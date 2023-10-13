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Снаряд ВСУ попал в донецкую школу

Снаряд ВСУ попал в донецкую школу - 13.10.2023 Украина.ру

Снаряд ВСУ попал в донецкую школу

Снаряд попал в школу при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками. Об этом сообщили 13 октября в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2023-10-13T10:46

2023-10-13T10:46

2023-10-13T10:46

обстрелы

донецк

школа

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снаряды

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"Прямое попадание в МБОУ "Школа №114 города Донецка" по улице Стаханова", - говорится в материале.Ранее в пятницу представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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обстрелы, донецк, школа, новости, снаряды