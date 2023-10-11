https://ukraina.ru/20231011/1050107653.html

Минюст Польши: "Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх"

Минюст Польши: "Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх" - 11.10.2023 Украина.ру

Минюст Польши: "Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх"

Польской государственности угрожают "еврократы", действующие в интересах Германии и навязывающие губительные для поляков нормы. Об этом 11 октября в интервью DoRzeczy заместитель министра юстиции Польши Мартин Романовский.

2023-10-11T22:51

2023-10-11T22:51

2023-10-11T22:51

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Чиновник обрушился с резкой критикой оппозиции, имеющей неплохие шансы на октябрьских парламентских выборах. По его мнению, Дональд Туск и другие оппозиционеры пытаются свергнуть правление "Единых правых" во главе с партией "Право и справедливость", "установить в Польше прогерманскую платформу" и трансформировать сам ЕС.Отвечая на вопрос о том, является ли нынешняя Польша одним из гарантов, если не единственным, не допускающим превращения Евросоюза в "Соединённые Штаты Европы", представитель польского Минюста обратил внимание на попытки унификации ЕС. Романовский указал на стремление сторонников унификации и централизации Евросоюза разрушить нынешнюю правовую систему межгосударственного объединения, намекнув на дискуссию вокруг права вето."Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх, который лишит европейские общества остатков независимости. Давление, оказываемое с целью изменения договоров, имеет ясную цель - низвести поляков и другие народы нашего региона до роли резервуара дешёвой рабочей силы, своего рода колонии, которую Берлин сможет экономически эксплуатировать. Если реформа состоится, то она фактически приведет к ликвидации государства, за которое боролись и умирали наши предки. Берлин и Брюссель знают, что нынешнее правительство на это не пойдёт", - сказал замминистра юстиции Польши.Он также указал на "коварные попытки" навязать Польше чуждые нормы, отметив, что "мы, как министерство юстиции, заблокировали постановление о введении в нашу систему гомо-усыновления, так называемых однополых браков и суррогатного материнства".Романовский уверен, что стремящиеся подорвать суверенитет государств ЕС некие "иностранные государства" пытаются свергнуть нынешнюю правящую коалицию польских правых "и установить в Польше прогерманскую платформу, которая, не моргнув глазом, откажется от суверенитета и согласится на федерализацию ЕС".

https://ukraina.ru/20231003/1049878102.html

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