В Польше – требования, в США – возражения. Что говорили об Украине в мире 12 октября

Пентагон анонсировал зимнее контрнаступление ВСУ, однако несколько серьезных факторов могут не только помешать украинской армии, но и вовсе сорвать планы на фронте. А в это время поляки на фоне ухудшения отношений с Украиной выдвинули ряд условий, которые вряд ли будет по силам выполнить Киеву, пишут западные СМИ

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102221/69/1022216941_0:258:1735:1233_1920x0_80_0_0_a95e1d028f4f3bac9db01ed53cb546e9.jpg

Народные волненияКогда власти США пытаются связать помощь Украине с Израилем, они просто отказываются замечать, что американский народ недоумевает, куда именно ушли миллиарды, направленные Киеву, передает Fox News.В студии американского телеканала главный редактор The Federalist и обозреватель новостей Fox News Молли Хэмингуэй, а также бывший заместитель помощника министра обороны при президенте Дональде Трампе, Элбридж Колби, обсудили, почему американцы требуют рассказать, куда ушли миллиарды для Украины.На сегодня, по официальным данным, США отправили на Украину около 100 миллиардов долларов всего за полтора года. Элбридж Колби уточнил, что помимо финансовой военной помощи другим странам, Соединенные Штаты потратили достаточно много средств и на борьбу с вирусом COVID-19, что тоже опустошило бюджет Америки.Он заявил, что Вашингтон действует по принципу “больше никогда”, каждый раз обещая гражданам своей страны уделить финансовое внимание внутригосударственным проблемам, но, как утверждает Элбридж, Джо Байден направлял оружие, деньги и политическую волю в другое русло.Стратегия США заключается в том, чтобы быть вовлечённым в войнах настолько, насколько это возможно, заявила в эфире Молли Хэмингуэй.“Вы только подумайте о последних 20 годах. Китай рос всё это время, пока мы отвлекались на разные вещи. Но Том Фридман (американский журналист) говорит, что это отвратительно. Это одна из самых прискорбных глав в истории нашей страны, если люди просто задают вопрос, а что это было за контрнаступление летом? Мы куда-то продвинулись, может, вы нам что-нибудь объясните?”, - негодует Хэмингуэй.Журналистка говорит, что им каждый день приходят отчеты, якобы на Украине идет все как нужно, однако, как утверждает Хэмингуэй, если посмотреть на карту боевых событий – изменений вовсе нет.А вот Варшава выставит Киеву счет и выдвинет ряд условий за оказанную помощь. Такое мнение высказала во время предвыборных дебатов на Polsat кандидат в депутаты сейма от коалиции "Конфедерация" Анна Брылка.В свою очередь Дариуш Каспжак из партии "Беспартийные и местное самоуправление" заявил, что помогать Украине – в интересах Варшавы, и они не хотели бы, чтобы этот конфликт дошел до Польши."Поляки недовольны тем, что граждане Украины получают выплату "500 плюс". Нужно проверить, кто из людей, получающих эту льготу, действительно работают в Польше", — подчеркнул он.Западные издания утверждают, что антиукраинская риторика в Польше усиливается в преддверии выборов, и многие кандидаты в рамках предвыборной программы пообещали сократить помощь для Киева.Так, Радослав Фогель из "Конфедерации" отметил: несмотря на то, что независимость Украины отвечает национальным интересам Польши, Варшава все равно будет защищать своих фермеров, если они будут находиться под угрозой из-за европейских льгот на ввоз украинской сельхозпродукции.“Мы не согласны с принудительными изменениями границ в Европе, но не хотим, чтобы польские интересы были поставлены на алтарь интересов международных корпораций", — подчеркнул Радослав Фогель.В свою очередь Анна Брылка заявила, что помимо счета Киеву на 100 миллиардов злотых (2 347 000 000 руб.), условия будут включать в себя снятие жалобы Украины на Польшу в ВТО из-за запрета на импорт зерна, прекращение “украинизации”, торговли, проведение эксгумации жертв Волынской резни и участие в восстановлении Украины после конфликта.Грядущая зима будет намного страшнее для УкраиныВооруженные силы Украины (ВСУ) намерены продолжать контрнаступление в течение зимних месяцев, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции по итогам очередного заседания контактной группы по поставкам оружия Украине.Представитель Пентагона отметил, что Запад ставит Украину в выгодное положение и делает все необходимое, чтобы способствовать успеху ВСУ. Киеву нужно будет в очередной раз показать Вашингтону результаты на фронте, но предстоящие суровые зимние условия воспрепятствуют действиям Вооруженных сил Украины.“Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев”, – добавил Браун.Еще одним препятствием для украинского контрнаступления станет позиция республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, пишет Financial Times.Издание, ссылаясь на военных экспертов пишет, что даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато срывом контрнаступления.Однако наиболее серьезным фактором для отмены контрнаступления для ВСУ может служить серьезный дефицит оружия, пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона и разведки США, датируемые началом года.В издании сообщают, что системы противовоздушной обороны, направленных Западом, часто “не справляются с большим количеством российских артобстрелов”. Даже появление на фронте "Абрамсов"и истребителей F-16, может, и принесет определенную тактическую пользу, но в стратегическом плане мало что изменит.Кроме того, грядущая зима окажется для Украины страшнее предыдущей из-за проблем с энергоснабжением, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Деян Новакович.Сфера энергетики на Украине находится в тяжелом состоянии, а предстоящая зима негативно скажется на функционировании энергетической системы, отмечают украинские чиновники. Более того, недавнее заявление генерального директора ДТЭК Дмитрия Сахарука гласит, что и возможная кибератака может нанести сильный ущерб и парализовать всю систему, а это гораздо опаснее, полагает Сахарук. Он пожаловался на то, что они не успевают бороться с российскими хакерами, так как кибервоины каждый раз находят новые способы обойти защиту.

