои взгляды и убеждения. Это журналисты, блогеры, а также обычные граждане, которые что-то писали в соцсетях или говорили о чем-то на улице. Волков в числе других примеров людей, репрессированных за взгляды, напомнил, что на Украине, уже давно сидит журналист Дмитрий Скворцов, который критиковал церковный раскол, критиковал Томос — создание прогосударственной церкви на Украине — и преследования УПЦ. Скворцов обвиняется в госизмене за то, что он в 2014-2016 годах публиковал в блоге и в российских СМИ статьи с критикой церковного раскола и правого радикализма. Причем в обвинительном акте указано, что он нарушил предписание Совета Национальной безопасности и обороны Украины от 2020 года статьями, которые он написал до 2016, объяснил правозащитник."Также в обвинительном акте у Скворцова есть фраза: "Говорил о том, что русская культура является великой". Это для общего понимания как там оформляются уголовные дела. Может показаться, что в России тоже кого-то садят, еще где-то кого-то садят. Мало ли кого, где репрессируют. Но разница очень чувствительная, когда начинаешь изучать то, за что там берут людей", — подчеркнул журналист Украина.ру.Вторая категория людей – это люди, которые сотрудничали с российскими администрациями на занятых Россией территориях, причем не только на тех территориях, которые Россия оставила, но и на тех, которые не оставила."Как это возможно? Есть пример чиновницы из Бердянска, города на юге Запорожской области, который сейчас находится в России, Ольги Галаниной. Она до прихода России там работала в администрации и занималась гуманитарными вопросами, после прихода осталась на своем месте. Каким образом СБУ до нее добралась? В Днепропетровске учился ее сын. Они его схватили, несколько дней продержали под дулом пистолета в каком-то хостеле, позвонили ей приезжай, иначе с сыном будет беда. Она собралась и поехала. Теперь она сидит. И таких историй очень много", — рассказал Волков.Третья категория — это те, кто либо передавал информацию о передвижении украинских войск на российскую сторону, либо люди, которые, как считается, наводили ракеты."Эта категория с одной стороны самая простая, потому что это однозначно пророссийские люди, которые помогали или старались помогать российской армии, но она самая сложная с точки зрения правозащиты. С одной стороны, вроде бы они с точки зрения Украины совершили преступление. Они выбрали сторону. Тогда это наши люди, их надо оттуда вытаскивать. Но есть нюанс. В результате разбора нескольких десятков приговоров по таким людям возникает вопрос. В каждом из них написано, что нет ни пострадавших, ни ущерба. Что бы это значило? Мы сегодня на фестивале смотрели фильм RT.DOC, в котором речь шла об обстреле ЛНР. Там показывали Ледовый дворец, в котором погибло 60 человек. И наводчика, который навел туда ракету, взяли. Вот это наводчик. А что значит нет жертв и нет разрушений в результате действий вот этих всех ребят? Есть гипотеза, что на связь с ними выходили не представители ФСБ, а представители СБУ, которые и провоцировали их на это. Это никак не отменяет их желание помочь России, но не исключено, что это происходило именно так", — объяснил журналист Павел Волков.Волков также привел пример современной "Молодой гвардии" — трех ребят, которые были несовершеннолетними, когда их взяли СБУ — Саша Кулаков из Славянска, Настя Глущенко и Володя Маркин из Бахмута, которым дали по 9-10 лет за передачу данных России. Над ребятами на Украине издеваются, делают провокации, снимают видеоролики, в которых доводят до мыслей о самоубийстве. По словам правозащитника, ребята очень хотят на обмен.Журналист Украина.ру объяснил, что сегодня единственный шанс для таких людей оказаться на свободе, а для некоторых и сохранить свои жизни — это быть обменянными. В редакцию обратились родственники семейной пары с Донбасса, которая попала в тюрьму за поддержку России. Мужчину там избивали, и он умер в СИЗО, а женщина, его жена, до сих пор сидит. Волков объяснил, что по этой причине важно поднимать этот вопрос."