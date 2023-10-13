Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании и скотском отношении украинских командиров - 13.10.2023 Украина.ру
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Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании и скотском отношении украинских командиров
Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании и скотском отношении украинских командиров - 13.10.2023 Украина.ру
Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании и скотском отношении украинских командиров
"Командир в открытую говорил, что мы все проданы и будем убиты", заявил украинский военнослужащий, когда оказался в российском плену
2023-10-13T10:28
2023-10-13T10:28
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Военнослужащий 77-й аэромобильной бригады ВСУ выбрал российский плен, потому что не смог терпеть издевательства со стороны офицеров, сообщает телеграм-канал "Военные преступления".Мужчина сообщил, что был призван в Харькове, его отправили на подготовку в Великобританию. Занятия по тактике и стрельбе проводили шведские военные инструкторы.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что порядка 500 российских военных сейчас находятся в украинском плену. При этом он отметил, что число украинских военных в российском плену в несколько раз выше – их несколько тысяч.
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Новости, Новости Украины, пленный, ВСУ

Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании и скотском отношении украинских командиров

10:28 13.10.2023
 
© Телеграм-канал @MilitaryCriminalПленный ВСУ
Пленный ВСУ
© Телеграм-канал @MilitaryCriminal
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"Командир в открытую говорил, что мы все проданы и будем убиты", заявил украинский военнослужащий, когда оказался в российском плену
Военнослужащий 77-й аэромобильной бригады ВСУ выбрал российский плен, потому что не смог терпеть издевательства со стороны офицеров, сообщает телеграм-канал "Военные преступления".
Мужчина сообщил, что был призван в Харькове, его отправили на подготовку в Великобританию. Занятия по тактике и стрельбе проводили шведские военные инструкторы.
"После прибытия на передовую пробыл там менее двух суток и сдался в плен российским военнослужащим. Командир в открытую говорил им, что они заранее все проданы и будут убиты", – рассказал военнослужащий.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что порядка 500 российских военных сейчас находятся в украинском плену. При этом он отметил, что число украинских военных в российском плену в несколько раз выше – их несколько тысяч.
 
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