Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погибла - 12.10.2023 Украина.ру
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Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погибла
Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погибла - 12.10.2023 Украина.ру
Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погибла
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадал журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла, рассказал генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Об этом 12 октября сообщили журналисты РИА Новости
2023-10-12T14:48
2023-10-12T14:48
новости
россия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
дмитрий киселев
sputnik
погибшие
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В Белгороде из-за падения обломков беспилотника ВСУ загорелся частный дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребёнка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Белгороде предварительно в результате падения обломков БПЛА погибли три человека: мужчина, женщина и маленький ребенок. Еще двое находятся в тяжелом состоянии – мужчина с ожогами дыхательных путей, верхних и нижних конечностей и женщина с переломом нижней конечности и сотрясением головного мозга", - сообщил Гладков.Выяснилось, что это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи.Киселёв заявил, что эта террористическая атака по мирным сёлам в России предпринята киевским режимом "от отчаяния", в ответ на то, что происходит на фронте.Сейчас делается все, чтобы помочь семье, поддержать ее, вылечить и обозначить будущее, уточнил Киселев. По его словам, в настоящее время решается вопрос перевозки раненых в Москву."К сожалению, это не первые потери у нас, в нашем журналистском корпусе: мы помним и Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, и Ростислава Журавлева, нашего военкора, который погиб этим летом и похоронен в Екатеринбурге", - добавил Киселев.
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новости, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, дмитрий киселев, sputnik, погибшие
Новости, Россия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Дмитрий Киселев, Sputnik, погибшие

Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погибла

14:48 12.10.2023
 
© РИА НовостиДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости
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В результате атаки ВСУ на Белгород пострадал журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла, рассказал генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Об этом 12 октября сообщили журналисты РИА Новости
В Белгороде из-за падения обломков беспилотника ВСУ загорелся частный дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребёнка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде предварительно в результате падения обломков БПЛА погибли три человека: мужчина, женщина и маленький ребенок. Еще двое находятся в тяжелом состоянии – мужчина с ожогами дыхательных путей, верхних и нижних конечностей и женщина с переломом нижней конечности и сотрясением головного мозга", - сообщил Гладков.
Выяснилось, что это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи.
"В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей и семья потеряла ребенка - погибла их 4-летняя дочка Амина", - сказал Киселев.
Киселёв заявил, что эта террористическая атака по мирным сёлам в России предпринята киевским режимом "от отчаяния", в ответ на то, что происходит на фронте.
Сейчас делается все, чтобы помочь семье, поддержать ее, вылечить и обозначить будущее, уточнил Киселев. По его словам, в настоящее время решается вопрос перевозки раненых в Москву.
"К сожалению, это не первые потери у нас, в нашем журналистском корпусе: мы помним и Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, и Ростислава Журавлева, нашего военкора, который погиб этим летом и похоронен в Екатеринбурге", - добавил Киселев.
Ростислав Журавлев
22 июля, 16:25
Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналистыВ субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.
 
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