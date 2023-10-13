https://ukraina.ru/20231013/1050134700.html

Дмитрий Дробницкий: Наземная операция Израиля в Секторе Газа обречет ВСУ на снарядный голод

Дмитрий Дробницкий: Наземная операция Израиля в Секторе Газа обречет ВСУ на снарядный голод - 13.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Наземная операция Израиля в Секторе Газа обречет ВСУ на снарядный голод

Администрация Байдена хотела бы никого не бросать и оказывать помощь всем, но из-за конфликта на Ближнем Востоке США не смогут в той же мере поддерживать Украину, считает считает американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий

2023-10-13T04:14

2023-10-13T04:14

2023-10-13T04:14

интервью

дмитрий дробницкий

израиль

операция

всу

снаряды

хамас

сектор газа

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом и ряд конгрессменов США обсуждают возможность объединить запросы на выделение дополнительного финансирования Украине и на предоставление помощи Израилю.- Дмитрий Олегович, потянет ли бюджет США две войны?- Пока да, напечатают, сколько хотят. Но сейчас у Конгресса – очень плотный график перед началом представления бюджетных законопроектов, а временный бюджет действует только до 17 ноября. Им надо принять бюджет на 2024 финансовый год, и все может закончиться тем, что денег не выделят никому.Не все согласны с тем, что надо объединять помощь Украине и Израилю. Правое крыло трампистской партии требует от Пентагона отчета, они считают, что Украина и Зеленский – это байденовская коррупция. Если подтвердится информация о том, что у ХАМАС нашли западное оружие, которое поставлялось Украине, то будет беда.А у левых в США – вообще бунт против поддержки Израиля. Ладно, если бы это были только представители BLM, это хунвейбины, что с них взять… Но выступили студенты Гарварда, в палате представителей минимум пять законодателей. Они выступают не то чтобы на стороне ХАМАС, до этого не доходит, но то, что Израилю некого винить за происходящее, кроме себя, и никакой помощи не будет, пока политика апартеида не прекратится, об этом говорят.Я не уверен, что США в один пакет запихнут помощь Украине и Израилю. Почему они хотят это делать – понятно. С одной стороны, это удобство администрирования не очень изобильных ресурсов, а с другой – повод не объяснять всякий раз не объяснять, почему "Хамви", снаряды или ракеты пошли в Израиль, а не на Украину, которая воюет с Путиным.Администрация Байдена хотела бы никого не бросать и оказывать помощь всем, но из-за конфликта на Ближнем Востоке США не смогут в той же мере поддерживать Украину. Дело даже не в том, есть ли деньги, печатный станок у них исправный, а в том, где брать эти самые железки. Пока речь идет только о восполнении потенциала "Железного купола" Израиля, тем более что ЦАХАЛ пока не втянулась в наземную операцию, а если начнутся серьезные сухопутные действия? Современная война – это высокий расход боекомплекта.В этой ситуации уже будет проверяться концепция США о том, что они могут вести два конфликта одновременно. И судя по тому, что левых никак не одернули за антиизраильскую риторику, оппозиция в США настроена серьезно.- Возможно ли, что США возьмут на себя заботу об Израиле, а о нуждах Украины будут заботиться европейские союзники по НАТО?- Это вежливая форма заявления, что Украине никто помогать не будет. У Европы уже забрали все, что только можно. Что они могут поставить? Списанные винтовки?- Развернут новые производства.- Это пусть попробуют. С большим удовольствием буду читать европейские экономические отчеты. Там разве стоит законсервированный роботизированный завод по производству "Леопардов"? Очень многие навыки потеряны в Европе и Америке. Сейчас наступит зима, газ – только американский, он очень дорогой и его мало, какой-то газ поступает и из России, но за него идет драка.Чтобы запустить "Рейнметалл" хотя бы в три смены, нужно будет серьезное количество энергоресурсов потратить. Производство боеприпасов и военной техники предполагает запуск целого ряда военных индустрий, которые были остановлены. Германии надо будет запустить нефтехимию, а она вся стоит без газа.Надо будет запустить сталеплавильные станы, а это бешеное потребление энергии. Ветряков в маркетинговых целях поставили по всей Европе, но электричества они дают с гулькин нос. Значит, должны запускать угольные станции, от атомной энергетики-то отказались. Запустить промышленность они могут, но возникнет куча непредвиденных сложностей.- ВСУ долго на голодном пайке не протянут, учитывая расход боеприпасов.- Российская армия, которая боеприпасы получает от собственной промышленности, только несколько месяцев назад полностью избавилась от снарядного голода и может использовать БК столько, сколько нужно.Украинцы вообще жили жирно благодаря тому, что 155-мм снаряды им поставляли. А сейчас надо экономить, и это сказывается на моральном духе войск. И на избыточном применении боезапаса многое в ВСУ держалось. Кроме того, перекрытие финансового ручейка негативно скажется на киевской элите.США же не только сами поставляли боеприпасы, но и собирал их по всему миру. Когда из Вашингтона звонили в Южную Корею, Австралию и говорили дайте снаряды, то давали, потому что боялись ослушаться. А Урсуле фон дер Ляйен и даже Йенсу Столтенбергу снарядов никто не даст.- Если вернуться к событиям в Палестине, то слова министра оборона Иоава Галанта о том, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены при наступлении на Сектор Газа, напоминают заявления нацистов времен Холокоста. Как это объяснить?- Израиль давно такого удара по себе не чувствовал. Даже во время войны Судного дня, которая была 50 лет назад, и на нее ссылаются как на нападение вовремя религиозного праздника, таких жестокостей не проявляли.Сейчас со стороны ХАМАС была проявлена намеренная жестокость по отношению к гражданским. И как только Нетаньяху заявил, что мы вбомбим газу в каменный век, все стали экзальтированно кричать: вбомби ее, вбомби. Общество наэлектризовано, требует крови арабов.Но я бы обратил внимание на слова Байдена о том, что мы демократия и всегда соблюдаем законы войны. Никакие законы войны США не соблюдали, понятно, а в тот то, что он Израиль призвал соблюдать законы войны, интересно. Если по разным источникам, особенно, по левым, просочится информация о жестокости израильских военных, а она будет, в Америке может начаться политический кризис.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20231012/1050116239.html

https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html

https://ukraina.ru/20231012/1050116968.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, дмитрий дробницкий, израиль, операция, всу, снаряды, хамас, сектор газа