"Разжигание розни": на Украине осудят поддержавшую УПЦ правозащитницу - 12.10.2023 Украина.ру
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"Разжигание розни": на Украине осудят поддержавшую УПЦ правозащитницу
"Разжигание розни": на Украине осудят поддержавшую УПЦ правозащитницу - 12.10.2023 Украина.ру
"Разжигание розни": на Украине осудят поддержавшую УПЦ правозащитницу
Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении правозащитницы, которая во время протестов возле Киево-Печерской лавры выступала в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 12 октября
2023-10-12T13:03
2023-10-12T13:03
упц
суд
новости
украина
церковь
правозащитники
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По версии следствия, с февраля прошлого года обвиняемая распространяла в соцсетях сообщения, поддерживающие российскую спецоперацию, "представляла события как внутренний гражданский конфликт".Прокуратура не называет имя, но уточняет, что ранее она активно участвовала в протестах против выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры и перехода УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины.На опубликованном прокуратурой фотографии видно, что речь идет о Кохановской.Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с монастырем. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ.Украинские полицейские 19 апреля похитили Кохановскую во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее задержании. Решением суда 21 апреля она была отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ее обвиняли в "умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Позже Кохановской продлили домашний арест на два месяца, после чего апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет.
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упц, суд, новости, украина, церковь, правозащитники
УПЦ, Суд, Новости, Украина, Церковь, правозащитники

"Разжигание розни": на Украине осудят поддержавшую УПЦ правозащитницу

13:03 12.10.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении правозащитницы, которая во время протестов возле Киево-Печерской лавры выступала в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 12 октября
По версии следствия, с февраля прошлого года обвиняемая распространяла в соцсетях сообщения, поддерживающие российскую спецоперацию, "представляла события как внутренний гражданский конфликт".
Прокуратура не называет имя, но уточняет, что ранее она активно участвовала в протестах против выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры и перехода УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины.
На опубликованном прокуратурой фотографии видно, что речь идет о Кохановской.
Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с монастырем. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ.
Украинские полицейские 19 апреля похитили Кохановскую во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее задержании. Решением суда 21 апреля она была отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ее обвиняли в "умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Позже Кохановской продлили домашний арест на два месяца, после чего апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет.
9 октября, 12:13
Вандалы осквернили храм канонической УПЦ в Хмельницкой областиВандалы разрисовали красной краской ворота Петро-Павловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Ярмолинцы Хмельницкой области. Об этом 9 октября сообщили на сайте УПЦ
 
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