https://ukraina.ru/20231013/1050161113.html
Депутат Госдумы: США могут втянуть Россию в палестино-израильский конфликт
Депутат Госдумы: США могут втянуть Россию в палестино-израильский конфликт - 13.10.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы: США могут втянуть Россию в палестино-израильский конфликт
Для этого им всего лишь нужно убедить Израиль напасть на Иран, который частично поддерживает ХАМАС. Об этом Виктор Соболев заявил на конференции "Палестино-израильский конфликт: украинский опыт и украинский след" в рамках проекта "Украинское досье". Организатор – "Украина.ру"
2023-10-13T15:30
2023-10-13T15:30
2023-10-13T15:30
новости
палестино-израильский конфликт
сша
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Темой для обсуждения на конференции стал украинский опыт и след в Палестино-израильском конфликте.Он подчеркивает, что Палестина и ХАМАС тщательно готовились к началу войны."США были в курсе. А вот как вооруженные силы Израиля и его разведка – самая сильная разведка в мире – не успели среагировать на нападение ХАМАС – это вопрос", – сказал депутат.Важно понимать, что российские войска сегодня находятся в Сирии. Не в её интересах сейчас ввязываться в эту войну, хотя Иран и поддерживает в какой-то мере ХАМАС. Именно этим и могут воспользоваться США, втянув Сирию в конфликт насильно."Поддержка ХАМАСа может стать поводом для нападения на Иран. Мы должны приложить все политические и дипломатические усилия, чтобы остановить этот конфликт. Безусловно ведущую роль сейчас тут играют США. Вероятно, им выгоден конфликт для растягивания наших сил на такие конфликты", – добавил генерал.Одним из самых ярких видео из зоны конфликта в Израиле стал короткий ролик, который разогнали ближневосточные каналы. В нем боевик ХАМАС благодарит именно Украину за то оружие, с которым им удалось на первых порах, в первый день атаки побеждать Израиль. Как утверждается, значительное количество ручных противотанковых гранатометов РПГ, с которыми ХАМАС пошел в атаку на границу Израиля, было получено с Украины.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, палестино-израильский конфликт, сша
Депутат Госдумы: США могут втянуть Россию в палестино-израильский конфликт
Для этого им всего лишь нужно убедить Израиль напасть на Иран, который частично поддерживает ХАМАС. Об этом Виктор Соболев заявил на конференции "Палестино-израильский конфликт: украинский опыт и украинский след" в рамках проекта "Украинское досье". Организатор – "Украина.ру"
Темой для обсуждения на конференции стал украинский опыт и след в Палестино-израильском конфликте.
"Я считаю, что быстрая реакция США – два авианосных группы прибыли в Израиль в сочетании с обстрелом Израилем Сирии, говорит о том, что этот конфликт надолго. Это попытка США расшатать обстановку в самом кризисном районе мира", – заявил в ходе прямого эфира депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета ГД по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Он подчеркивает, что Палестина и ХАМАС тщательно готовились к началу войны.
"США были в курсе. А вот как вооруженные силы Израиля и его разведка – самая сильная разведка в мире – не успели среагировать на нападение ХАМАС – это вопрос", – сказал депутат.
Важно понимать, что российские войска сегодня находятся в Сирии. Не в её интересах сейчас ввязываться в эту войну, хотя Иран и поддерживает в какой-то мере ХАМАС. Именно этим и могут воспользоваться США, втянув Сирию в конфликт насильно.
"Поддержка ХАМАСа может стать поводом для нападения на Иран. Мы должны приложить все политические и дипломатические усилия, чтобы остановить этот конфликт. Безусловно ведущую роль сейчас тут играют США. Вероятно, им выгоден конфликт для растягивания наших сил на такие конфликты", – добавил генерал.
Одним из самых ярких видео из зоны конфликта в Израиле стал короткий ролик, который разогнали ближневосточные каналы
. В нем боевик ХАМАС благодарит именно Украину за то оружие, с которым им удалось на первых порах, в первый день атаки побеждать Израиль. Как утверждается, значительное количество ручных противотанковых гранатометов РПГ, с которыми ХАМАС пошел в атаку на границу Израиля, было получено с Украины.