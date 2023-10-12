Украина надеется на очередной транш от США в 2,3 млрд долларов - 12.10.2023 Украина.ру
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Украина надеется на очередной транш от США в 2,3 млрд долларов
Украина надеется на очередной транш от США в 2,3 млрд долларов - 12.10.2023 Украина.ру
Украина надеется на очередной транш от США в 2,3 млрд долларов
Хотя накануне уже получила 1,15 млрд долларов от фонда Всемирного банка. О новых финансовых надеждах сообщил 12 октября на открытии Киевского международного экономического форума Украины премьер-министр Денис Шмыгаль
2023-10-12T14:40
2023-10-12T14:40
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Украина с начала этого года получила от США 10,9 млрд долларов грантовых денег в рамках финансирования государственного бюджета и рассчитывает до конца этого года на увеличение суммы до 13,2 млрд.Шмыгаль отметил, что дефицит бюджета в 2023 году еще остается на уровне 20% ВВП, но его удалось профинансировать без выпуска в обращение дополнительной денежной массы (эмиссии) за счет внешнего финансирования. В 2022 году Украина получила 32 млрд долларов грантов и льготных кредитов, в этом же ожидается увеличение до 42 млрд долларов.В среду, 11 октября, стало известно о том, что Украина получила от США грант в размере 1,15 млрд долларов на финансирование расходов госбюджета. Деньги перевел целевой фонд Всемирного банка, поскольку статья с продолжением финансирования Украины была исключена из промежуточного бюджета США на октябрь-декабрь 2023 года из-за кризиса в Конгрессе.Полученные от фонда средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине". Целью этого проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета. Отмечается, что финансирование направлено на покрытие социальных и гуманитарных потребностей.В целом, правительство Украины оценивает потребность во внешнем финансировании на следующий год в 42,9 млрд долларов. Предполагается, что ЕС может выделить 18 млрд, а США – 12-14 млрд, остальную сумму предоставит МВФ, Всемирный банк и другие двусторонние партнеры.
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новости, новости украины, госдолг, сша, финансирование
Новости, Новости Украины, госдолг, США, финансирование

Украина надеется на очередной транш от США в 2,3 млрд долларов

14:40 12.10.2023
 
© National Bank Of Ukraine / flickr
© National Bank Of Ukraine / flickr
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Хотя накануне уже получила 1,15 млрд долларов от фонда Всемирного банка. О новых финансовых надеждах сообщил 12 октября на открытии Киевского международного экономического форума Украины премьер-министр Денис Шмыгаль
Украина с начала этого года получила от США 10,9 млрд долларов грантовых денег в рамках финансирования государственного бюджета и рассчитывает до конца этого года на увеличение суммы до 13,2 млрд.

"Работаем над тем, чтобы так было и в следующем году", – заявил премьер-министр Украины, сообщает ИА "Интерфакс – Украина".

Шмыгаль отметил, что дефицит бюджета в 2023 году еще остается на уровне 20% ВВП, но его удалось профинансировать без выпуска в обращение дополнительной денежной массы (эмиссии) за счет внешнего финансирования. В 2022 году Украина получила 32 млрд долларов грантов и льготных кредитов, в этом же ожидается увеличение до 42 млрд долларов.
В среду, 11 октября, стало известно о том, что Украина получила от США грант в размере 1,15 млрд долларов на финансирование расходов госбюджета. Деньги перевел целевой фонд Всемирного банка, поскольку статья с продолжением финансирования Украины была исключена из промежуточного бюджета США на октябрь-декабрь 2023 года из-за кризиса в Конгрессе.
Полученные от фонда средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине". Целью этого проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета. Отмечается, что финансирование направлено на покрытие социальных и гуманитарных потребностей.
Вчера, 06:27
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В целом, правительство Украины оценивает потребность во внешнем финансировании на следующий год в 42,9 млрд долларов. Предполагается, что ЕС может выделить 18 млрд, а США – 12-14 млрд, остальную сумму предоставит МВФ, Всемирный банк и другие двусторонние партнеры.
 
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