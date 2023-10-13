Дмитрий Дробницкий: Наземная операция Израиля в Секторе Газа обречет ВСУ на снарядный голод - 13.10.2023 Украина.ру
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Дмитрий Дробницкий: Наземная операция Израиля в Секторе Газа обречет ВСУ на снарядный голод
Дмитрий Дробницкий: Наземная операция Израиля в Секторе Газа обречет ВСУ на снарядный голод - 13.10.2023 Украина.ру
Дмитрий Дробницкий: Наземная операция Израиля в Секторе Газа обречет ВСУ на снарядный голод
Администрация Байдена хотела бы никого не бросать и оказывать помощь всем, но из-за конфликта на Ближнем Востоке США не смогут в той же мере поддерживать Украину, считает считает американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий
2023-10-13T04:14
2023-10-13T04:14
интервью
дмитрий дробницкий
израиль
операция
всу
снаряды
хамас
сектор газа
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом и ряд конгрессменов США обсуждают возможность объединить запросы на выделение дополнительного финансирования Украине и на предоставление помощи Израилю.- Дмитрий Олегович, потянет ли бюджет США две войны?- Пока да, напечатают, сколько хотят. Но сейчас у Конгресса – очень плотный график перед началом представления бюджетных законопроектов, а временный бюджет действует только до 17 ноября. Им надо принять бюджет на 2024 финансовый год, и все может закончиться тем, что денег не выделят никому.Не все согласны с тем, что надо объединять помощь Украине и Израилю. Правое крыло трампистской партии требует от Пентагона отчета, они считают, что Украина и Зеленский – это байденовская коррупция. Если подтвердится информация о том, что у ХАМАС нашли западное оружие, которое поставлялось Украине, то будет беда.А у левых в США – вообще бунт против поддержки Израиля. Ладно, если бы это были только представители BLM, это хунвейбины, что с них взять… Но выступили студенты Гарварда, в палате представителей минимум пять законодателей. Они выступают не то чтобы на стороне ХАМАС, до этого не доходит, но то, что Израилю некого винить за происходящее, кроме себя, и никакой помощи не будет, пока политика апартеида не прекратится, об этом говорят.Я не уверен, что США в один пакет запихнут помощь Украине и Израилю. Почему они хотят это делать – понятно. С одной стороны, это удобство администрирования не очень изобильных ресурсов, а с другой – повод не объяснять всякий раз не объяснять, почему "Хамви", снаряды или ракеты пошли в Израиль, а не на Украину, которая воюет с Путиным.Администрация Байдена хотела бы никого не бросать и оказывать помощь всем, но из-за конфликта на Ближнем Востоке США не смогут в той же мере поддерживать Украину. Дело даже не в том, есть ли деньги, печатный станок у них исправный, а в том, где брать эти самые железки. Пока речь идет только о восполнении потенциала "Железного купола" Израиля, тем более что ЦАХАЛ пока не втянулась в наземную операцию, а если начнутся серьезные сухопутные действия? Современная война – это высокий расход боекомплекта.В этой ситуации уже будет проверяться концепция США о том, что они могут вести два конфликта одновременно. И судя по тому, что левых никак не одернули за антиизраильскую риторику, оппозиция в США настроена серьезно.- Возможно ли, что США возьмут на себя заботу об Израиле, а о нуждах Украины будут заботиться европейские союзники по НАТО?- Это вежливая форма заявления, что Украине никто помогать не будет. У Европы уже забрали все, что только можно. Что они могут поставить? Списанные винтовки?- Развернут новые производства.- Это пусть попробуют. С большим удовольствием буду читать европейские экономические отчеты. Там разве стоит законсервированный роботизированный завод по производству "Леопардов"? Очень многие навыки потеряны в Европе и Америке. Сейчас наступит зима, газ – только американский, он очень дорогой и его мало, какой-то газ поступает и из России, но за него идет драка.Чтобы запустить "Рейнметалл" хотя бы в три смены, нужно будет серьезное количество энергоресурсов потратить. Производство боеприпасов и военной техники предполагает запуск целого ряда военных индустрий, которые были остановлены. Германии надо будет запустить нефтехимию, а она вся стоит без газа.Надо будет запустить сталеплавильные станы, а это бешеное потребление энергии. Ветряков в маркетинговых целях поставили по всей Европе, но электричества они дают с гулькин нос. Значит, должны запускать угольные станции, от атомной энергетики-то отказались. Запустить промышленность они могут, но возникнет куча непредвиденных сложностей.- ВСУ долго на голодном пайке не протянут, учитывая расход боеприпасов.- Российская армия, которая боеприпасы получает от собственной промышленности, только несколько месяцев назад полностью избавилась от снарядного голода и может использовать БК столько, сколько нужно.Украинцы вообще жили жирно благодаря тому, что 155-мм снаряды им поставляли. А сейчас надо экономить, и это сказывается на моральном духе войск. И на избыточном применении боезапаса многое в ВСУ держалось. Кроме того, перекрытие финансового ручейка негативно скажется на киевской элите.США же не только сами поставляли боеприпасы, но и собирал их по всему миру. Когда из Вашингтона звонили в Южную Корею, Австралию и говорили дайте снаряды, то давали, потому что боялись ослушаться. А Урсуле фон дер Ляйен и даже Йенсу Столтенбергу снарядов никто не даст.- Если вернуться к событиям в Палестине, то слова министра оборона Иоава Галанта о том, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены при наступлении на Сектор Газа, напоминают заявления нацистов времен Холокоста. Как это объяснить?- Израиль давно такого удара по себе не чувствовал. Даже во время войны Судного дня, которая была 50 лет назад, и на нее ссылаются как на нападение вовремя религиозного праздника, таких жестокостей не проявляли.Сейчас со стороны ХАМАС была проявлена намеренная жестокость по отношению к гражданским. И как только Нетаньяху заявил, что мы вбомбим газу в каменный век, все стали экзальтированно кричать: вбомби ее, вбомби. Общество наэлектризовано, требует крови арабов.Но я бы обратил внимание на слова Байдена о том, что мы демократия и всегда соблюдаем законы войны. Никакие законы войны США не соблюдали, понятно, а в тот то, что он Израиль призвал соблюдать законы войны, интересно. Если по разным источникам, особенно, по левым, просочится информация о жестокости израильских военных, а она будет, в Америке может начаться политический кризис.
https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html
https://ukraina.ru/20231012/1050116239.html
https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html
https://ukraina.ru/20231012/1050116968.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, дмитрий дробницкий, израиль, операция, всу, снаряды, хамас, сектор газа
Интервью, Дмитрий Дробницкий, Израиль, операция, ВСУ, снаряды, ХАМАС, сектор Газа

