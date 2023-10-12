Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта - 12.10.2023 Украина.ру
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Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта
Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта - 12.10.2023 Украина.ру
Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта
Россия, как и другие страны, могла бы поучаствовать в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви
2023-10-12T07:32
2023-10-12T07:32
израиль
посол
новости
россия
зарубежье
конфликт
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"Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС - ред.), включая Россию, - это позитивно", - сказал посол.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.Российский МИД призывал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня. Президент России Владимир Путин называл независимость Палестины путем к миру с Израилем. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них.
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израиль, посол, новости, россия, зарубежье, конфликт
Израиль, посол, Новости, Россия, Зарубежье, конфликт

Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта

07:32 12.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Россия, как и другие страны, могла бы поучаствовать в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви
"Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС - ред.), включая Россию, - это позитивно", - сказал посол.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.

Российский МИД призывал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня.
Президент России Владимир Путин называл независимость Палестины путем к миру с Израилем. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них.
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
04:43
На небоскрёбе Bloomberg в Нью-Йорке флаг Украины сменили на флаг ИзраиляНеоновое изображение украинского флага на небоскрёбе, в котором располагается штаб квартира Bloomberg L.P. в Нью-Йорке, сменилось изображением флага Израиля. Об этом 12 октября сообщает корреспондент РИА Новости
 
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