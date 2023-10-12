Константин Блохин: У США есть три способа спонсировать Украину, но с ВСУ может случиться форс-мажор - 12.10.2023 Украина.ру
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Константин Блохин: У США есть три способа спонсировать Украину, но с ВСУ может случиться форс-мажор
Константин Блохин: У США есть три способа спонсировать Украину, но с ВСУ может случиться форс-мажор - 12.10.2023 Украина.ру
Константин Блохин: У США есть три способа спонсировать Украину, но с ВСУ может случиться форс-мажор
Если на Ближнем Востоке произойдет расширение зоны конфликта, будет вовлечен Иран, то выбор между Украиной и Израилем будет сделан Вашингтоном в пользу последнего, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
2023-10-12T04:57
2023-10-12T04:57
интервью
сша
украина
всу
израиль
цру
оружие
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необходимо мобилизовать больше военной помощи для Украины, это касается систем ПВО, артиллерии и боеприпасов. Однако на минувшей неделе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что страна Запада увидели "дно бочки" в смысле запасов оружия и боеприпасов для киевского режима.- Константин Владимирович, кто лукавит: Столтенберг или Бауэр?- Никто из них не лукавит, они вложились в Украину по полной программе. Недавно наш министр иностранных дел Лавров сказал, что Украине оказана помощь в размере 170 млрд долларов, а это три годовых военных бюджета Российской Федерации. Потрачены колоссальные деньги, а реально они не прорвались к Крыму и не нанесли нам значительного ущерба. Деньги большие, а продуктивности мало.Но просто так отказаться от поддержки Украины на Западе не могут. Отказ возможен лишь при форс-мажоре. Это либо полный разгром ВСУ и капитуляция Украины, либо какие-то другие проблемы. Тот же Ближний Восток, Израиль - ближайший союзник США, который может вовлечься в конфликт с Ираном. Или это может быть азиатско-тихоокеанский регион, Китай и Тайвань. Пока на Западе поддерживают Украину, но держат руку на пульсе.- Байден столкнулся с проблемами при получении одобрения помощи Украине в Палате представителей Конгресса США. Получится ли у него в связи с нынешним конфликтом в Палестине параллельно с продвижением пакета помощи Израилю продвигать и одобрение военной помощи Украине?- Конгресс не является истиной в последней инстанции. Да, желательно все проводить через Конгресс, но если захотят, то могут это сделать и иными способами. Приведу пример. При администрации Рейгана США на уровне ЦРУ в обход Конгресса продавали оружие Ирану, а на полученные деньги финансировали в Никарагуа контрас. Вот первая схема.Вторая схема – могут заставить Европу спонсировать Украину. Понятно, не в таких масштабах, но заставить союзников это делать могут.Третий способ – через различные фонды и межправительственные организации. То есть США как финансовый манипулятор могут по щелчку пальцев найти способ поддерживать Украину.Напомню, бюджет ЦРУ засекречен. Никто не знает, сколько они тратят на различные операции. Если будет выбор между Украиной и Израилем, очевидно, он будет сделан в пользу Израиля. Потому что Израиль – ближайший союзник США, не только на Ближнем Востоке, а и в мире.В США существует жесткий двухпартийный произраильский консенсус. Обе партии фактически произраильские. Израиль для них – это бастион свободы и демократии на Ближнем Востоке. Если будет расширение зоны конфликта, если будет вовлечен Иран и будет угроза национальной безопасности Израиля, то выбор будет сделан в пользу Израиля.- А насколько велика вероятность такого сценария, то есть интернационализации конфликта?- Он уже расширяется. Удары наносят уже по Ливану, активизировалась Хезболла. Иран занимает выжидательную позицию, но его уже обвинили в эскалации конфликта, а США уже направили к берегам Израиля два авианосца.
https://ukraina.ru/20230907/1049232275.html
https://ukraina.ru/20231011/1050091176.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, сша, украина, всу, израиль, цру, оружие
Интервью, США, Украина, ВСУ, Израиль, ЦРУ, оружие

