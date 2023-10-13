"Мы не готовы": комиссия конгресса США призвала готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем - 13.10.2023 Украина.ру
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"Мы не готовы": комиссия конгресса США призвала готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем
"Мы не готовы": комиссия конгресса США призвала готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем - 13.10.2023 Украина.ру
"Мы не готовы": комиссия конгресса США призвала готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем
Соединённые Штаты должны наращивать свои ядерные силы и средства доставки и готовиться к возможной войне одновременно с Россией и Китаем. Об этом говорится в докладе комиссии при Конгрессе США, занимающейся вопросами стратегической концепции.
2023-10-13T10:33
2023-10-13T10:33
новости
конгресс сша
россия
китай
ядерное оружие
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В комиссию вошли бывшие должностные лица Госдепартамента, Пентагона и национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга. В пояснении к объёмному документу отмечается, что доклад комиссии опубликован на фоне "вызывающего беспокойство" поведения России и Китая в последнее десятилетие."Сегодня США находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников, у каждого из которых есть амбиции при необходимости изменить международный статус-кво силой. Это ситуация, которую США не предвидели и к которой они не готовы", - утверждают авторы доклада.В документе описываются различные аспекты гипотетических угроз Соединённым Штатам со стороны России и Китая, подчёркивается особая опасность возможных "объединённых агрессивных действий со стороны" этих двух стран.По мнению экспертов, доклад в целом противоречит позиции президента США Джо Байдена, считающего, что существующего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединённых сил России и Китая. И называющего КНР лишь "крупнейшим конкурентом" США.
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новости, конгресс сша, россия, китай, ядерное оружие
Новости, Конгресс США, Россия, Китай, Ядерное оружие

"Мы не готовы": комиссия конгресса США призвала готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем

10:33 13.10.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Соединённые Штаты должны наращивать свои ядерные силы и средства доставки и готовиться к возможной войне одновременно с Россией и Китаем. Об этом говорится в докладе комиссии при Конгрессе США, занимающейся вопросами стратегической концепции.
В комиссию вошли бывшие должностные лица Госдепартамента, Пентагона и национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга. В пояснении к объёмному документу отмечается, что доклад комиссии опубликован на фоне "вызывающего беспокойство" поведения России и Китая в последнее десятилетие.
"Сегодня США находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников, у каждого из которых есть амбиции при необходимости изменить международный статус-кво силой. Это ситуация, которую США не предвидели и к которой они не готовы", - утверждают авторы доклада.
В документе описываются различные аспекты гипотетических угроз Соединённым Штатам со стороны России и Китая, подчёркивается особая опасность возможных "объединённых агрессивных действий со стороны" этих двух стран.
По мнению экспертов, доклад в целом противоречит позиции президента США Джо Байдена, считающего, что существующего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединённых сил России и Китая. И называющего КНР лишь "крупнейшим конкурентом" США.
 
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