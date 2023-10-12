Израиль нанёс удары по аэропортам Сирии - 12.10.2023 Украина.ру
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Израиль нанёс удары по аэропортам Сирии
Израиль нанёс удары по аэропортам Сирии - 12.10.2023 Украина.ру
Израиль нанёс удары по аэропортам Сирии
Израиль нанёс удары по сирийским международным аэропортам в Дамаске и Алеппо. О этом 12 октября сообщили сирийские СМИ.
2023-10-12T19:28
2023-10-12T19:28
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
палестина
сектор газа
война
сирия
аэропорт
авиация
авиасообщение
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По информации сирийского издания Al-Watan, ВВС Израиля нанесли удары по взлётно-посадочным полосам международных аэропортов в Дамаске и Алеппо, в результате чего "оба аэропорта вышли из строя".Аэропорты Дамаска и Алеппо закрыты после того, как израильская авиация нанесла по этим объектам воздушные удары, сообщаетСирийское агентство SANA уточнило: авиация Израиля нанесла удары по сирийским аэропортам одновременно, в результате разрушений обе воздушные гавани закрыты.ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовые удары по Сирии после того, как с сирийской территории были нанесены удары по территории Израиля. Эскалация арабо-израильского конфликта началась утром 7 октября: боевики палестинского движения ХАМАС атаковали границу Израиля, разгромили несколько пограничных и армейских подразделений, захватили объекты на территории Израиля и заложников. В ответ израильский премьер-министр объявил войну ХАМАС и распорядился полностью блокировать и разбомбить палестинский сектор Газа. Минобороны Израиля назвало палестинцев "человекоподобными животными".В поддержку палестинских арабов выступили боевики ливанского движения Хезболла и других исламских движений Ближнего Востока. Израиль поддержали лидеры США, ЕС и ряд постсоветских республик.
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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, сектор газа, война, сирия, аэропорт, авиация, авиасообщение, воздушное пространство, ввс, дамаск, алеппо
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Палестина, сектор Газа, война, Сирия, аэропорт, авиация, авиасообщение, воздушное пространство, ВВС, Дамаск, Алеппо

Израиль нанёс удары по аэропортам Сирии

19:28 12.10.2023
 
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля
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Израиль нанёс удары по сирийским международным аэропортам в Дамаске и Алеппо. О этом 12 октября сообщили сирийские СМИ.
По информации сирийского издания Al-Watan, ВВС Израиля нанесли удары по взлётно-посадочным полосам международных аэропортов в Дамаске и Алеппо, в результате чего "оба аэропорта вышли из строя".
Аэропорты Дамаска и Алеппо закрыты после того, как израильская авиация нанесла по этим объектам воздушные удары, сообщает
Сирийское агентство SANA уточнило: авиация Израиля нанесла удары по сирийским аэропортам одновременно, в результате разрушений обе воздушные гавани закрыты.
ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовые удары по Сирии после того, как с сирийской территории были нанесены удары по территории Израиля. Эскалация арабо-израильского конфликта началась утром 7 октября: боевики палестинского движения ХАМАС атаковали границу Израиля, разгромили несколько пограничных и армейских подразделений, захватили объекты на территории Израиля и заложников. В ответ израильский премьер-министр объявил войну ХАМАС и распорядился полностью блокировать и разбомбить палестинский сектор Газа. Минобороны Израиля назвало палестинцев "человекоподобными животными".
В поддержку палестинских арабов выступили боевики ливанского движения Хезболла и других исламских движений Ближнего Востока. Израиль поддержали лидеры США, ЕС и ряд постсоветских республик.
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