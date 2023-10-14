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Голосовавший против помощи Киеву Джим Джордан может занять пост спикера Палаты представителей США

Голосовавший против помощи Киеву Джим Джордан может занять пост спикера Палаты представителей США - 14.10.2023 Украина.ру

Голосовавший против помощи Киеву Джим Джордан может занять пост спикера Палаты представителей США

Республиканская партия определилась с кандидатом на пост спикера в палате представителей Конгресса США. Им стал Джим Джордан, сообщила в соцсети Х конгрессвумен Элиз Стефаник

2023-10-14T01:13

2023-10-14T01:13

2023-10-14T01:13

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Кандидату 59 лет и он является председателем юридического комитета партии. Известно, что Джим Джордан неоднократно голосовал против увеличения военной помощи Украине. Помимо этого, он стал одним из инициаторов расследования деятельности семьи Байдена и получения взяток от иностранных компаний, в период вице-президенства Байдена. Наибольшую известность Джордан получил благодаря покровительству бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Напомним , в январе 2023 года Джим Джордан уже пробовал выдвинуться на пост спикера Палаты представителей, но эта попытка не увенчалась успехом.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, конгресс сша, палата представителей когресса сша, кандидат, республиканцы, республиканская партия