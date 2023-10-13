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США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая – The Financial Times
США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая – The Financial Times - 13.10.2023 Украина.ру
США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая – The Financial Times
Соединённые Штаты недостаточно подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на заключение комиссии Конгресса США
2023-10-13T01:05
2023-10-13T01:05
2023-10-13T01:05
новости
китай
россия
ядерное оружие
конгресс сша
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Сегодня Соединённые Штаты должны серьёзно подготовиться – увеличить вооруженные силы, укрепить военные альянсы и расширить программу модернизации ядерного оружия. Отмечается, что речь идёт о сразу двух ядерных противниках, "каждый из которых имеет амбиции изменить международный статус-кво силой, если это необходимо". Члены комиссия Конгресса подчеркнули, что США пока не хватает комплексной стратегии противодействия надвигающейся угрозе, пик которой по прогнозам наступит в период с 2027-го по 2035 год. Согласно данным экспертов, Россия и Китай пытаются разрушить существующий международный порядок. В Конгрессе обеспокоены предшествующим расширением ядерного арсенала Китая. Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия и Китай работают над возможностью заключения новых договорённостей в экономической сфере во время запланированного визита президента РФ Владимира Путина в Китай. В августе министр иностранных дел КНР Ван И сообщал, что Россия и Китай являются надёжными и заслуживающими доверия друзьями и партнёрами.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, россия, ядерное оружие, конгресс сша
Новости, Китай, Россия, Ядерное оружие, Конгресс США
США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая – The Financial Times
Соединённые Штаты недостаточно подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на заключение комиссии Конгресса США
Сегодня Соединённые Штаты должны серьёзно подготовиться – увеличить вооруженные силы, укрепить военные альянсы и расширить программу модернизации ядерного оружия.
"Новая глобальная среда принципиально отличается от всего, что было в прошлом, даже в самые тёмные дни холодной войны. Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы сдержать и победить противников одновременно", — сказано в отчёте комиссии.
Отмечается, что речь идёт о сразу двух ядерных противниках, "каждый из которых имеет амбиции изменить международный статус-кво силой, если это необходимо".
Члены комиссия Конгресса подчеркнули, что США пока не хватает комплексной стратегии противодействия надвигающейся угрозе, пик которой по прогнозам наступит в период с 2027-го по 2035 год.
Согласно данным экспертов, Россия и Китай пытаются разрушить существующий международный порядок. В Конгрессе обеспокоены предшествующим расширением ядерного арсенала Китая.
"Его (прим.ред. ядерного арсенала) масштабы и темпы – невиданные со времен американо-советской гонки ядерных вооружений, завершившейся в конце 1980-х годов", – говорится в публикации.
Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия и Китай работают над возможностью заключения новых договорённостей в экономической сфере во время запланированного визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
В августе министр иностранных дел КНР Ван И сообщал, что Россия и Китай являются надёжными и заслуживающими доверия друзьями и партнёрами.