Дмитрий Дробницкий: Наземная операция Израиля в Секторе Газа обречет ВСУ на снарядный голод

04:14 13.10.2023
 
© Нина ЗотинаДмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий интервью
© Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Администрация Байдена хотела бы никого не бросать и оказывать помощь всем, но из-за конфликта на Ближнем Востоке США не смогут в той же мере поддерживать Украину, считает считает американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом и ряд конгрессменов США обсуждают возможность объединить запросы на выделение дополнительного финансирования Украине и на предоставление помощи Израилю.
- Дмитрий Олегович, потянет ли бюджет США две войны?
- Пока да, напечатают, сколько хотят. Но сейчас у Конгресса – очень плотный график перед началом представления бюджетных законопроектов, а временный бюджет действует только до 17 ноября.
Им надо принять бюджет на 2024 финансовый год, и все может закончиться тем, что денег не выделят никому.
Не все согласны с тем, что надо объединять помощь Украине и Израилю. Правое крыло трампистской партии требует от Пентагона отчета, они считают, что Украина и Зеленский – это байденовская коррупция. Если подтвердится информация о том, что у ХАМАС нашли западное оружие, которое поставлялось Украине, то будет беда.
Политолог американист Дмитрий Дробницкий
24 марта 2021, 09:55
Дмитрий Дробницкий: кто онПолитолог-американист
А у левых в США – вообще бунт против поддержки Израиля. Ладно, если бы это были только представители BLM, это хунвейбины, что с них взять…
Но выступили студенты Гарварда, в палате представителей минимум пять законодателей. Они выступают не то чтобы на стороне ХАМАС, до этого не доходит, но то, что Израилю некого винить за происходящее, кроме себя, и никакой помощи не будет, пока политика апартеида не прекратится, об этом говорят.
Я не уверен, что США в один пакет запихнут помощь Украине и Израилю. Почему они хотят это делать – понятно.
С одной стороны, это удобство администрирования не очень изобильных ресурсов, а с другой – повод не объяснять всякий раз не объяснять, почему "Хамви", снаряды или ракеты пошли в Израиль, а не на Украину, которая воюет с Путиным.
Администрация Байдена хотела бы никого не бросать и оказывать помощь всем, но из-за конфликта на Ближнем Востоке США не смогут в той же мере поддерживать Украину.
Дело даже не в том, есть ли деньги, печатный станок у них исправный, а в том, где брать эти самые железки. Пока речь идет только о восполнении потенциала "Железного купола" Израиля, тем более что ЦАХАЛ пока не втянулась в наземную операцию, а если начнутся серьезные сухопутные действия? Современная война – это высокий расход боекомплекта.
В этой ситуации уже будет проверяться концепция США о том, что они могут вести два конфликта одновременно. И судя по тому, что левых никак не одернули за антиизраильскую риторику, оппозиция в США настроена серьезно.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 10:54
Новый передел мира. Россия за Израиль и Палестину, которую нужно создатьНа шестой день противостояния между движением ХАМАС и Израилем самой выигрышной кажется позиция России и тех, кто солидарен с нею. Заключается она в том, что в поисках причин войны и ее прекращения нужно вернуться к истокам конфликта
- Возможно ли, что США возьмут на себя заботу об Израиле, а о нуждах Украины будут заботиться европейские союзники по НАТО?
- Это вежливая форма заявления, что Украине никто помогать не будет. У Европы уже забрали все, что только можно. Что они могут поставить? Списанные винтовки?
- Развернут новые производства.
