https://ukraina.ru/20231012/1050110768.html

ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метров

ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метров - 12.10.2023 Украина.ру

ВС России вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой на глубину до 600 метров

Российские подразделения отразили все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и вклинились в украинскую оборону на глубину от 300 до 600 метров. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева 12 октября сообщает РИА Новости

2023-10-12T05:43

2023-10-12T05:43

2023-10-12T05:44

новости

донецкое направление

россия

сво

минобороны рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049605452_0:0:977:550_1920x0_80_0_0_daef420aa650cba9a79d40f0a8c0f20c.jpg

"Подразделения группировки отразили атаки штурмовых групп 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. Потери противника в живой силе составили более 15 военнослужащих. В результате атакующих действий нашим войскам на донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населённых пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая", - сказал Астафьев.Он подчеркнул, что успеху на данном направлении способствовал "сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе населённых пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново"."На данном участке фронта противник утратил 11 бронетранспортёров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также миномёт 120-го калибра. Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномёта и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки", - сообщил Астафьев.

https://ukraina.ru/20231012/1050107795.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкое направление, россия, сво, минобороны рф, всу