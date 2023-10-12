https://ukraina.ru/20231012/1050125624.html

Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погибла

Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погибла - 12.10.2023 Украина.ру

Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погибла

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадал журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла, рассказал генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Об этом 12 октября сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-12T14:48

2023-10-12T14:48

2023-10-12T14:48

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В Белгороде из-за падения обломков беспилотника ВСУ загорелся частный дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребёнка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Белгороде предварительно в результате падения обломков БПЛА погибли три человека: мужчина, женщина и маленький ребенок. Еще двое находятся в тяжелом состоянии – мужчина с ожогами дыхательных путей, верхних и нижних конечностей и женщина с переломом нижней конечности и сотрясением головного мозга", - сообщил Гладков.Выяснилось, что это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи.Киселёв заявил, что эта террористическая атака по мирным сёлам в России предпринята киевским режимом "от отчаяния", в ответ на то, что происходит на фронте.Сейчас делается все, чтобы помочь семье, поддержать ее, вылечить и обозначить будущее, уточнил Киселев. По его словам, в настоящее время решается вопрос перевозки раненых в Москву."К сожалению, это не первые потери у нас, в нашем журналистском корпусе: мы помним и Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, и Ростислава Журавлева, нашего военкора, который погиб этим летом и похоронен в Екатеринбурге", - добавил Киселев.

https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html

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2023

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новости, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, дмитрий киселев, sputnik, погибшие