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"Мы не готовы": комиссия конгресса США призвала готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем

"Мы не готовы": комиссия конгресса США призвала готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем - 13.10.2023 Украина.ру

"Мы не готовы": комиссия конгресса США призвала готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем

Соединённые Штаты должны наращивать свои ядерные силы и средства доставки и готовиться к возможной войне одновременно с Россией и Китаем. Об этом говорится в докладе комиссии при Конгрессе США, занимающейся вопросами стратегической концепции.

2023-10-13T10:33

2023-10-13T10:33

2023-10-13T10:33

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В комиссию вошли бывшие должностные лица Госдепартамента, Пентагона и национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга. В пояснении к объёмному документу отмечается, что доклад комиссии опубликован на фоне "вызывающего беспокойство" поведения России и Китая в последнее десятилетие."Сегодня США находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников, у каждого из которых есть амбиции при необходимости изменить международный статус-кво силой. Это ситуация, которую США не предвидели и к которой они не готовы", - утверждают авторы доклада.В документе описываются различные аспекты гипотетических угроз Соединённым Штатам со стороны России и Китая, подчёркивается особая опасность возможных "объединённых агрессивных действий со стороны" этих двух стран.По мнению экспертов, доклад в целом противоречит позиции президента США Джо Байдена, считающего, что существующего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединённых сил России и Китая. И называющего КНР лишь "крупнейшим конкурентом" США.

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новости, конгресс сша, россия, китай, ядерное оружие