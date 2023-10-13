https://ukraina.ru/20231013/1050144485.html
Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights Watch
Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights Watch - 13.10.2023 Украина.ру
Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights Watch
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстреле Ливана и сектора Газа применяла запрещённые международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Об этом 12 октября заявляет правозащитная организация Human Rights Watch (HRW)
2023-10-13T04:35
2023-10-13T04:35
2023-10-13T04:35
новости
израиль
палестина
сектор газа
военные преступления
палестино-израильский конфликт
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"На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские силы использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и секторе Газа 10 и 11 октября 2023 года соответственно. На видео видны множественные артиллерийские взрывы белого фосфора над портом Газы и двумя сельскими районами вдоль израильско-ливанской границы ", - утверждается в документе HRW.Отмечается, что применение белого фосфора в густонаселённых районах Газы "нарушает требование международного гуманитарного права", обязующего стороны конфликта "принимать все возможные меры предосторожности во избежание ранения и гибели гражданского населения".Ранее о применении ЦАХАЛ белого фосфора заявлял МИД Палестины.Россия неоднократно пыталась добиться запрета боеприпасов с белым фосфором. Однако каждый раз наталкивалась на противодействие со стороны США, Британии их союзников. Такое оружие считается "оружием варваров".
https://ukraina.ru/20230825/1048932789.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестина, сектор газа, военные преступления, палестино-израильский конфликт
Новости, Израиль, Палестина, сектор Газа, Военные преступления, Палестино-израильский конфликт
Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights Watch
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстреле Ливана и сектора Газа применяла запрещённые международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Об этом 12 октября заявляет правозащитная организация Human Rights Watch (HRW)
"На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские силы использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и секторе Газа 10 и 11 октября 2023 года соответственно. На видео видны множественные артиллерийские взрывы белого фосфора над портом Газы и двумя сельскими районами вдоль израильско-ливанской границы ", - утверждается в документе HRW.
Отмечается, что применение белого фосфора в густонаселённых районах Газы "нарушает требование международного гуманитарного права", обязующего стороны конфликта "принимать все возможные меры предосторожности во избежание ранения и гибели гражданского населения".
Ранее о применении ЦАХАЛ белого фосфора заявлял МИД Палестины.
Россия неоднократно пыталась добиться запрета боеприпасов с белым фосфором. Однако каждый раз наталкивалась на противодействие со стороны США, Британии их союзников. Такое оружие считается "оружием варваров".