Пушилин: в украинском плену находятся около 500 военных ВС РФ
При этом число украинских пленных исчисляется тысячами. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал утром 4 октября в эфире "Соловьев Live".
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что порядка 500 российских военных сейчас находятся в украинском плену. При этом он отметил, что число украинских военных в российском плену в несколько раз выше – их несколько тысяч.
"И каждый день количество украинских пленных увеличивается. Мы готовы по каждому разговаривать и обсуждать возможности обмена, но ими не интересуются. То, что [украинских] пленных становится больше, говорит о правильности работе наших соответствующих служб. Дело в том, что шансов на поле боя у большинства мобилизованных, но необученных украинских военных, сохранить свою жизнь нет, кроме как сдаться в плен. И этим украинские мобилизованные начинают пользоваться все активнее. Это лучше, чем они будут просто ковром устилать землю", - пояснил Денис Пушилин.
Глава ДНР добавил, что всем сдавшимся военным Украины Россия представляет возможность связаться с родными и сообщить о том, что они живы и здоровы. При этом украинская сторона не предоставляет информацию о российских военных, которые оказались в их плену.
"Мы бьемся за каждого нашего военного, хотя места их содержания найти очень трудно", – добавил Пушилин.
Также глава ДНР рассказал, что российские войска увеличили серую зону на Андреевском направлении, улучшив свои позиции.