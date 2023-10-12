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"Профнепригоден": депутат Госдумы придумал наказание для релокантов
"Профнепригоден": депутат Госдумы придумал наказание для релокантов - 12.10.2023 Украина.ру
"Профнепригоден": депутат Госдумы придумал наказание для релокантов
Депутат Госдумы России Султан Хамзаев хочет запретить релокантам работать на госслужбе, передает 12 октября РИА Новости
2023-10-12T07:23
2023-10-12T07:23
2023-10-12T07:24
релоканты
новости
россия
госслужба
депутат
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Он предложил подумать о дополнительной ответственности для тех релокантов, которые критиковали страну, находясь за рубежом.По словам депутата, юридически никто не будет проверять релокантов "задним числом", их выступления останутся только в памяти людей."И вот такой человек вполне может захотеть вернуться на какую-нибудь государственную должность, работать на госслужбе, в госкорпорациях. Этого нельзя допускать", - добавил парламентарий.Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен".Позднее в среду губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.В Госдуме считают, что действия релокантов, которые поддержали Вооруженные силы Украины и перечисляли деньги в поддержку нацистского киевского режима, необходимо проверить на факт государственной измены.
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релоканты, новости, россия, госслужба, депутат
"Профнепригоден": депутат Госдумы придумал наказание для релокантов
07:23 12.10.2023 (обновлено: 07:24 12.10.2023)
Депутат Госдумы России Султан Хамзаев хочет запретить релокантам работать на госслужбе, передает 12 октября РИА Новости
Он предложил подумать о дополнительной ответственности для тех релокантов, которые критиковали страну, находясь за рубежом.
"Для этих целей необходимо определить основания, по которым человек покинул свою Родину, политический мотив, а также дальнейшую связь с западными властями и спецслужбами. Если это подтверждается, то человеку должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые государственные должности со статусом "профнепригоден", - сказал он.
По словам депутата, юридически никто не будет проверять релокантов "задним числом", их выступления останутся только в памяти людей.
"И вот такой человек вполне может захотеть вернуться на какую-нибудь государственную должность, работать на госслужбе, в госкорпорациях. Этого нельзя допускать", - добавил парламентарий.
Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен".
Позднее в среду губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.
В Госдуме считают, что действия релокантов, которые поддержали Вооруженные силы Украины и перечисляли деньги в поддержку нацистского киевского режима, необходимо проверить на факт государственной измены.