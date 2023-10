https://ukraina.ru/20231013/1050142336.html

Ни мин, ни денег. Хорватский оружейный барон кинул власти Украины на миллионы евро

Скандал вокруг попыток Министерства обороны Украины закупить мины различного калибра на миллионы евро затронул уже четыре европейских государства. Но ни самих мин, ни денег обратно Киев так и не получил

На днях чешский кредитный союз Podnikatelská družstevní záložna (PDZ) сообщил СМИ, что подал заявления в соответствующие правоохранительные органы Чехии, с которыми продолжает сотрудничать, в связи с противоправной деятельностью хорватской компании WDG Promet d.o.o.«Медийная активность WDG Promet d.o.o. и её руководителя Матиаса Зубака являются отчаянной попыткой уйти от ответственности за мошенничество, совершенное против Украины», – сказано в сообщении PDZ.Речь о мутной истории с попыткой Министерства обороны Украины закупить миномётные выстрелы калибра 120 и 82 мм, которая началась ещё в ноябре 2022 года.Контракт на их поставку был заключён с малоизвестной киевской фирмой «Львовский арсенал». Она принадлежит бывшему украинскому политику Юрию Збитневу, который в 2004-м даже был кандидатом в президенты Украины (получил 0,05% голосов), а в декабре 2013-го в ходе «евромайдана» возглавил захват здания Киевской городской государственной администрации.Сумма контракта составила почти 1 миллиард 400 миллионов гривен, или – по официальному курсу того времени – почти 38 миллионов долларов.От Минобороны соглашение подписал и. о. директора Департамента военно-технической политики (ДВТП) Александр Лиев. «Львовский арсенал» сообщил, что имеет лицензию на экспорт оружия из Словакии, а незадолго до этого компания была внесена Кабмином в официальный список так называемых специмпортеров оружия.Поэтому через несколько дней после подписания министр обороны Алексей Резников дал добро на осуществление предоплаты по контракту.После этого «Львовский арсенал» подписал контракт со своим словацким партнёром, компанией Sevotech a.s., работающей на рынке вооружений с 1996 года. В нём шла речь о поставках 40 тысяч 120-мм мин по цене 510 долларов за штуку и 60 тысяч 82-мм мин – по 270 долларов, таким образом, общая сумма контракта составила 36,6 миллиона долларов.В спецификации чётко указано, что мины произведены в Хорватии в 2021-2022 годах. При этом ещё летом 2022 года аналогичные новые мины закупались по ценам на 40-50% ниже – правда, СВО на Украине вызвало взрывной рост цен на боеприпасы.Судя по всему, в конце ноября 2022 года Sevotech a.s. получил от «Львовского арсенала» некую сумму в качестве предоплаты по контракту, потому что уже 1 декабря словацкая фирма перечислила 3,236,640 евро своему хорватскому партнёру – компании WDG Promet d.o.o., на её счёт в PDZ.Но поставки не начались, поскольку хорваты требовали предоплаты в 50%, чего сделано не было. Поэтому, по словам директора Sevotech a.s. Яна Ходермарского, «хорватский контрагент расторг контракт на поставку боеприпасов, объяснив это несерьезностью украинской стороны и ее непонятной игрой».Однако в марте 2023 года владелец WDG Promet d.o.o. Матиас Зубак заявил Минобороны Украины, что его компания не смогла поставить боеприпасы Киеву лишь из-за проблем с разрешениями на транзит.«Украинская сторона не могла получить разрешения на транзит, что затруднило выполнение этого контракта. В то же время, в ожидании возможных осложнений, WDG Promet d.o.o. удалось найти альтернативный источник закупки необходимого товара для выполнения контракта.Мы предлагаем две возможности. WDG Promet d.o.o. требует дополнительной оплаты 7%, чтобы мы могли обеспечить товар, в этом случае мы можем доставить его в течение 60 дней. Если нет, то компания готова вернуть полученный залог», – писал тогда Зубак.Александр Лиев в комментарии СМИ позже подтвердил, что «Львовский арсенал» предоставил только экспортные лицензии.«Эта компания предоставила экспортную лицензию из страны-поставщика, и только тогда мы перечислили им средства. Чаще всего поставки организуются через посредников. В таких условиях нам трудно проконтролировать получение экспортных документов из страны-производителя.