Нужно говорить об этом, для того чтобы российское руководство, которое уже проводило такие обмены раньше, задумалось о том, что такие люди нам нужны. И дело не только в совести или имидже страны, хотя это тоже важно. Эти люди — живые свидетели преступлений украинской стороны. Ведь можно заводить уголовные дела, говорить об этом на международных площадках. Показывать реальный зверский лик фашизма. Поэтому мы надеемся достучаться до властей", — считает Волков."С одной стороны, мы понимаем, что прекратиться этот ужас может только если Украина прекратит его и перестанет хватать людей направо и налево. Но, с другой стороны, мы же реалисты, мы же понимаем, что она не перестанет, — говорит журналист. — Конечно, было бы намного лучше надавить на Украину, чтобы она хотя бы перестала нарушать собственные законы, даже дискриминационные и несправедливые, но люди хотя бы должны понимать, что они могут или не могут делать для того, чтобы не попасть под этот каток. Потому что сегодня закон о коллаборационизме прописан так, что человек не знает, как себя вести в зоне боевых действий или еще где-то чтобы не нарушить этот закон. Он прописан очень широко".Из зала прозвучал вопрос что делать. Дмитрий Кузнецов объяснил, что могут быть два направления. Первый – это гуманизация условий содержания, чтобы люди дожили до того, как решится вопрос обмена.О мониторинге на стороне РФ удалось договориться в одной из народных республик. По словам Дмитрия Кузнецова, в основном этот мониторинг затронул лиц, которые еще в 2015-2017 годах передавали информацию о передвижении войск народных республик и вели прочую подрывную деятельность. По этим статьям они сели в тюрьму и сейчас находятся в колониях. Кузнецов рассказал, что условия содержания там в целом нормальные, живут проверенные им лица в обычных колониях с обычными заключенными.Депутат Кузнецов также объяснил, что взаимный мониторинг, а значит и мониторинг условий содержания на Украине, очень важен для понимания сотрудниками учреждений содержания под стражей, что есть какой-то контроль. Мониторинг поможет противодействовать безнаказанности и нарушению прав заключенных.Кузнецов рассказал, что со своей стороны, во время посещения мест заключения, спрашивал не просто есть ли у заключенных жалобы, но и чем болели, чем лечили, чем кормили на завтрак — вопросы, на которые сложно быстро придумать какой-то "правильный" в понимании администрации колоний ответ. Из их ответов Кузнецов понял, что в целом условия содержания удовлетворительные — и лечат, и кормя. При этом он заметил, что украинская сторона подобные вопросы во время организации мониторинга содержания пророссийских пленных на своей территории не задавала несмотря на то, что он предлагал. Кузнецов подчеркнул, что такие проверки тем не менее способствуют противодействию исчезновению людей и применению пыток, общей гуманизации условий содержания.Второй шаг, по мнению, депутата Кузнецова – это обмен."При этом я сам противник каких-то массовых обменов. И речь, конечно, только об обмене гражданских на гражданских. Я верю, что нужен какой-то системный аккуратный, но регулярный обмен. Хотя бы одного человека в неделю условно. Перепроверить его с двух сторон, чтобы можно было его менять. Но надо это делать", — считает Дмитрий Кузнецов. — Тогда я, как имеющий отношение к власти человек, могу любому человеку на новой территории, новым нашим гражданам, людям, которые со мной разговаривают, глядя в глаза, с чистой совестью сказать: "Мы своих не бросаем". Я верю, что надо перейти к этому обмену гражданских пленных, аккуратному, продуманному, но неуклонному. Для этого нужна политическая воля".

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20230809/1048570610.html

https://ukraina.ru/20230719/1048101423.html

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, россия, сво, новые регионы рф, права человека, обмен пленными, эксклюзив, репрессии