Константин Блохин: У США есть три способа спонсировать Украину, но с ВСУ может случиться форс-мажор

04:57 12.10.2023
 
© Константин БлохинКонстантин Блохин интервью
Константин Блохин интервью
© Константин Блохин
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Если на Ближнем Востоке произойдет расширение зоны конфликта, будет вовлечен Иран, то выбор между Украиной и Израилем будет сделан Вашингтоном в пользу последнего, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необходимо мобилизовать больше военной помощи для Украины, это касается систем ПВО, артиллерии и боеприпасов.
Однако на минувшей неделе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что страна Запада увидели "дно бочки" в смысле запасов оружия и боеприпасов для киевского режима.
- Константин Владимирович, кто лукавит: Столтенберг или Бауэр?
- Никто из них не лукавит, они вложились в Украину по полной программе.
Недавно наш министр иностранных дел Лавров сказал, что Украине оказана помощь в размере 170 млрд долларов, а это три годовых военных бюджета Российской Федерации. Потрачены колоссальные деньги, а реально они не прорвались к Крыму и не нанесли нам значительного ущерба.
Деньги большие, а продуктивности мало.
Константин Блохин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 13:31
Константин Блохин: кто онВедущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук (ЦИПБ РАН)
Но просто так отказаться от поддержки Украины на Западе не могут. Отказ возможен лишь при форс-мажоре. Это либо полный разгром ВСУ и капитуляция Украины, либо какие-то другие проблемы.
Тот же Ближний Восток, Израиль - ближайший союзник США, который может вовлечься в конфликт с Ираном. Или это может быть азиатско-тихоокеанский регион, Китай и Тайвань. Пока на Западе поддерживают Украину, но держат руку на пульсе.
- Байден столкнулся с проблемами при получении одобрения помощи Украине в Палате представителей Конгресса США. Получится ли у него в связи с нынешним конфликтом в Палестине параллельно с продвижением пакета помощи Израилю продвигать и одобрение военной помощи Украине?
- Конгресс не является истиной в последней инстанции. Да, желательно все проводить через Конгресс, но если захотят, то могут это сделать и иными способами.
Приведу пример. При администрации Рейгана США на уровне ЦРУ в обход Конгресса продавали оружие Ирану, а на полученные деньги финансировали в Никарагуа контрас. Вот первая схема.
Вторая схема – могут заставить Европу спонсировать Украину. Понятно, не в таких масштабах, но заставить союзников это делать могут.
Третий способ – через различные фонды и межправительственные организации. То есть США как финансовый манипулятор могут по щелчку пальцев найти способ поддерживать Украину.
Напомню, бюджет ЦРУ засекречен. Никто не знает, сколько они тратят на различные операции. Если будет выбор между Украиной и Израилем, очевидно, он будет сделан в пользу Израиля. Потому что Израиль – ближайший союзник США, не только на Ближнем Востоке, а и в мире.
В США существует жесткий двухпартийный произраильский консенсус. Обе партии фактически произраильские. Израиль для них – это бастион свободы и демократии на Ближнем Востоке.
Если будет расширение зоны конфликта, если будет вовлечен Иран и будет угроза национальной безопасности Израиля, то выбор будет сделан в пользу Израиля.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Вчера, 14:46
Российский котёнок и ближневосточный клубок. Западная пропаганда пытается привязать Россию к ХАМАСПервая реакция многих альтернативно-одарённых персонажей на события в Израиле была незамысловатой. Как сказал бывший журналист Айдер Муждабаев*: "Путин напал на Израиль"
- А насколько велика вероятность такого сценария, то есть интернационализации конфликта?
- Он уже расширяется. Удары наносят уже по Ливану, активизировалась Хезболла. Иран занимает выжидательную позицию, но его уже обвинили в эскалации конфликта, а США уже направили к берегам Израиля два авианосца.
 
ИнтервьюСШАУкраинаВСУИзраильЦРУоружие
 
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