В таких выплатах Минобороны может, во-первых, контролировать наличие экспортных документов из страны-экспортера. А это была цивилизованная страна ЕС, являющаяся партнером Украины. И, во-вторых, договоры заключаются только с компаниями, которые определены КМУ как имеющие право на такую деятельность», – сообщил чиновник.В конце июля 2023 года киевское издание «Украинская правда» сообщало, что Минобороны Украины удалось через суд заблокировать около миллиарда гривен на счетах «Львовского арсенала», однако было ли отправлено в адрес WDG Promet d.o.o. требование о возврате предоплаты по так и неисполненному контракту – неизвестно.Скорее всего, было, потому что в конце сентября хорватская компания разместила в украинских СМИ пресс-релиз, в котором обвинила чешский кредитный союз Podnikatelská družstevní záložna в воровстве со своих счетов 5,372,000 евро, полученных с Украины.«Хочу также напомнить, и это главная мотивация заявления, что 5,372 млн евро, которыми незаконно завладели мошенники из чешского банка, соответствует сумме авансового платежа за военные материалы от наших партнеров – компании Sevotech a.s. и Министерства обороны Украины.Таким образом, мошенники фактически похитили деньги из государственного бюджета Украины, что является преступлением против всего населения Украины в столь сложный для неё период борьбы с российской агрессией», – было сказано в пресс-релизе, подписанном Матиасом Зубаком.«По имеющейся у нас информации, данное преступление стало возможным с молчаливого согласия известного политического деятеля Чехии, который «прикрыл» его путем использования своего служебного положения и политического влияния. Надеюсь, правоохранителям удастся выяснить этот факт.Ведь нужно в дальнейшем не допустить совершения таких резонансных преступлений в самом сердце Европейского Союза, а все виновные в совершении этого преступления лица по результатам решения суда должны понести справедливое наказание, а их имена сообщены обществу.Нам удалось также привлечь к расследованию этого преступления кроме чешских правоохранительных органов государственные правительственные институты европейских стран и «четвертую власть» – средства массовой информации», – пафосно заявлял Зубак.Но как раз со СМИ у директора хорватской компании вышел неожиданный прокол.На прошлой неделе боснийский портал расследовательской журналистики Žurnal сообщил, что именно за полученные с Украины деньги компания WDG Promet d.o.o. будто бы приобрела завод по производству взрывчатки в городе Витез (Босния и Герцеговина).А поскольку Žurnal упомянул обвинения со стороны Зубака в адрес PDZ, этот чешский кредитный союз одной из первых направил редакции портала процитированное в начале сообщение.«Как нам стало известно, Минобороны Украины уже выставило WDG Promet d.o.o. штрафные санкции в размере около 1,6 млн евро за нарушение контракта. В то же время, по информации из наших источников, следствие уже нашло доказательства того, что Зубак вместе со своими партнерами вводит общественность в заблуждение своими высказываниями по всему делу о контракте с Украиной, в том числе историей об «украденных» с его счёта деньгах.Однако вскоре появится возможность узнать обо всем подробнее, в том числе и о том, куда делись деньги с Украины», – написал автор портала Žurnal Амарилдо Гутич.Хотя скандал прямо или косвенно затрагивает сразу четыре европейских страны – Боснию и Герцеговину, Хорватию, Чехию и Словакию (последние три – члены ЕС и НАТО), однако в мошенничестве обвиняют именно хорватскую фирму.Пока реакции официального Загреба на этот скандал нет, более того, 11 октября Украина подписала с Хорватией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области разминирования. Хорватская сторона обязалась выделить на это 5 миллионов евро, а ранее была достигнута договорённость о локализации на Украине производства машин для разминирования хорватского образца.Есть ли у компании WDG Promet d.o.o. лицензии для участия в реализации этих планов – неизвестно.

