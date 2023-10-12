https://ukraina.ru/20231012/1050111869.html

Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта

Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта - 12.10.2023 Украина.ру

Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта

Россия, как и другие страны, могла бы поучаствовать в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви

2023-10-12T07:32

2023-10-12T07:32

2023-10-12T07:32

израиль

посол

новости

россия

зарубежье

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050002079_0:224:2945:1881_1920x0_80_0_0_090ff9e6ef51ce541da2d322d10b4e72.jpg

"Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС - ред.), включая Россию, - это позитивно", - сказал посол.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.Российский МИД призывал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня. Президент России Владимир Путин называл независимость Палестины путем к миру с Израилем. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них.

https://ukraina.ru/20231012/1050110448.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

израиль, посол, новости, россия, зарубежье, конфликт