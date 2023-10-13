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США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая – The Financial Times

США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая – The Financial Times - 13.10.2023 Украина.ру

США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая – The Financial Times

Соединённые Штаты недостаточно подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на заключение комиссии Конгресса США

2023-10-13T01:05

2023-10-13T01:05

2023-10-13T01:05

новости

китай

россия

ядерное оружие

конгресс сша

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Сегодня Соединённые Штаты должны серьёзно подготовиться – увеличить вооруженные силы, укрепить военные альянсы и расширить программу модернизации ядерного оружия. Отмечается, что речь идёт о сразу двух ядерных противниках, "каждый из которых имеет амбиции изменить международный статус-кво силой, если это необходимо". Члены комиссия Конгресса подчеркнули, что США пока не хватает комплексной стратегии противодействия надвигающейся угрозе, пик которой по прогнозам наступит в период с 2027-го по 2035 год. Согласно данным экспертов, Россия и Китай пытаются разрушить существующий международный порядок. В Конгрессе обеспокоены предшествующим расширением ядерного арсенала Китая. Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия и Китай работают над возможностью заключения новых договорённостей в экономической сфере во время запланированного визита президента РФ Владимира Путина в Китай. В августе министр иностранных дел КНР Ван И сообщал, что Россия и Китай являются надёжными и заслуживающими доверия друзьями и партнёрами.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, китай, россия, ядерное оружие, конгресс сша