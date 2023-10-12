На максимально высоком уровне. Буданов похвалил российскую разведку - 12.10.2023 Украина.ру
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На максимально высоком уровне. Буданов похвалил российскую разведку
На максимально высоком уровне. Буданов похвалил российскую разведку - 12.10.2023 Украина.ру
На максимально высоком уровне. Буданов похвалил российскую разведку
Буданов особо отметил уровень российской радиоэлектронной и киберразведки
2023-10-12T12:01
2023-10-12T12:01
новости
кирилл буданов
разведка
россия
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Российская разведка находится на максимально высоком уровне, заявил 12 октября в интервью изданию "Украинская правда" руководитель Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов."Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находится. На максимально высоком", - сказал он.Отвечая на вопрос, были ли крупные спецоперации российской разведки во время СВО, Буданов заявил, что серьезных операций он не помнит."Единственное, что можно признать, это операции их специальной разведки. К сожалению, их диверсионные группы довольно неплохо работают в наших приграничных частях на севере страны. Они заходят через Россию – Брянская, Курская области. Там они заходят, проводят засады очень часто, иногда даже налеты делают и выходят обратно", - рассказал Буданов.Он также отметил, что руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа является самым опасным российским генералом."Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа", - сказал глава ГУР.Как сообщало издание Украина.ру, Кирилл Буданов 9 октября в интервью изданию NV заявил, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию. Все они были отбиты российскими силами.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кирилл буданов, разведка, россия
Новости, Кирилл Буданов, разведка, Россия

На максимально высоком уровне. Буданов похвалил российскую разведку

12:01 12.10.2023
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Буданов особо отметил уровень российской радиоэлектронной и киберразведки
Российская разведка находится на максимально высоком уровне, заявил 12 октября в интервью изданию "Украинская правда" руководитель Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов.
"Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находится. На максимально высоком", - сказал он.
Отвечая на вопрос, были ли крупные спецоперации российской разведки во время СВО, Буданов заявил, что серьезных операций он не помнит.
"Единственное, что можно признать, это операции их специальной разведки. К сожалению, их диверсионные группы довольно неплохо работают в наших приграничных частях на севере страны. Они заходят через Россию – Брянская, Курская области. Там они заходят, проводят засады очень часто, иногда даже налеты делают и выходят обратно", - рассказал Буданов.
Он также отметил, что руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа является самым опасным российским генералом.
"Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа", - сказал глава ГУР.
Как сообщало издание Украина.ру, Кирилл Буданов 9 октября в интервью изданию NV заявил, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию. Все они были отбиты российскими силами.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
11:46
Буданов признал, что контрнаступление ВСУ "выбилось из графика"Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика", передает 12 октября "Украинская правда"
 
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Заголовок открываемого материала
12:01На максимально высоком уровне. Буданов похвалил российскую разведку
11:51Дмитрий Ефимов: США и Британия натравили ХАМАС на Израиль по тактике ВСУ
11:47Global Times: выгоду от конфликта на Ближнем Востоке получит ВПК США
11:46Украина получила боеприпасы и ЗРК Hawk от Испании
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