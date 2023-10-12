Лукашенко указал на "тысячелетний путь к обретению государственности белорусов и россиян" - 12.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко указал на "тысячелетний путь к обретению государственности белорусов и россиян"
Лукашенко указал на "тысячелетний путь к обретению государственности белорусов и россиян" - 12.10.2023 Украина.ру
Лукашенко указал на "тысячелетний путь к обретению государственности белорусов и россиян"
Патриотические силы России и Белоруссии должны изобличать недостоверные факты. Об этом 12 октября сообщил Александр Лукашенко в приветствии участникам и гостям международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь".
2023-10-12T22:58
2023-10-12T22:58
новости
белоруссия
союзное государство
россия
история
исторические мифы
фальсификация истории
ревизионизм
лукашенко
исследования
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"Наши страны сообща отстаивают национальную идентичность и хранят память предков, несмотря на откровенные и ничем не прикрытые попытки навязать нам чуждые идеалы и ценности, - сказано в приветствии. - Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода".Ка сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко в приветствии также отметил, что "изобличение недостоверных фактов, восполнение неизвестных и осмысление спорных страниц общей летописи, массовая просветительская работа - главные задачи для патриотических сил, а также научного, культурного и медиасообществ двух стран".Сам Лукашенко 12 октября улетел в Киргизию. В Бишкеке 13 октября он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.Академия наук Белоруссии в 2018 году выпустила пятитомную "Историю белорусской государственности", в которой утверждается, что первым этапом в этой истории является "догосударственный (100 тыс. лет до н.э – первая половина IX в.)". Историки Белоруссии и России подвергли резкой критике официальную концепцию "тысячелетней белорусской государственности", усмотрев в ней научную несостоятельность и прямые заимствования из украинского мифотворчества.
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новости, белоруссия, союзное государство, россия, история, исторические мифы, фальсификация истории, ревизионизм, лукашенко, исследования, государственность, государство, исторические реконструкции, пропаганда, сми, пресс-службы
Новости, Белоруссия, Союзное государство, Россия, История, исторические мифы, фальсификация истории, Ревизионизм, Лукашенко, исследования, государственность, государство, исторические реконструкции, пропаганда, СМИ, пресс-службы

Лукашенко указал на "тысячелетний путь к обретению государственности белорусов и россиян"

22:58 12.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация на границе Белоруссии и РФ
Ситуация на границе Белоруссии и РФ
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Патриотические силы России и Белоруссии должны изобличать недостоверные факты. Об этом 12 октября сообщил Александр Лукашенко в приветствии участникам и гостям международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь".
"Наши страны сообща отстаивают национальную идентичность и хранят память предков, несмотря на откровенные и ничем не прикрытые попытки навязать нам чуждые идеалы и ценности, - сказано в приветствии. - Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода".
Ка сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко в приветствии также отметил, что "изобличение недостоверных фактов, восполнение неизвестных и осмысление спорных страниц общей летописи, массовая просветительская работа - главные задачи для патриотических сил, а также научного, культурного и медиасообществ двух стран".
Сам Лукашенко 12 октября улетел в Киргизию. В Бишкеке 13 октября он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
Академия наук Белоруссии в 2018 году выпустила пятитомную "Историю белорусской государственности", в которой утверждается, что первым этапом в этой истории является "догосударственный (100 тыс. лет до н.э – первая половина IX в.)". Историки Белоруссии и России подвергли резкой критике официальную концепцию "тысячелетней белорусской государственности", усмотрев в ней научную несостоятельность и прямые заимствования из украинского мифотворчества.
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
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