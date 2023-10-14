Дело не в лобовых атаках. Журналист раскрыл сложный замысел операции ВС РФ под Авдеевкой - 14.10.2023 Украина.ру
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Дело не в лобовых атаках. Журналист раскрыл сложный замысел операции ВС РФ под Авдеевкой
Дело не в лобовых атаках. Журналист раскрыл сложный замысел операции ВС РФ под Авдеевкой - 14.10.2023 Украина.ру
Дело не в лобовых атаках. Журналист раскрыл сложный замысел операции ВС РФ под Авдеевкой
С учетом выпущенных снарядов и применения большого количества техники мы можем говорить о том, что под Авдеевкой проводится серьезная операция. Насколько она будет успешной - покажет время. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-10-14T04:15
2023-10-14T04:15
новости
авдеевка
днр
укрепления
наступление
вс рф
армия
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всу
пехота
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Чтобы начать наступление на Авдеевку, для ВС РФ нужен был очень серьезный аргумент. Учитывая все, что происходило на Донецком направлении за 1,5 года СВО, биться в лобовые атаки на хорошо укрепленные позиции ВСУ не имеет смысла, рассказал журналист.В Авдеевке не идёт речь о лобовых атаках на укрепрайоны ВСУ. Мы видим более сложный замысел с одновременным ударом на разных флангах, с растаскиванием обороны, с созданием небольшого котла и попыткой перерезать логистику, отметил эксперт.Но надо понимать, что операция под Авдеевкой - это серьезная позиционная работа, которая пока не предполагает развития серьезного дальнейшего наступления. Чтобы понять, к чему она приведет, потребуется еще несколько недель, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, авдеевка, днр, укрепления, наступление, вс рф, армия, сво, всу, пехота, оборона
Новости, Авдеевка, ДНР, укрепления, наступление, ВС РФ, армия, СВО, ВСУ, пехота, Оборона

Дело не в лобовых атаках. Журналист раскрыл сложный замысел операции ВС РФ под Авдеевкой

04:15 14.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота спецназа ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа спецназа ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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С учетом выпущенных снарядов и применения большого количества техники мы можем говорить о том, что под Авдеевкой проводится серьезная операция. Насколько она будет успешной - покажет время. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Чтобы начать наступление на Авдеевку, для ВС РФ нужен был очень серьезный аргумент. Учитывая все, что происходило на Донецком направлении за 1,5 года СВО, биться в лобовые атаки на хорошо укрепленные позиции ВСУ не имеет смысла, рассказал журналист.
В Авдеевке не идёт речь о лобовых атаках на укрепрайоны ВСУ. Мы видим более сложный замысел с одновременным ударом на разных флангах, с растаскиванием обороны, с созданием небольшого котла и попыткой перерезать логистику, отметил эксперт.
"Это не похоже на предыдущие наши атаки, когда полдня длилась артподготовка, потом вперед бросали большие силы, а потом артподготовка прекращалась, а пехота без огневой поддержки продолжала операцию, которую было либо бессмысленно поддерживать огнем, либо этого огня просто не хватало", - подчеркнул Скоробогатый.
Но надо понимать, что операция под Авдеевкой - это серьезная позиционная работа, которая пока не предполагает развития серьезного дальнейшего наступления. Чтобы понять, к чему она приведет, потребуется еще несколько недель, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
11 октября, 16:13
Геннадий Алёхин: Наши атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой пчелиным роем, у противника остаются два выходаВооружённые силы России нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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