https://ukraina.ru/20231012/1050111528.html

"Профнепригоден": депутат Госдумы придумал наказание для релокантов

"Профнепригоден": депутат Госдумы придумал наказание для релокантов - 12.10.2023 Украина.ру

"Профнепригоден": депутат Госдумы придумал наказание для релокантов

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев хочет запретить релокантам работать на госслужбе, передает 12 октября РИА Новости

2023-10-12T07:23

2023-10-12T07:23

2023-10-12T07:24

релоканты

новости

россия

госслужба

депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102053/55/1020535549_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_9b9a2f16033ec3839801e2c8556c9dfc.jpg.webp

Он предложил подумать о дополнительной ответственности для тех релокантов, которые критиковали страну, находясь за рубежом.По словам депутата, юридически никто не будет проверять релокантов "задним числом", их выступления останутся только в памяти людей."И вот такой человек вполне может захотеть вернуться на какую-нибудь государственную должность, работать на госслужбе, в госкорпорациях. Этого нельзя допускать", - добавил парламентарий.Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен".Позднее в среду губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.В Госдуме считают, что действия релокантов, которые поддержали Вооруженные силы Украины и перечисляли деньги в поддержку нацистского киевского режима, необходимо проверить на факт государственной измены.

https://ukraina.ru/20231011/1050096757.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

релоканты, новости, россия, госслужба, депутат