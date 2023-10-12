https://ukraina.ru/20231012/1050125809.html

Молоко подорожало и убежало в Европу. На Украине возник дефицит молочных продуктов

Молоко подорожало и убежало в Европу. На Украине возник дефицит молочных продуктов - 12.10.2023 Украина.ру

Молоко подорожало и убежало в Европу. На Украине возник дефицит молочных продуктов

Украина переживает молочный кризис. Цены на молоко и молочные продукты уверенно растут с начала текущего года, а самого продукта постоянно не хватает. Проблема ощущается во всех областях страны

2023-10-12T16:26

2023-10-12T16:26

2023-10-12T16:26

эксклюзив

украина

сельское хозяйство

молоко

евросоюз

инфляция

цены

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Профильные чиновники из украинского правительства предпочитают не замечать болезненную проблему. Они утверждают: беспокоиться не о чем, потому что речь идет о сезонном явлении. Ведь осенью надои молока традиционно снижаются, что всегда приводило к небольшому подорожанию.Но такие успокоительные заявления не выдерживают никакой критики.Закупочная цена за литр молока на Украине увеличивалась еще с весны, на протяжении всего сезона. Она повысилась за последние месяцы с 12 до 18 гривен, и продолжает расти дальше, уверенно догоняя расценки на рынке Евросоюза. А в розничной торговле цена за литр молока повысилась с 22 до 27 гривен.Эксперты прогнозируют, что до конца года закупочная цена на молочку может вырасти до 20 гривен, а молоко в магазинах будет продаваться за 30 гривен.Причины подорожания, связанные с обозначившимся дефицитом молочной продукции, указывают на критические тенденции в экономике и социальной жизни страны.Производство молока в украинских хозяйствах постоянно падает. Как сообщают в украинской Ассоциации производителей молока, с января по август этого года на Украине произвели чуть больше пяти миллионов тонн сырого молока – то есть, на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем, отрицательная динамика нарастет – в августе она ускорилась до минус 9%.Причиной этого спада стало массовая ликвидация сельскохозяйственных предприятий на фоне продолжения боевых действий. Украинские фермеры массово забивают скот, причем это происходит даже в западных областях, в сотнях километров от линии фронта.Многих селян мобилизовали в армию, другие уехали за границу и стали беженцами. А те, кто избежал этой участи, все равно разоряются, потому что банки неохотно выдают фермерским хозяйствам кредиты, без которых невозможно купить корма, топливо, оплатить счета за электричество.Оказавшись в таком положении сельхозпроизводители все чаще предпочитают сворачивать бизнес и забивают коров, чтобы, по крайней мере, выручить деньги за мясо.Согласно данным Госстата Украины, поголовье рогатого скота уменьшилось в 2023 году на 200 тысяч голов – с 1,54 до 1,35 миллионов голов. Причем, потери молочного стада составили с начала года 12,4%.Впрочем, в эту неутешительную статистику не попадают данные по многим мелким хозяйствам, где животных забивают наиболее интенсивно. А данные по забою скота смягчают, поскольку этого требует пропаганда. Сами фермеры говорят, что потери в животноводческом комплексе выглядят гораздо существеннее."Люди массово вырезают скот. По селам сараи стоят пустые, коров осталось очень мало. Статистка страшная. За время войны под нож пошло едва ли не треть поголовья.Был недавно в одной из западных областей, где картинку местных пейзажей всегда дополняли стада коров. Сейчас пастбища пустые.То же самое на севере страны и в большинстве регионов. Частные подворья и мелкие фермеры массово вырезают коров. Многие селяне стали беженцами, им не до домашнего скота, другим не за что закупать подорожавшие корма", – рассказал Стране руководитель агрофирмы украинской "Колос" Леонид Центило."Многие украинцы стали беженцами, жители западных регионов стали чаще ездить на заработки в Европу. Ухаживать за скотом некому, плюс дорогие корма, да и в целом – конфликт в стране, непонятно, что завтра будет. Многие рассуждают, мол, лучше отдать в забой, хоть какие -то деньги получу", – подтверждает эти слова глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.Как считают украинские эксперты, к зиме забой усилится, потому что содержать животных в этот период затратнее и сложнее. А государственные власти, которые хорошо осведомлены о тенденциях в украинском животноводстве, даже не обещает оказать фермерам реальную помощь.Больше того, в украинский кабмине ведут себя так, будто собираются усугубить ситуацию с молочными ценами. Правительство Дениса Шмыгаля поощряет действия крупных аграрных фирм, которые зарабатывают за счет этой проблемы огромные прибыли.Крупные украинские сельхозпроизводители и по-прежнему стараются реализовывать свою продукцию не на внутреннем рынке, а в странах Евросоюза, где за молоко платят больше. Кроме того, они постоянно переписывают ценники на прилавках украинских магазинов, где дорожает все – кефир, сметана, творог, сыр, йогурт и масло.Неплатежеспособность среднестатистического украинского покупателя не волнует в этой ситуации никого – ни чиновников, ни миллионеров, которые еще в прошлом году почти поголовно переехали в другие страны.Между тем, остальные товары из продуктовой корзины тоже поднялись сейчас в цене. Как сообщил глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Украины Александр Гайду, цена овощей и фруктов будет ежемесячно повышаться на 5-10%, а цена куриных яиц вырастет к новому году до 75 гривен за десяток.Что же касается мяса и мясопродуктов, по данным Госстата Украины они подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%. Причем, здесь тоже играет свою роль массовый забой животных."Рост цен на основные виды мяса произошел в результате сокращения поголовья скота из-за боевых действий, подорожания логистики и топлива для транспортировки, а также увеличения производственных затрат – рост стоимости кормов, электроэнергии и т.д.", – рассказала изданию Фокус ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ Украины Наталья Копытец.Все это важные маркеры глубокого кризиса, в который погружается Украина. Преодолеть его практически невозможно, потому что государство существует за счет иностранных кредитов, которые преимущественно тратятся на войну или оседают на счетах коррупционеров.В украинском бюджете нет средств на дотации для фермеров, способные как-то изменить ситуацию на продовольственном рынке. А зарплаты потребителей не индексируются на фоне постоянного роста цен.Как сообщили сегодня в Международном валютном фонде, государственный долг Украины до конца этого года вырастет до 88,1% национального ВВП, затем дополнительно повысится в следующем году до 98,6%, а в 2025 году достигнет рекордного пикового значения – 100,7%.Поэтому все понимают – дальше будет лишь хуже. И не только с молочкой.

https://ukraina.ru/20230928/1049757918.html

https://ukraina.ru/20230803/1048451077.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, сельское хозяйство, молоко, евросоюз, инфляция, цены