https://ukraina.ru/20231012/1050120538.html

"Разжигание розни": на Украине осудят поддержавшую УПЦ правозащитницу

"Разжигание розни": на Украине осудят поддержавшую УПЦ правозащитницу - 12.10.2023 Украина.ру

"Разжигание розни": на Украине осудят поддержавшую УПЦ правозащитницу

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении правозащитницы, которая во время протестов возле Киево-Печерской лавры выступала в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 12 октября

2023-10-12T13:03

2023-10-12T13:03

2023-10-12T13:03

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По версии следствия, с февраля прошлого года обвиняемая распространяла в соцсетях сообщения, поддерживающие российскую спецоперацию, "представляла события как внутренний гражданский конфликт".Прокуратура не называет имя, но уточняет, что ранее она активно участвовала в протестах против выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры и перехода УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины.На опубликованном прокуратурой фотографии видно, что речь идет о Кохановской.Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с монастырем. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ.Украинские полицейские 19 апреля похитили Кохановскую во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее задержании. Решением суда 21 апреля она была отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ее обвиняли в "умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Позже Кохановской продлили домашний арест на два месяца, после чего апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет.

https://ukraina.ru/20231009/1050020549.html

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упц, суд, новости, украина, церковь, правозащитники