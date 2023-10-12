https://ukraina.ru/20231012/1050135990.html

На Украине назвали эффективным вояж Зеленского в Румынию, не считая фиаско

На Украине назвали эффективным вояж Зеленского в Румынию, не считая фиаско - 12.10.2023 Украина.ру

На Украине назвали эффективным вояж Зеленского в Румынию, не считая фиаско

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Румынию был своевременным и эффективным, заявила заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Мария Мезенцева. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины

2023-10-12T17:57

2023-10-12T17:57

2023-10-12T17:58

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Она подчеркнула, что стороны обсудили вопросы безопасности в воздухе, на земле и в море. Мезенцева назвала итоги встречи успешными из-за присоединения Румынии к НАТОвской коалиции по предоставлению Украине истребителей F-16.Также на Украине обрадовались, что удалось обсудить вопрос продовольственной безопасности.Зеленский 10 октября прибыл в Румынию с официальным визитом. Вместе с тем, запланированное ранее заседание парламента Румынии, на котором должен был выступить Зеленский, оказалось отменено.Однако в парламенте подготовились к визиту Зеленского. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она сказала, что это послание для Зеленского.Также сенатор напомнила, как в украинском правительство во главе с Зеленским "высмеивали всё, что означают румыны на Украине, запрещали их язык, запрещали их религию, закрывали их церкви" и многое другое.Шошоакэ подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Зеленского "нацистом", которому не место в Румынии.Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку потребовал от президента Украины в кратчайшие сроки признать, что молдавского языка не существует.Зеленский, в свою очередь, заявил журналисту румынского издания Digi24, что готов признать, что молдавского языка не существует и отменить его в стране. Благодаря этому, рассчитывает он, Румыния предоставит Украине системы ПВО.

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новости, украина, румыния, владимир зеленский, визит