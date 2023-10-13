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Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании и скотском отношении украинских командиров

Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании и скотском отношении украинских командиров - 13.10.2023 Украина.ру

Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании и скотском отношении украинских командиров

"Командир в открытую говорил, что мы все проданы и будем убиты", заявил украинский военнослужащий, когда оказался в российском плену

2023-10-13T10:28

2023-10-13T10:28

2023-10-13T10:28

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Военнослужащий 77-й аэромобильной бригады ВСУ выбрал российский плен, потому что не смог терпеть издевательства со стороны офицеров, сообщает телеграм-канал "Военные преступления".Мужчина сообщил, что был призван в Харькове, его отправили на подготовку в Великобританию. Занятия по тактике и стрельбе проводили шведские военные инструкторы.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что порядка 500 российских военных сейчас находятся в украинском плену. При этом он отметил, что число украинских военных в российском плену в несколько раз выше – их несколько тысяч.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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