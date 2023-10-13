https://ukraina.ru/20231013/1050119485.html

Против геноцида и колониализма. Китайский блогер Чжоу Сяопин – о позиции Китая в мировых конфликтах

Против геноцида и колониализма. Китайский блогер Чжоу Сяопин – о позиции Китая в мировых конфликтах - 13.10.2023 Украина.ру

Против геноцида и колониализма. Китайский блогер Чжоу Сяопин – о позиции Китая в мировых конфликтах

Чжоу Сяопин – писатель, блогер, общественный деятель, заслуживший известность в Китае своими публицистическими статьями и критикой Запада. Специально для издания Украина.ру он объяснил, в чём состоит позиция Китая по палестино-израильскому и российско-украинскому конфликтам

2023-10-13T15:44

2023-10-13T15:44

2023-10-13T15:44

эксклюзив

кнр (китай)

израиль

палестино-израильский конфликт

зарубежье

запад

колонии

украина

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102757/29/1027572932_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_f4c0f35b630c0e47c998dca9612d8323.jpg

В 2015–2018 годах Чжоу был председателем Ассоциации интернет-писателей провинции Сычуань. Член Постоянного комитета Политического консультативного совета при Центральном комитете Коммунистической партии Китая Тяньцзиньского муниципального района Хэси, член Народного политического консультативного совета КНР.Мнение Чжоу Сяопина:Прежде чем говорить о палестино-израильском конфликте, стоит затронуть одно событие, не вызвавшее большого интереса мировых СМИ и общественности. Я говорю о трудностях в подготовке совместного заявления в сентябре 2023 года стран "Большой двадцатки". Одной из причин возникшей загвоздки с подписанием стало то, что Китай отказался поставить свою подпись под заявлением, осуждающим действия России в конфликте с Украиной. Позиция Китая была истолкована на Западе как "поддержка России". В свою очередь Китай выступил с заявлением о том, что не будет занимать чью-либо сторону в российско-украинском конфликте, но готов внести свою лепту в достижение перемирия и мирных переговоров.Многим позиция Китая может показаться колеблющейся, противоречивой, изворотливой и даже в какой-то мере двурушнической. Но на самом деле — ни первое, ни второе, ни третье не соответствует действительности. Позиция нашей страны по вопросам отношения к конфликтам — твёрдая и неизменная: мы против геноцида и колониализма. Как страна, с 1840 года долгое время страдавшая от западной колониальной экспансии, Китай никогда не забывал преступлений западных колонизаторов, совершённых на нашей земле. За сотни лет колониальной экспансии, развязанной Западом по всему миру, "культурные европейцы" оказались зачинщиками и соучастниками ужасающих притеснений, войн, массовых убийств и геноцида народов. Вырвавшийся из пут колониализма, новый Китай на официальном уровне провозгласил неприятие подобных действий и воспитал в своих гражданах глубокую, на генном уровне, ненависть к колониализму. И если мы не будем со всей решимостью противостоять геноциду, если мы позволим колониализму бесконтрольно расползаться по свету, то кровавые трагедии прошлого вернутся в любой момент. Если хорошо над этим подумать, нетрудно будет понять, почему в ситуациях, когда речь идёт о войне с участием других стран, Китай всегда придерживается данной позиции и никогда от неё не отступал.Российско-украинский конфликт не имеет отношения к колониализму, Россия и Украина — два братских народа. Там, где сейчас идут бои, проживает много этнических русских и украинцев. Всего несколько десятилетий назад ваши деды бок о бок в одном окопе сражались с нацизмом. Вы долгое время жили под одним и тем же флагом. По сути, этот конфликт — война внутри вас самих. У этого конфликта — много скрытых причин: геополитические амбиции и вмешательство НАТО, манипуляции с общественным мнением и многое другое. Но между Россией и Украиной нет колониальных противоречий. Поэтому Китай не вмешивается во внутренние дела ваших стран, но стремится к мирному развитию и всегда готов содействовать переговорам о прекращении огня.И хотя в отношениях между Россией и Украиной нет колониального начала, но доказательств геноцида одного народа другим привести можно много. Например, поддерживаемый НАТО батальон "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) в течение девяти лет системно уничтожал жителей востока Украины, среди жертв — много детей. И таких примеров много. Вот почему Китай отказался осудить Россию на саммите "Большой двадцатки", но в то же время не будет одобрять военные действия и призывает к прекращению огня и началу переговоров между сторонами.