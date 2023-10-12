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Украина надеется на очередной транш от США в 2,3 млрд долларов

Украина надеется на очередной транш от США в 2,3 млрд долларов - 12.10.2023 Украина.ру

Украина надеется на очередной транш от США в 2,3 млрд долларов

Хотя накануне уже получила 1,15 млрд долларов от фонда Всемирного банка. О новых финансовых надеждах сообщил 12 октября на открытии Киевского международного экономического форума Украины премьер-министр Денис Шмыгаль

2023-10-12T14:40

2023-10-12T14:40

2023-10-12T14:40

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Украина с начала этого года получила от США 10,9 млрд долларов грантовых денег в рамках финансирования государственного бюджета и рассчитывает до конца этого года на увеличение суммы до 13,2 млрд.Шмыгаль отметил, что дефицит бюджета в 2023 году еще остается на уровне 20% ВВП, но его удалось профинансировать без выпуска в обращение дополнительной денежной массы (эмиссии) за счет внешнего финансирования. В 2022 году Украина получила 32 млрд долларов грантов и льготных кредитов, в этом же ожидается увеличение до 42 млрд долларов.В среду, 11 октября, стало известно о том, что Украина получила от США грант в размере 1,15 млрд долларов на финансирование расходов госбюджета. Деньги перевел целевой фонд Всемирного банка, поскольку статья с продолжением финансирования Украины была исключена из промежуточного бюджета США на октябрь-декабрь 2023 года из-за кризиса в Конгрессе.Полученные от фонда средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине". Целью этого проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета. Отмечается, что финансирование направлено на покрытие социальных и гуманитарных потребностей.В целом, правительство Украины оценивает потребность во внешнем финансировании на следующий год в 42,9 млрд долларов. Предполагается, что ЕС может выделить 18 млрд, а США – 12-14 млрд, остальную сумму предоставит МВФ, Всемирный банк и другие двусторонние партнеры.

https://ukraina.ru/20231011/1050064367.html

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новости, новости украины, госдолг, сша, финансирование