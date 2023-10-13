https://ukraina.ru/20231013/1050144485.html

Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights Watch

Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights Watch - 13.10.2023 Украина.ру

Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights Watch

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстреле Ливана и сектора Газа применяла запрещённые международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Об этом 12 октября заявляет правозащитная организация Human Rights Watch (HRW)

2023-10-13T04:35

2023-10-13T04:35

2023-10-13T04:35

новости

израиль

палестина

сектор газа

военные преступления

палестино-израильский конфликт

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"На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские силы использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и секторе Газа 10 и 11 октября 2023 года соответственно. На видео видны множественные артиллерийские взрывы белого фосфора над портом Газы и двумя сельскими районами вдоль израильско-ливанской границы ", - утверждается в документе HRW.Отмечается, что применение белого фосфора в густонаселённых районах Газы "нарушает требование международного гуманитарного права", обязующего стороны конфликта "принимать все возможные меры предосторожности во избежание ранения и гибели гражданского населения".Ранее о применении ЦАХАЛ белого фосфора заявлял МИД Палестины.Россия неоднократно пыталась добиться запрета боеприпасов с белым фосфором. Однако каждый раз наталкивалась на противодействие со стороны США, Британии их союзников. Такое оружие считается "оружием варваров".

https://ukraina.ru/20230825/1048932789.html

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новости, израиль, палестина, сектор газа, военные преступления, палестино-израильский конфликт