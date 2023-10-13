Снаряд ВСУ попал в донецкую школу
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
Снаряд попал в школу при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками. Об этом сообщили 13 октября в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Прямое попадание в МБОУ "Школа №114 города Донецка" по улице Стаханова", - говорится в материале.
Ранее в пятницу представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.