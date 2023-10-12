https://ukraina.ru/20231012/1050119301.html

На максимально высоком уровне. Буданов похвалил российскую разведку

На максимально высоком уровне. Буданов похвалил российскую разведку - 12.10.2023 Украина.ру

На максимально высоком уровне. Буданов похвалил российскую разведку

Буданов особо отметил уровень российской радиоэлектронной и киберразведки

2023-10-12T12:01

2023-10-12T12:01

2023-10-12T12:01

новости

кирилл буданов

разведка

россия

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Российская разведка находится на максимально высоком уровне, заявил 12 октября в интервью изданию "Украинская правда" руководитель Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов."Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находится. На максимально высоком", - сказал он.Отвечая на вопрос, были ли крупные спецоперации российской разведки во время СВО, Буданов заявил, что серьезных операций он не помнит."Единственное, что можно признать, это операции их специальной разведки. К сожалению, их диверсионные группы довольно неплохо работают в наших приграничных частях на севере страны. Они заходят через Россию – Брянская, Курская области. Там они заходят, проводят засады очень часто, иногда даже налеты делают и выходят обратно", - рассказал Буданов.Он также отметил, что руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа является самым опасным российским генералом."Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа", - сказал глава ГУР.Как сообщало издание Украина.ру, Кирилл Буданов 9 октября в интервью изданию NV заявил, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию. Все они были отбиты российскими силами.

https://ukraina.ru/20231012/1050118389.html

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новости, кирилл буданов, разведка, россия