https://ukraina.ru/20231012/1050111869.html
Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта
Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта - 12.10.2023 Украина.ру
Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта
Россия, как и другие страны, могла бы поучаствовать в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви
2023-10-12T07:32
2023-10-12T07:32
2023-10-12T07:32
израиль
посол
новости
россия
зарубежье
конфликт
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"Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС - ред.), включая Россию, - это позитивно", - сказал посол.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.Российский МИД призывал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня. Президент России Владимир Путин называл независимость Палестины путем к миру с Израилем. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них.
https://ukraina.ru/20231012/1050110448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
израиль, посол, новости, россия, зарубежье, конфликт
Израиль, посол, Новости, Россия, Зарубежье, конфликт
Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта
Россия, как и другие страны, могла бы поучаствовать в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви
"Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС - ред.), включая Россию, - это позитивно", - сказал посол.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.
Российский МИД призывал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня.
Президент России Владимир Путин называл независимость Палестины путем к миру с Израилем. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них.