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Голосовавший против помощи Киеву Джим Джордан может занять пост спикера Палаты представителей США
Голосовавший против помощи Киеву Джим Джордан может занять пост спикера Палаты представителей США - 14.10.2023 Украина.ру
Голосовавший против помощи Киеву Джим Джордан может занять пост спикера Палаты представителей США
Республиканская партия определилась с кандидатом на пост спикера в палате представителей Конгресса США. Им стал Джим Джордан, сообщила в соцсети Х конгрессвумен Элиз Стефаник
2023-10-14T01:13
2023-10-14T01:13
2023-10-14T01:13
новости
конгресс сша
палата представителей когресса сша
кандидат
республиканцы
республиканская партия
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Кандидату 59 лет и он является председателем юридического комитета партии. Известно, что Джим Джордан неоднократно голосовал против увеличения военной помощи Украине. Помимо этого, он стал одним из инициаторов расследования деятельности семьи Байдена и получения взяток от иностранных компаний, в период вице-президенства Байдена. Наибольшую известность Джордан получил благодаря покровительству бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Напомним , в январе 2023 года Джим Джордан уже пробовал выдвинуться на пост спикера Палаты представителей, но эта попытка не увенчалась успехом.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, конгресс сша, палата представителей когресса сша, кандидат, республиканцы, республиканская партия
Новости, Конгресс США, Палата представителей Когресса США, кандидат, республиканцы, Республиканская партия
Голосовавший против помощи Киеву Джим Джордан может занять пост спикера Палаты представителей США
Республиканская партия определилась с кандидатом на пост спикера в палате представителей Конгресса США. Им стал Джим Джордан, сообщила в соцсети Х конгрессвумен Элиз Стефаник
Кандидату 59 лет и он является председателем юридического комитета партии. Известно, что Джим Джордан неоднократно голосовал против увеличения военной помощи Украине.
Помимо этого, он стал одним из инициаторов расследования деятельности семьи Байдена и получения взяток от иностранных компаний, в период вице-президенства Байдена.
Наибольшую известность Джордан получил благодаря покровительству бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
"Он (прим. ред. Джим Джордан) будет отличным спикером Палаты представителей, и я его всецело и полностью поддерживаю!" – поздравил кандидата Трамп в сети.
Напомним , в январе 2023 года Джим Джордан уже пробовал выдвинуться на пост спикера Палаты представителей, но эта попытка не увенчалась успехом.