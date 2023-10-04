https://ukraina.ru/20231004/1049896748.html

Пушилин: в украинском плену находятся около 500 военных ВС РФ

Пушилин: в украинском плену находятся около 500 военных ВС РФ - 04.10.2023 Украина.ру

Пушилин: в украинском плену находятся около 500 военных ВС РФ

При этом число украинских пленных исчисляется тысячами. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал утром 4 октября в эфире "Соловьев Live".

2023-10-04T12:48

2023-10-04T12:48

2023-10-04T12:48

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что порядка 500 российских военных сейчас находятся в украинском плену. При этом он отметил, что число украинских военных в российском плену в несколько раз выше – их несколько тысяч.Глава ДНР добавил, что всем сдавшимся военным Украины Россия представляет возможность связаться с родными и сообщить о том, что они живы и здоровы. При этом украинская сторона не предоставляет информацию о российских военных, которые оказались в их плену."Мы бьемся за каждого нашего военного, хотя места их содержания найти очень трудно", – добавил Пушилин.Также глава ДНР рассказал, что российские войска увеличили серую зону на Андреевском направлении, улучшив свои позиции.

https://ukraina.ru/20231004/1049894563.html

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