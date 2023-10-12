ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метров - 12.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231012/1050110768.html
ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метров
ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метров - 12.10.2023 Украина.ру
ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метров
Российские подразделения отразили все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и вклинились в украинскую оборону на глубину от 300 до 600 метров. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева 12 октября сообщает РИА Новости
2023-10-12T05:43
2023-10-12T05:44
новости
донецкое направление
россия
сво
минобороны рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049605452_0:0:977:550_1920x0_80_0_0_daef420aa650cba9a79d40f0a8c0f20c.jpg
"Подразделения группировки отразили атаки штурмовых групп 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. Потери противника в живой силе составили более 15 военнослужащих. В результате атакующих действий нашим войскам на донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населённых пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая", - сказал Астафьев.Он подчеркнул, что успеху на данном направлении способствовал "сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе населённых пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново"."На данном участке фронта противник утратил 11 бронетранспортёров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также миномёт 120-го калибра. Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномёта и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки", - сообщил Астафьев.
https://ukraina.ru/20231012/1050107795.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049605452_21:0:833:609_1920x0_80_0_0_36bd682e3a53b96e148c697904fdf4a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкое направление, россия, сво, минобороны рф, всу
Новости, Донецкое направление, Россия, СВО, Минобороны РФ, ВСУ

ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метров

05:43 12.10.2023 (обновлено: 05:44 12.10.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские подразделения отразили все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и вклинились в украинскую оборону на глубину от 300 до 600 метров. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева 12 октября сообщает РИА Новости
"Подразделения группировки отразили атаки штурмовых групп 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. Потери противника в живой силе составили более 15 военнослужащих. В результате атакующих действий нашим войскам на донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населённых пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая", - сказал Астафьев.
Он подчеркнул, что успеху на данном направлении способствовал "сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе населённых пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново".
"На данном участке фронта противник утратил 11 бронетранспортёров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также миномёт 120-го калибра. Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномёта и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки", - сообщил Астафьев.
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
05:30
"Туман нам на руку": Военный эксперт раскрыл, как русские бойцы "пчелиным роем" крушат АвдеевкуРешающего значения в ходе СВО погодные условия не играют. Сложно воевать в осеннюю распутицу, но это возможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиДонецкое направлениеРоссияСВОМинобороны РФВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Эксперт Фененко объяснил, почему американская "заморозка" на Украине обернется поражением для РФ
06:12"У нас много страхов". Зеленский перестал быть героем на Западе и объявил о "последней стадии войны"
06:08Вашингтон может "легко и быстро" остановить кровопролитие на Украине - посол России в США
05:47Пётр Скоробогатый: Пока у США возникла серьезная проблема, Россия начала многоплановое наступление на ВСУ
05:43ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метров
05:30"Туман нам на руку": Военный эксперт раскрыл, как русские бойцы "пчелиным роем" крушат Авдеевку
05:23Украину стирают с повестки дня. Эксперты об угрозах для Киева
05:21Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов – Forward
05:15"Заходим в эти бреши": эксперт раскрыл, какую хитрость применяют в Авдеевке, чтобы перемалывать ВСУ
04:57Константин Блохин: У США есть три способа спонсировать Украину, но с ВСУ может случиться форс-мажор
04:43На небоскрёбе Bloomberg в Нью-Йорке влаг Украины сменили на флаг Израиля
04:20Украина продолжит контрнаступление зимой - Пентагон
04:15Полковник Алёхин раскрыл, как штурмовики берут в котёл Авдеевку, пока ВСУ затыкают дыры в Купянске
03:20Атака БПЛА и взрывы в Умани в Черкасской области – украинские СМИ
03:15Алексей Фененко рассказал, почему Украина возомнила, что она важнее Израиля, но ее обманут США
03:11Террикон у Авдеевского коксохимического завода взят армией России – СМИ
02:53Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник
02:45"Будьте осторожны": Байден сделал заявление по Ирану
02:19Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков
02:15Эксперт объяснил, откуда взялась проблема Палестины и почему арабы не хотели признавать Израиль
Лента новостейМолния