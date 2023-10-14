https://ukraina.ru/20231014/1050170257.html

Дело не в лобовых атаках. Журналист раскрыл сложный замысел операции ВС РФ под Авдеевкой

Дело не в лобовых атаках. Журналист раскрыл сложный замысел операции ВС РФ под Авдеевкой - 14.10.2023 Украина.ру

Дело не в лобовых атаках. Журналист раскрыл сложный замысел операции ВС РФ под Авдеевкой

С учетом выпущенных снарядов и применения большого количества техники мы можем говорить о том, что под Авдеевкой проводится серьезная операция. Насколько она будет успешной - покажет время. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый

2023-10-14T04:15

2023-10-14T04:15

2023-10-14T04:15

новости

авдеевка

днр

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всу

пехота

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Чтобы начать наступление на Авдеевку, для ВС РФ нужен был очень серьезный аргумент. Учитывая все, что происходило на Донецком направлении за 1,5 года СВО, биться в лобовые атаки на хорошо укрепленные позиции ВСУ не имеет смысла, рассказал журналист.В Авдеевке не идёт речь о лобовых атаках на укрепрайоны ВСУ. Мы видим более сложный замысел с одновременным ударом на разных флангах, с растаскиванием обороны, с созданием небольшого котла и попыткой перерезать логистику, отметил эксперт.Но надо понимать, что операция под Авдеевкой - это серьезная позиционная работа, которая пока не предполагает развития серьезного дальнейшего наступления. Чтобы понять, к чему она приведет, потребуется еще несколько недель, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050092513.html

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новости, авдеевка, днр, укрепления, наступление, вс рф, армия, сво, всу, пехота, оборона