Говоря о нынешнем палестино-израильском конфликте, нет сомнений, что Китай также не поддержит ни одну из сторон в этой войне. Но наша позиция по этому конфликту, безусловно, будет отличаться от позиции по отношению к событиям на Украине, потому что в основе палестино-израильского противостояния лежит геноцид и колониализм. Изначально между Палестиной и Израилем не могло быть никаких конфликтов и противоречий: это не один народ и проживали они исторически хотя и рядом, но не вместе. Всё началось с того, что после окончания Второй мировой войны Великобритания и США подтолкнули Израиль на осуществление колониальных планов в отношении Палестины и в последующие десятилетия потворствовали дальнейшей колонизации, подавлению, угнетению и истреблению палестинского народа еврейским.Это также объясняет и то, почему, несмотря на сильное влияние израильской пропаганды на формирование общественного мнения, большинство китайцев испытывают инстинктивное неприятие действий Израиля в данном конфликте, а китайские официальные лица первыми заявили о готовности оказать гуманитарную помощь оказавшимся в ловушке мирным жителям. Трагедия палестино-израильского конфликта, высокие заборы с колючей проволокой, убийства и геноцид, совершающиеся за тысячи километров от нас, кровопролитная война между двумя народами, не имеющими никакого отношения к Китаю, всегда будоражили и продолжают будоражить сердца китайцев, на себе испытавших ужас войн. Горести и радости человечества схожи. Иностранцы также вторгались в нашу страну. Они навязали колониальный гнёт нашему народу, спрятались за стены сеттльментов, разбили парки, куда нельзя было входить собакам и китайцам, окружили наших дедов и отцов колючей проволокой, устроили массовую резню в Нанкине.Палестино-израильская проблема имеет все признаки геноцида палестинского народа государством Израиля, а постоянные вторжения Израиля на палестинские земли и их оккупация — современный вид колониальной экспансии. В происходящем не видно морали и разума как с точки зрения международного права, так и с точки зрения человеческой природы. Оккупация чужих территорий — одна из проблем современности. Поэтому, например, Китай всегда выступал за вывод войск США с Корейского полуострова и Японии в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Мы выступаем за то, чтобы народы КНДР и Южной Кореи могли сами решать вопросы межкорейских отношений, а вопрос нахождения военных баз США в Японии должен решаться народом этой страны по его собственному усмотрению. Китай однозначно выступает против колониальных притязаний Великобритании на Мальвинские острова и вмешательства США в Тайваньский вопрос. И мы говорим "нет!" попыткам Великобритании раскачивать ситуацию в Гонконге.Кроме перечисленного, какие-либо другие трактовки носят поверхностный характер, а следовательно, впадают в логические противоречия, которые трудно обосновать. Например, и у нас в стране есть граждане, которые поддерживают колониальную экспансию НАТО на Восток и закрывают глаза на артобстрелы Донбасса. Правда, они утверждают, что поддерживают не колониальное расширение НАТО на Восток и артобстрелы донбасских городов и сёл, а выступают против войны. А войну, дескать, Россия развязала. И в то же время они оправдывают строительство высоких стен из колючей проволоки, могут аргументировано обосновать захват Израилем палестинских земель и необходимость выселения оставшихся трёх миллионов палестинцев с последних клочков земли, на которых сейчас отключена подача воды, электричества и не хватает продуктов. Но если такие пацифисты — "против войны", то, логически рассуждая, они должны выступать не только против России, но и против Израиля. А если в нынешнем конфликте они поддерживают Израиль и оправдывают действия израильского правительства, то тогда должны поддерживать и Россию. Таким образом, ни "антивоенные", ни "антизахватнические" действия не являются основополагающим критерием для определения добра и зла. Поскольку существует разница между справедливыми и несправедливыми войнами, разница между иностранной колониальной экспансией и внутренними конфликтами, их причины и последствия сложны и не могут быть единственным критерием для рассуждений о том, что правильно, а что нет. С другой стороны, неприятие геноцида и колониализма — очень простой и легко выводимый критерий, по которому люди могут судить о добре и зле.Поэтому позиция китайского народа по актуальным мировым проблемам, будь то российско-украинский или палестино-израильский конфликты, предельно ясна: мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, не выступаем ни на чьей стороне в войнах, а защищаем человечность, справедливость и свет. Мы выступаем против геноцида и колониализма.

https://ukraina.ru/20230920/1049526889.html

https://ukraina.ru/20231011/1050088558.html

https://ukraina.ru/20221129/1041342327.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина. ру

Украина. ру

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина. ру

эксклюзив, кнр (китай), израиль, палестино-израильский конфликт, зарубежье, запад, колонии, украина, россия, нато, донбасс, тайвань