- Это пусть попробуют. С большим удовольствием буду читать европейские экономические отчеты. Там разве стоит законсервированный роботизированный завод по производству "Леопардов"? Очень многие навыки потеряны в Европе и Америке. Сейчас наступит зима, газ – только американский, он очень дорогой и его мало, какой-то газ поступает и из России, но за него идет драка.
Чтобы запустить "Рейнметалл" хотя бы в три смены, нужно будет серьезное количество энергоресурсов потратить. Производство боеприпасов и военной техники предполагает запуск целого ряда военных индустрий, которые были остановлены. Германии надо будет запустить нефтехимию, а она вся стоит без газа.
Надо будет запустить сталеплавильные станы, а это бешеное потребление энергии. Ветряков в маркетинговых целях поставили по всей Европе, но электричества они дают с гулькин нос.
Значит, должны запускать угольные станции, от атомной энергетики-то отказались. Запустить промышленность они могут, но возникнет куча непредвиденных сложностей.
Джон Кёрби Кирби Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 15:18
"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к УкраинеКак и следовало ожидать, обострение на Ближнем Востоке и, главное, вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в секторе Газа повлияла на позицию Вашингтона относительно украинского конфликта
- ВСУ долго на голодном пайке не протянут, учитывая расход боеприпасов.
- Российская армия, которая боеприпасы получает от собственной промышленности, только несколько месяцев назад полностью избавилась от снарядного голода и может использовать БК столько, сколько нужно.
Украинцы вообще жили жирно благодаря тому, что 155-мм снаряды им поставляли. А сейчас надо экономить, и это сказывается на моральном духе войск. И на избыточном применении боезапаса многое в ВСУ держалось. Кроме того, перекрытие финансового ручейка негативно скажется на киевской элите.
США же не только сами поставляли боеприпасы, но и собирал их по всему миру. Когда из Вашингтона звонили в Южную Корею, Австралию и говорили дайте снаряды, то давали, потому что боялись ослушаться. А Урсуле фон дер Ляйен и даже Йенсу Столтенбергу снарядов никто не даст.
- Если вернуться к событиям в Палестине, то слова министра оборона Иоава Галанта о том, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены при наступлении на Сектор Газа, напоминают заявления нацистов времен Холокоста. Как это объяснить?
- Израиль давно такого удара по себе не чувствовал. Даже во время войны Судного дня, которая была 50 лет назад, и на нее ссылаются как на нападение вовремя религиозного праздника, таких жестокостей не проявляли.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 13:28
Несмотря на санкции. Как Иран стал мощной региональной силойВооружённый конфликт в Израиле продолжает разгораться. Один из ключевых вопросов сейчас — какую роль в нём играет Иран
Сейчас со стороны ХАМАС была проявлена намеренная жестокость по отношению к гражданским. И как только Нетаньяху заявил, что мы вбомбим газу в каменный век, все стали экзальтированно кричать: вбомби ее, вбомби. Общество наэлектризовано, требует крови арабов.
Но я бы обратил внимание на слова Байдена о том, что мы демократия и всегда соблюдаем законы войны. Никакие законы войны США не соблюдали, понятно, а в тот то, что он Израиль призвал соблюдать законы войны, интересно.
Если по разным источникам, особенно, по левым, просочится информация о жестокости израильских военных, а она будет, в Америке может начаться политический кризис.
 
ИнтервьюДмитрий ДробницкийИзраильоперацияВСУснарядыХАМАСсектор Газа
 
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04:14Дмитрий Дробницкий: Наземная операция Израиля в Секторе Газа обречет ВСУ на снарядный голод
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