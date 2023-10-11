Минюст Польши: "Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх" - 11.10.2023 Украина.ру
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Минюст Польши: "Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх"
Минюст Польши: "Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх" - 11.10.2023 Украина.ру
Минюст Польши: "Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх"
Польской государственности угрожают "еврократы", действующие в интересах Германии и навязывающие губительные для поляков нормы. Об этом 11 октября в интервью DoRzeczy заместитель министра юстиции Польши Мартин Романовский.
2023-10-11T22:51
2023-10-11T22:51
новости
польша
вето
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Чиновник обрушился с резкой критикой оппозиции, имеющей неплохие шансы на октябрьских парламентских выборах. По его мнению, Дональд Туск и другие оппозиционеры пытаются свергнуть правление "Единых правых" во главе с партией "Право и справедливость", "установить в Польше прогерманскую платформу" и трансформировать сам ЕС.Отвечая на вопрос о том, является ли нынешняя Польша одним из гарантов, если не единственным, не допускающим превращения Евросоюза в "Соединённые Штаты Европы", представитель польского Минюста обратил внимание на попытки унификации ЕС. Романовский указал на стремление сторонников унификации и централизации Евросоюза разрушить нынешнюю правовую систему межгосударственного объединения, намекнув на дискуссию вокруг права вето."Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх, который лишит европейские общества остатков независимости. Давление, оказываемое с целью изменения договоров, имеет ясную цель - низвести поляков и другие народы нашего региона до роли резервуара дешёвой рабочей силы, своего рода колонии, которую Берлин сможет экономически эксплуатировать. Если реформа состоится, то она фактически приведет к ликвидации государства, за которое боролись и умирали наши предки. Берлин и Брюссель знают, что нынешнее правительство на это не пойдёт", - сказал замминистра юстиции Польши.Он также указал на "коварные попытки" навязать Польше чуждые нормы, отметив, что "мы, как министерство юстиции, заблокировали постановление о введении в нашу систему гомо-усыновления, так называемых однополых браков и суррогатного материнства".Романовский уверен, что стремящиеся подорвать суверенитет государств ЕС некие "иностранные государства" пытаются свергнуть нынешнюю правящую коалицию польских правых "и установить в Польше прогерманскую платформу, которая, не моргнув глазом, откажется от суверенитета и согласится на федерализацию ЕС".
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новости, польша, вето, ес, парламентские выборы, пропаганда, евроинтеграция, германия, лгбт, пропаганда гомосексуализма, усыновление, однополые браки, суррогатное материнство, федерализация, польские националисты, правые, пис
Новости, Польша, вето, ЕС, парламентские выборы, пропаганда, евроинтеграция, Германия, ЛГБТ, пропаганда гомосексуализма, усыновление, однополые браки, суррогатное материнство, федерализация, польские националисты, правые, ПиС

Минюст Польши: "Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх"

22:51 11.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Польской государственности угрожают "еврократы", действующие в интересах Германии и навязывающие губительные для поляков нормы. Об этом 11 октября в интервью DoRzeczy заместитель министра юстиции Польши Мартин Романовский.
Чиновник обрушился с резкой критикой оппозиции, имеющей неплохие шансы на октябрьских парламентских выборах. По его мнению, Дональд Туск и другие оппозиционеры пытаются свергнуть правление "Единых правых" во главе с партией "Право и справедливость", "установить в Польше прогерманскую платформу" и трансформировать сам ЕС.
Отвечая на вопрос о том, является ли нынешняя Польша одним из гарантов, если не единственным, не допускающим превращения Евросоюза в "Соединённые Штаты Европы", представитель польского Минюста обратил внимание на попытки унификации ЕС. Романовский указал на стремление сторонников унификации и централизации Евросоюза разрушить нынешнюю правовую систему межгосударственного объединения, намекнув на дискуссию вокруг права вето.
"Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх, который лишит европейские общества остатков независимости. Давление, оказываемое с целью изменения договоров, имеет ясную цель - низвести поляков и другие народы нашего региона до роли резервуара дешёвой рабочей силы, своего рода колонии, которую Берлин сможет экономически эксплуатировать. Если реформа состоится, то она фактически приведет к ликвидации государства, за которое боролись и умирали наши предки. Берлин и Брюссель знают, что нынешнее правительство на это не пойдёт", - сказал замминистра юстиции Польши.
Он также указал на "коварные попытки" навязать Польше чуждые нормы, отметив, что "мы, как министерство юстиции, заблокировали постановление о введении в нашу систему гомо-усыновления, так называемых однополых браков и суррогатного материнства".
Романовский уверен, что стремящиеся подорвать суверенитет государств ЕС некие "иностранные государства" пытаются свергнуть нынешнюю правящую коалицию польских правых "и установить в Польше прогерманскую платформу, которая, не моргнув глазом, откажется от суверенитета и согласится на федерализацию ЕС".
Открытие генерального консульства Венгрии в Казани - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 17:37
Сийярто о поучениях из Брюсселя: Это смешно по двум причинамВенгрия не нуждается в поучениях из Брюсселя или других столиц ЕС, отстаивая свои национальные интересы – в том числе и по вопросу СВО на Украине. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
 
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