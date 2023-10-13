https://ukraina.ru/20231013/1050161113.html

Депутат Госдумы: США могут втянуть Россию в палестино-израильский конфликт

Депутат Госдумы: США могут втянуть Россию в палестино-израильский конфликт - 13.10.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы: США могут втянуть Россию в палестино-израильский конфликт

Для этого им всего лишь нужно убедить Израиль напасть на Иран, который частично поддерживает ХАМАС. Об этом Виктор Соболев заявил на конференции "Палестино-израильский конфликт: украинский опыт и украинский след" в рамках проекта "Украинское досье". Организатор – "Украина.ру"

2023-10-13T15:30

2023-10-13T15:30

2023-10-13T15:30

новости

палестино-израильский конфликт

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050051123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10cfb18b269a7ad4004c554cd5129cad.jpg

Темой для обсуждения на конференции стал украинский опыт и след в Палестино-израильском конфликте.Он подчеркивает, что Палестина и ХАМАС тщательно готовились к началу войны."США были в курсе. А вот как вооруженные силы Израиля и его разведка – самая сильная разведка в мире – не успели среагировать на нападение ХАМАС – это вопрос", – сказал депутат.Важно понимать, что российские войска сегодня находятся в Сирии. Не в её интересах сейчас ввязываться в эту войну, хотя Иран и поддерживает в какой-то мере ХАМАС. Именно этим и могут воспользоваться США, втянув Сирию в конфликт насильно."Поддержка ХАМАСа может стать поводом для нападения на Иран. Мы должны приложить все политические и дипломатические усилия, чтобы остановить этот конфликт. Безусловно ведущую роль сейчас тут играют США. Вероятно, им выгоден конфликт для растягивания наших сил на такие конфликты", – добавил генерал.Одним из самых ярких видео из зоны конфликта в Израиле стал короткий ролик, который разогнали ближневосточные каналы. В нем боевик ХАМАС благодарит именно Украину за то оружие, с которым им удалось на первых порах, в первый день атаки побеждать Израиль. Как утверждается, значительное количество ручных противотанковых гранатометов РПГ, с которыми ХАМАС пошел в атаку на границу Израиля, было получено с Украины.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, палестино-израильский конфликт, сша